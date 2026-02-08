Cuba informa a aerolíneas la falta de combustible de aviación a partir del lunes

Las autoridades cubanas informaron este domingo a las aerolíneas que operan en el país de que el suministro de queroseno quedará suspendido durante un mes a partir del lunes a medianoche debido a la crisis energética.
"La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00:00" hora local, indicó bajo condición de anonimato el ejecutivo de una aerolínea europea, que habló en francés con la AFP.