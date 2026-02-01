Trump dice que habló con las autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

"Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a la prensa en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".

"Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó además el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional".

Al día siguiente, se observaron largas filas en las estaciones de servicio en La Habana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el domingo que enviará esta semana "ayuda humanitaria" a Cuba con alimentos e "insumos fundamentales".

En tanto, Sheinbaum ordenó a su canciller contactar a Washington para "conocer con precisión los alcances" del anuncio de Trump sobre aranceles a países que envíen petróleo a la isla.

"No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba", declaró Sheinbaum luego de que se entrevistara con su homólogo estadounidense por teléfono el jueves.

"Asfixiar" a Cuba

El gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.