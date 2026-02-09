Publicidad

Internacional

El día que Donald Trump apostó contra la NFL y hundió una liga entera por soberbia y ambición

Trump volvió a arremeter contra la NFL, pero su pasado con el futbol americano explica por qué este enfrentamiento viene de lejos.
lun 09 febrero 2026 01:39 PM
Trump y la NFL
Trump volvió a chocar con la NFL tras criticar el show de medio tiempo del Super Bowl. (AFP y NFL)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en criticar el show del medio tiempo del Super Bowl, encabezado este domingo por Bad Bunny. Además, arremetió contra la National Football League (NFL) por la organización del evento y por diversos aspectos de sus reglas.

Sin embargo, su confrontación con la liga no es nueva. Desde los años 80, Trump ha mantenido una relación tensa con el máximo organismo del futbol americano profesional, cuando decidió convertirse en su rival directo al apostar por una liga emergente que pretendía disputarle el dominio del mercado.

Aquella iniciativa, que en papel lucía ambiciosa, terminó hundiéndose por la estrategia impulsada por el propio Trump. Su estilo confrontacional, la toma de decisiones imprudentes y una visión marcada por la soberbia llevaron a una escalada de conflictos legales y financieros que acabaron por asfixiar el proyecto.

Lejos de consolidar una alternativa real a la NFL, Trump empujó a la nueva liga a una guerra frontal para la que no estaba preparada. El resultado fue devastador: la competencia colapsó, se declaró en bancarrota y desapareció, arrastrando consigo las inversiones de otros empresarios que habían confiado en la viabilidad del proyecto.

¿Qué fue la USFL?

La United States Football League (USFL) fue una liga profesional de futbol americano creada en 1983 con un objetivo claro: competir con la NFL al ofrecer una alternativa atractiva para jugadores, aficionados y cadenas de televisión.

Su estrategia inicial fue inteligente. La USFL decidió jugar en primavera y verano, cuando la NFL no estaba en temporada, lo que le permitió evitar la competencia directa, captar audiencia y atraer talento con salarios competitivos.

Logró fichar a figuras que después serían estrellas, como Jim Kelly, Steve Young, Reggie White y Herschel Walker. En sus dos primeras temporadas, el proyecto mostró crecimiento, interés mediático y viabilidad financiera.

La estrategia era sólida y ambiciosa: la USFL ofrecería futbol americano de alta calidad durante los meses en que la NFL estaba en receso, garantizando este deporte prácticamente todo el año.

Así, no solo desafiaba el dominio de la NFL con una propuesta bien estructurada, sino que incluso abría la puerta a una eventual alianza o fusión, si ambas ligas lograban dividir el mercado.

Todos los espacios para comerciales ya están agotados para el partido por el campeonato de la NFL. (Foto: Getty Images)
La USFL nació en 1983 como una alternativa innovadora, con partidos en primavera y verano, salarios competitivos y un crecimiento acelerado.

Pero llegó Donald Trump

El destino de la USFL cambió con la llegada de Donald Trump, quien en 1984 compró a los New Jersey Generals y rápidamente se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de la liga. Su llegada rompió el equilibrio interno y dio un giro radical a la estrategia que había permitido su crecimiento.

Trump impulsó abandonar el calendario de primavera y verano para competir directamente en otoño contra la NFL. Más que una decisión de negocio, fue una apuesta personal: quería vencer al gigante del futbol americano y abrirse el camino hacia una franquicia de la NFL en Nueva York.

Según documenta el periodista Jeff Pearlman en su libro “Football for a Buck”, Trump veía a la USFL como un vehículo para forzar una fusión o imponerse a la NFL, aun a costa de la estabilidad de la liga. “Él encabezó la desaparición de esa liga”, resume el autor.

A esa estrategia se sumó una escalada de gastos en contrataciones y una demanda antimonopolio contra la NFL. Aunque la USFL ganó el juicio, el fallo fue devastador: recibió una indemnización simbólica de un dólar, lo que dejó al proyecto sin viabilidad financiera, según relata Pearlman.

En un documental de 2009, Trump afirmó que la United States Football League habría fracasado incluso antes sin su intervención, lavándose las manos y desestimando las críticas de quienes lo señalan como el principal artífice del colapso.

La combinación de ambición desmedida, mala planeación y confrontación constante terminó por hundir a la USFL, que se declaró en bancarrota y desapareció en 1986, mientras la NFL siguió viento en popa, consolidándose como una máquina que genera miles de millones de dólares cada año.

El presidente estadounidense Trump habla durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton en Washington, DC el 5 de febrero de 2026.
Trump rompió la estrategia original y lanzó a la USFL a un choque frontal con la NFL. (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

Las lecciones que dejó la USFL

La breve y turbulenta historia de la USFL dejó enseñanzas valiosas para el deporte profesional y el mundo de los negocios. Su caso demuestra que un proyecto bien concebido puede desmoronarse cuando la ambición personal se impone sobre la estrategia y la planeación.

En sus primeros años, la liga creció gracias a un modelo inteligente, que evitaba la confrontación directa con la NFL y apostaba por la estabilidad. El colapso llegó cuando ese equilibrio se rompió y se optó por una ruta de choque frontal, sin contar con los recursos ni la estructura necesarios para sostenerla.

-Las principales lecciones que dejó su caída:

-La estrategia de largo plazo vale más que la ambición inmediata.

-El dinero, sin planeación, acelera el fracaso en lugar del éxito.

-La confrontación constante desgasta y debilita proyectos emergentes.

-El ego y la soberbia pueden destruir modelos que funcionan.

-La estabilidad es indispensable para consolidar cualquier negocio.

En resumen, la USFL dejó una advertencia clara: no basta con tener una buena idea o grandes recursos; sin visión, disciplina y realismo, incluso los proyectos más prometedores pueden terminar en el colapso.

Kansas City Chiefs v Seattle Seahawks - NFL Preseason 2025
La USFL desapareció en 1986 y la NFL se hizo más fuerte. (Foto: Soobum Im/Getty Images)

Lo que dijo Trump sobre el Super Bowl 2026

Donald Trump calificó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”. Afirmó que el espectáculo “no tiene sentido”, “ofende la grandeza de Estados Unidos” y no representa los valores de éxito, creatividad ni excelencia del país.

También criticó al artista principal, Bad Bunny, al señalar que “nadie entiende lo que dice” y atacó la coreografía, que consideró “repugnante”, especialmente por el público infantil que sigue el evento en todo el mundo.

Además, acusó al show de ser una “bofetada para el país”, arremetió contra los medios al anticipar que recibiría buenas críticas de la “prensa falsa” y pidió a la NFL eliminar su nueva regla de saque inicial, a la que calificó de “ridícula”.

El mensaje cerró con su consigna política: “Make America Great Again”, reforzando su postura de confrontación tanto con la NFL como con el espectáculo del Super Bowl.

