Tecnología

El “efecto Bad Bunny” suma millones de reproducciones en Apple Music y YouTube

El show del medio tiempo del Super Bowl se lanzó en ambas plataformas y suma más de 23 millones de reproducciones en YouTube, mientras que Spotify sus canciones crecieron 160%.
lun 09 febrero 2026 01:00 PM
Bad Bunny tiene el medio tiempo más visto del Super Bowl: sus números en Youtube, Spotify y Apple lo respaldan
En sólo 12 horas suma casi 24 millones de reproducciones el medio tiempo del Super Bowl LX. (AFP)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX es uno de los más vistos en el mundo, esto de acuerdo con las cifras de la industria del streaming.

En los días previos al espectáculo, Apple apostó por convertir la actuación en un evento multiplataforma. Apple Music desplegó playlists temáticas, entrevistas exclusivas, programación radial en vivo y experiencias interactivas, una estrategia diseñada para transformar la expectativa del show en horas adicionales de consumo digital.

La compañía describió el momento como el “cierre de un círculo” en su relación con el artista, cuya carrera, según sus ejecutivos, ayudó a redefinir la cultura pop global en la última década. En el canal oficial de la NFL este evento sumó en menos de 12 horas más de 23 millones de reproducciones, además de las que ha sumado dentro de Apple Music.

En Spotify, los streams del artista aumentaron 160% en México inmediatamente después del espectáculo. Algunas canciones del setlist registraron incrementos de triple y hasta cuádruple dígito. Por ejemplo, “Yo Perreo Sola” subió 970%, “Lo que le pasó a Hawaii” 790% y “El Apagón” 663%.

Incluso temas con varios años de antigüedad experimentaron repuntes superiores al 400%, una señal de que el medio tiempo funciona menos como promoción puntual y más como mecanismo de recirculación de catálogos completos.

El canal del artista en YouTube supera los 51 millones de suscriptores y acumula más de 44,000 millones de visualizaciones globales. En los últimos 12 meses, cinco de sus videos superaron individualmente los 260 millones de reproducciones, con “Baile Inolvidable” y “DtMF” por encima de los 550 millones.

El consumo, además, presenta una geografía reveladora en la región, pues Lima encabeza el ranking mundial de visualizaciones con 423 millones, seguida por Ciudad de México con 376 millones, ambas ciudades con más reproducciones combinadas que varias capitales anglosajonas relevantes.

En términos de negocio, esto altera las estrategias de las plataformas, pues la localización lingüística, como las traducciones de letras implementadas por Spotify durante el show, deja de ser una función secundaria para expandir el alcance global del catálogo.

Un medio tiempo que alcanzó masas

Las primeras cifras de CBS muestran que fue el espectáculo de medio tiempo más visto de todos los tiempos, con más de 135 millones de espectadores, pero con el paso de las horas esta cifra incrementa en las plataformas de streaming.

Durante años, el valor principal del evento consistía en el rating televisivo y el impacto publicitario asociado. Hoy, el verdadero retorno se mide en picos de streaming, crecimiento de suscripciones y monetización del catálogo histórico de los artistas.

El artista encabezó uno de los escenarios mediáticos más grandes del mundo sin abandonar el español como lengua principal de su repertorio.

La competencia entre este tipo de servicios no se centra únicamente en quién aloja la música, sino en quién logra convertir los momentos culturales en ciclos prolongados de engagement. Y para la industria musical, el ascenso de Bad Bunny al escenario más visto del deporte estadounidense confirma la globalización del español y el regguetón.

En paralelo, y transmitido simultáneamente en directo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, el “All-American Halftime Show” de Turning Point USA con Kid Rock atrajo a 6.1 millones de espectadores simultáneos en su canal de YouTube el domingo por la noche.

El espectáculo, que comenzó después de la conclusión de la primera mitad del Super Bowl, comenzó con un mensaje de apoyo al fallecido conservador Charlie Kirk.

