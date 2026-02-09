Bad Bunny tiene el medio tiempo más visto del Super Bowl: sus números en Youtube, Spotify y Apple lo respaldan

La compañía describió el momento como el “cierre de un círculo” en su relación con el artista, cuya carrera, según sus ejecutivos, ayudó a redefinir la cultura pop global en la última década. En el canal oficial de la NFL este evento sumó en menos de 12 horas más de 23 millones de reproducciones, además de las que ha sumado dentro de Apple Music.

En Spotify, los streams del artista aumentaron 160% en México inmediatamente después del espectáculo. Algunas canciones del setlist registraron incrementos de triple y hasta cuádruple dígito. Por ejemplo, “Yo Perreo Sola” subió 970%, “Lo que le pasó a Hawaii” 790% y “El Apagón” 663%.

Incluso temas con varios años de antigüedad experimentaron repuntes superiores al 400%, una señal de que el medio tiempo funciona menos como promoción puntual y más como mecanismo de recirculación de catálogos completos.

El canal del artista en YouTube supera los 51 millones de suscriptores y acumula más de 44,000 millones de visualizaciones globales. En los últimos 12 meses, cinco de sus videos superaron individualmente los 260 millones de reproducciones, con “Baile Inolvidable” y “DtMF” por encima de los 550 millones.