Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Socialismo, represión y embargo, estas son algunas características de la economía de Cuba

Cuba batalla para poder soportar la crisis económica y social que vive a causa de las políticas de Donald Trump, quien admite que desea un cambio de régimen en la isla.
mar 10 febrero 2026 02:09 PM
Socialismo, dictadura y embargo, así es la economía de Cuba
El artículo 1 de la constitución de Cuba asegura que la isla es un Estado socialista de derecho y justicia social. (YAMIL LAGE/AFP)

Cuba es una nación clave para comprender la historia y evolución de América Latina el siglo pasado, así como su relación ríspida con Estados Unidos.

La toma de poder en la isla por parte de Fidel Castro, en 1959, ha definido el futuro de los cubanos hasta nuestros días, pues se ha enfrentado a embargos, bloqueos y demás restricciones que limitan su potencial económico y comercial. Todo esto sin dejar de lado la represión que han padecido los cubanos que han sido críticos al régimen en turno.

Publicidad

Trump presiona a Cuba

Donald Trump ha intensificado sus amenazas contra Cuba desde el 3 de enero en represalia por ser un aliado del venezolano Nicolás Maduro.

Una de sus primeras medidas fue cortar el flujo de crudo venezolano a la isla y amenazar con imponer aranceles a cualquier país que suministre el energético.

El magnate republicano no oculta que con sus políticas busca un cambio de régimen en Cuba, gobernada por el Partido Comunista (único) y sumida en una grave crisis económica, con una inflación galopante, escasez de combustible, alimentos y medicinas, y recurrentes apagones.

"Vendrán tiempos difíciles"

El gobierno cubano, a cargo de Miguel Díaz-Canel, ha dicho que tratará de contener las agresiones de Trump con darle prioridad al turismo y proteger los servicios esenciales para la población, sin embargo las expectativas son pesimistas.

Díaz-Canel anunció que su gobierno tenía un plan "para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible". "Vendrán tiempos difíciles" para los 9.6 millones de cubanos, apuntó recientemente.

Publicidad

Un estado socialista

El artículo 1 de la constitución de Cuba asegura que la isla es un "Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible", según el diario oficial Granma.

La economía de este país comenzó a repuntar en 1997, de la mano del turismo y la inversión extranjera, y más sostenidamente a partir de 1999, con el inicio de la alianza política y económica con el presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

Tras un periodo de distensión entre Washington y La Habana bajo el segundo mandato de Barack Obama, Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 y reforzó las sanciones que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962.

Ahora se jacta afirmando que, "sin petróleo", Cuba, a la que considera una "amenaza excepcional" para su país, va a "colapsar".

Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana intentan protegerse: reservas de carbón para unos, motos eléctricas para otros o paneles solares para quienes pueden permitírselo.

Un PIB estancado

La economía de Cuba es pequeña comparada con sus pares de América Latina y a pesar de ello ha quedado atrapada en un estancamiento en la última década.

Dado el contexto social y económico, las principales actividades productivas de Cuba están enfocadas en el sector servicios. Cabe destacar que la población cubana está altamente expuesta a fenómenos naturales altamente destructivos como los huracanes.

La isla cuenta con una infraestructura deficiente para reactivar su economía, además de que los datos de indicadores macroeconómicos están desactualizados.

Publicidad

Los cubanos tienen una expectativa de vida alta, acercándose a los 80 años.

Al igual que otros países, la población en Cuba comienza a decrecer debido a una mejor y mayor planeación de reproducción de sus habitantes.

Represión

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado una "escalada de detenciones arbitrarias" en Cuba, y expresó su preocupación por el "alarmante estado de salud" de algunos presos políticos en la isla.

"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (...) en Cuba", señaló la organización en un comunicado esta semana.

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independientemente El4tico, con miles de seguidores en la redes.

Con información de AFP

Tags

Cuba La Habana Donald Trump Fidel Castro Ruz Fidel Castro Economía Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad