Expansión Daily

Sheinbaum asegura que México dará más apoyo a Cuba

La presidenta calificó como injusto que Estados Unidos sancione a los países que envíen crudo a la isla. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 10 febrero 2026 06:15 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista te cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México seguirá enviando ayuda humanitaria y que su gobierno busca la forma de enviar petróleo a la isla.

Luego explican los detalles relacionados con estos temas importantes:

- Más de 4,300 sitios falsos del Mundial ya operan para robar datos y dinero

- Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

- Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS

- Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas

- El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1

- Checo Pérez vuelve con Cadillac a la F1: los patrocinadores detrás del proyecto

