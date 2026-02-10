Este martes, Mónica Alfaro y Lidia Arista te cuentan que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México seguirá enviando ayuda humanitaria y que su gobierno busca la forma de enviar petróleo a la isla.
Sheinbaum asegura que México dará más apoyo a Cuba
La presidenta calificó como injusto que Estados Unidos sancione a los países que envíen crudo a la isla. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 10 febrero 2026 06:15 AM
Luego explican los detalles relacionados con estos temas importantes:
- Más de 4,300 sitios falsos del Mundial ya operan para robar datos y dinero
- Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco
- Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS
- Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas
- El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1
- Checo Pérez vuelve con Cadillac a la F1: los patrocinadores detrás del proyecto
