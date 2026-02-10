Sheinbaum asegura que México dará más apoyo a Cuba

Luego explican los detalles relacionados con estos temas importantes:

- Más de 4,300 sitios falsos del Mundial ya operan para robar datos y dinero

- Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

- Enero destruye más de 8,100 empleos y borra 5,800 patrones registrados ante el IMSS

- Casos de influenza y sarampión repuntan, mientras las vacunas se agotan en las clínicas

- El verdadero show del Super Bowl LX fue el debut de Cadillac en la Fórmula 1

- Checo Pérez vuelve con Cadillac a la F1: los patrocinadores detrás del proyecto

