Los derechos humanos también están en crisis en Cuba, denuncian HRW y Amnistía

La organización indica que una crisis económica cada vez más profunda ha socavado el acceso a derechos básicos como la alimentación, la atención sanitaria y la electricidad. El tema energético puede empeorar en los próximos días por la escasez de combustible que golpea a la isla.

Detenciones arbitrarias

Amnistía Internacional denuncia una "escalada de detenciones arbitrarias" en Cuba, y expresó su preocupación por el "alarmante estado de salud" de algunos presos políticos en la isla.

"Amnistía Internacional está profundamente preocupada por la escalada de detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal y acoso contra familiares de presos de conciencia (...) en Cuba", señaló la organización en un comunicado.

De acuerdo con HRW, el régimen castrista detiene arbitrariamente, acosa e intimida a críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos, además de que mantiene a muchos de ellos incomunicados.

“Los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados y no se les garantiza el debido proceso, incluido el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal independiente e imparcial. Los tribunales siguen siendo subordinados al poder ejecutivo”, señala el informe.

Varias organizaciones de derechos humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la embajada de Estados Unidos en La Habana también denunciaron la detención el viernes en la provincia de Holguín (noreste) de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente El4tico, con miles de seguidores en las redes.