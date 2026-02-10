La geopolítica es otro participante estelar en los Juegos Olímpicos Milano Cortina

Un llamado a la paz
Una semana antes del inicio de la justa deportiva, la Organización de las Naciones Unidas y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina pidieron una pausa de siete semanas a todos los conflictos mundiales.
El cese de hostilidades que abarcaría los Juegos Olímpicos de Invierno, del 6 al 22 de febrero de 2026, y los Juegos Paralímpicos, del 6 al 15 de marzo, con una semana adicional antes y después de cada evento.
"Por motivos éticos, queremos enviar el mensaje de que la tregua olímpica, la sagrada tregua olímpica, debe respetarse", declaró Constantinos Filis, director del Centro Internacional para la Tregua Olímpica de Atenas.
La petición se basa en una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 2025. Esta recibió un respaldo de amplia mayoría, con el voto de 165 de los 193 países miembros de la organización.
“Creo que los Juegos Olímpicos son un momento excelente para simbolizar la paz, el respeto del derecho internacional y la cooperación internacional”, dijo entonces el secretario general de la ONU, António Guterres.
A partir de 1994, el Presidente de la Asamblea General comenzó a hacer un llamamiento solemne para la observancia de una tregua durante los Juegos Olímpicos. Desde 2006, la apelación también fue hecha para los siguientes Juegos Paralímpicos. La apelación se realiza cada dos años, justo antes del comienzo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano o invierno.