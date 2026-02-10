La geopolítica es otro participante estelar en los Juegos Olímpicos Milano Cortina

Los Juegos Olímpicos ya han sido escenario de este tipo de tensiones. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, realizados en plena Alemania Nazi, o el boicot contra Moscú 1980 liderado por Estados Unidos y secundado por otros países occidentales. Más recientemente, está el caso de Beijing 2022, que recibió críticas por el historial en derechos humanos de China.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas en Milano Cortina están más vivas que en otros eventos recientes.

"Es probable que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 perturben de manera singular el objetivo declarado por el Comité Olímpico Internacional de que el deporte una al mundo bajo una misma bandera. En lugar de silenciar el conflicto político, los Juegos podrían amplificarlo”, escribió Noah Eliot Vanderhoeven, candidato al doctorado en Ciencia Política de la Western University, en un artículo.

De los discursos a la cancha

En el período previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, una serie de conflictos geopolíticos ha intensificado las tensiones en torno al evento.

Por ejemplo, el ataque estadounidense a Venezuela, las amenazas constantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionar tanto Groenlandia como Canadá, y sus continuas disputas comerciales con quienes eran aliados tradicionales.

Estas tensiones entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea —protagonistas tradicionales de los Juegos de Invierno— pueden reactivar una retórica nacionalista que se traslade de los discursos políticos a los escenarios deportivos.