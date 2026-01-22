Publicidad

Internacional

EU y Dinamarca renegociarán su acuerdo de seguridad sobre Groenlandia de 1951

La negociación no incluiría la instalación de nuevas bases militares estadounidenses en la isla, que Trump califica como clave para la seguridad nacional de su país, dice una fuente a la AFP.
jue 22 enero 2026 01:51 PM
Un hombre camina por una calle cubierta de nieve entre edificios residenciales en el centro de la ciudad el 19 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia. Los líderes europeos están programados para reunirse a finales de esta semana para formular su respuesta a los EE. UU. La reciente amenaza del presidente Donald Trump de aranceles punitivos contra los países que obstruyan su deseo de adquirir Groenlandia.
En virtud de este acuerdo, firmado en plena Guerra Fría, Estados Unidos ya disfruta de un amplio acceso militar a Groenlandia. (FOTO: Sean Gallup/Getty Images)

Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia, indicó el jueves a AFP una fuente cercana a las conversaciones mantenidas el día anterior en Davos entre Donald Trump y el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

"Se reforzará la seguridad del Ártico y los países europeos de la OTAN contribuirán a ello", afirmó la fuente, que añadió que durante esas conversaciones no se habló de instalar en Groenlandia, un territorio danés, bases bajo soberanía de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos un "marco" de acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre el rol de Washington en esa vasta isla ártica rica en minerales.

Pocos detalles sobre el acuerdo se conocen por ahora, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró "todo lo que buscaba" y "para siempre".

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a sus aliados europeos.

¿En qué consiste el acuerdo de defensa de Groenlandia?

En virtud de este acuerdo, firmado en plena Guerra Fría, Estados Unidos ya disfruta de un amplio acceso militar a Groenlandia.

Groenlandia es el hogar de la Base Aérea Thule, la base más al norte del ejército estadounidense, ubicada a unos 1,200 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico y construida en 1951.

El radar y el puesto de escucha cuentan con un Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos que puede advertir sobre misiles balísticos intercontinentales entrantes y tiene alcance hasta miles de kilómetros dentro del territorio ruso.

El acuerdo de 1951 le permite además “construir, instalar, mantener y operar” bases militares en toda Groenlandia, “alojar personal” y “controlar aterrizajes, despegues, anclajes, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aviones y embarcaciones”.

“Estados Unidos tiene tanta libertad de acción en Groenlandia que puede hacer prácticamente lo que quiera”, dijo Mikkel Runge Olesen, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales de Copenhague, a The New York Times a principios de enero.

“Me cuesta mucho ver que Estados Unidos no pudiera conseguir prácticamente todo lo que quisiera”, dijo, y añadió: “si tan solo lo pidiera amablemente”.

Dinamarca está dispuesta al diálogo

La primera ministra de Dinamarca, Mette, desea "un diálogo constructivo con sus aliados" sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico, pero que respete su "integridad territorial“.

"Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así", zanjó Frederiksen en un comunicado.

La primera ministra subrayó que a lo largo de todo el proceso de debate ha "coordinado sus esfuerzos" con el gobierno de Groenlandia, que ha rechazado de manera contundente cualquier dominio estadounidense.

"Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y yo misma he hablado regularmente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, especialmente antes y después de su reunión con el presidente Trump en Davos", explicó.

"El Reino de Dinamarca desea mantener un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada estadounidense, siempre que se respete nuestra integridad territorial", aseguró en referencia al gigantesco proyecto estadounidense de un escudo antimisiles.

Solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir por la isla

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijo desconocer el contenido del acuerdo concluido en la víspera por Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.

"No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país", lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la OTAN.

Después de amenazar a sus aliados europeos que se opusieran a sus ambiciones en Groenlandia, Trump cambió el tono el miércoles durante su participación en el Foro de Davos.

"Nadie más que Groenlandia y Dinamarca están facultados para celebrar acuerdos sobre la isla y el Reino de Dinamarca", replicó Nielsen desde Nuuk.

La soberanía y la integridad territorial de la isla "son nuestra línea roja", subrayó.

Groenlandia quiere continuar "un diálogo pacífico" sobre su futuro, pero con respeto a su "derecho a la autodeterminación", afirmó el primer ministro groenlandés.

Nielsen también señaló que si su población debe escoger entre permanecer en Dinamarca o unirse a Estados Unidos, "escogemos el Reino de Dinamarca, escogemos la Unión Europea, escogemos la OTAN".

Donald Trump Dinamarca Estados Unidos

