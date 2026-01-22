El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos un "marco" de acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre el rol de Washington en esa vasta isla ártica rica en minerales.

Pocos detalles sobre el acuerdo se conocen por ahora, pero Trump aseguró a periodistas que Estados Unidos logró "todo lo que buscaba" y "para siempre".

El mandatario estadounidense descartó usar la fuerza para tomar la isla y, después de su reunión con Rutte, dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a sus aliados europeos.

¿En qué consiste el acuerdo de defensa de Groenlandia?

En virtud de este acuerdo, firmado en plena Guerra Fría, Estados Unidos ya disfruta de un amplio acceso militar a Groenlandia.

Groenlandia es el hogar de la Base Aérea Thule, la base más al norte del ejército estadounidense, ubicada a unos 1,200 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico y construida en 1951.

El radar y el puesto de escucha cuentan con un Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos que puede advertir sobre misiles balísticos intercontinentales entrantes y tiene alcance hasta miles de kilómetros dentro del territorio ruso.

El acuerdo de 1951 le permite además “construir, instalar, mantener y operar” bases militares en toda Groenlandia, “alojar personal” y “controlar aterrizajes, despegues, anclajes, amarres, movimientos y operaciones de barcos, aviones y embarcaciones”.