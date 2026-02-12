Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

Drones de cárteles mexicanos o un error del Pentágono, ¿qué pasó en el aeropuerto de El Paso, Texas?

La supuesta amenaza de drones en el espacio aéreo de EU y las respuestas de las autoridades levantan sospechas sobre la veracidad de esta versión.
jue 12 febrero 2026 10:59 AM
Drones de cárteles o un error del Pentágono, ¿qué pasó en el aeropuerto de El Paso, Texas?
Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos, según funcionarios de ese país. (El Paso International Airport (E)

La lucha contra los cárteles de la droga en Estados Unidos y México entró en una nueva fase luego de que el aeropuerto de El Paso, Texas, anunciara el cierre de operaciones tras haber detectado el vuelo de supuestos drones de narcos mexicanos en el espacio aéreo estadounidense .

El anuncio provocó la respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró no tener ninguna confirmación de este hecho.

Publicidad

"Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos", dijo un funcionario de EU a la agencia AFP, y añadió que las fuerzas estadounidenses tomaron medidas para desactivarlos.

Horas antes, el gobierno de Estados Unidos había anunciado el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza durante 10 días.

El secretario del Transporte, Sean Duffy, admitió que hubo una amenaza que fue neutralizada, por lo que los vuelos en la terminal aérea se reanudarían el mismo miércoles.

(Obligatorio)
presidencia

Desde México no hubo nada que afectara el espacio aéreo, dice Sheinbaum sobre drones en EU

Publicidad

¿Drones, rayo láser o culpa del Pentágono?

La supuesta amenaza de drones en el espacio aéreo de EU y las respuestas de las autoridades levantaron sospechas sobre la veracidad de esta versión tanto por legisladores como por la prensa de ese país.

La demócrata Verónica Escobar, cuya jurisdicción electoral incluye El Paso, cuestionó las explicaciones oficiales, y dijo que esa no fue la versión que recibieron en el Congreso.

"La información proveniente de la administración no cuadra y no coincide con la que pude recopilar durante la noche y esta mañana", dijo la legisladora.

Medios de comunicación locales reportaron posteriormente que pruebas del gobierno con tecnología antidrones, realizadas en una base aérea contigua al aeropuerto de El Paso, motivaron la decisión de cerrar toda el área a todos los vuelos civiles.

CBS informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerró el espacio aéreo en medio de una disputa sobre si era seguro probar esa tecnología tan cerca del aeropuerto.

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) reportó que el Departamento de Defensa desplegó la tecnología antes de que la FAA pudiera completar una evaluación de seguridad, lo que provocó el cierre repentino.

The Wall Street Journal, que junto con CBS y CNN informaron que el dispositivo es un tipo de láser, señaló que el Pentágono utilizó recientemente la tecnología para derribar lo que creía que era un dron en la zona. Sin embargo, resultó ser un globo de fiesta, dijeron fuentes al diario.

Publicidad

El Pentágono se niega a responder

El Pentágono remitió las preguntas sobre el cierre a la FAA, que al anunciar que "ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas" cubiertas por las restricciones y advirtió sobre el uso potencial de "fuerza letal".

La administración de Trump insiste en que está en guerra contra los "narcoterroristas", llevando a cabo ataques letales contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, mientras que el presidente estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que planea ampliar esos ataques a territorio continental.

Ha intensificado la extradición de líderes de cárteles a Estados Unidos y reforzado la cooperación fronteriza en medio de amenazas arancelarias por parte de Trump, para quien frenar la migración irregular desde México fue una promesa clave de campaña.

Impacto a las aerolíneas

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

"Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso", criticó el alcalde de esa ciudad, Renard Johnson, en rueda de prensa.

El alcalde aseguró que no hubo coordinación con las autoridades locales, y que ese tipo de decisión "no había ocurrido desde el 11 de septiembre" de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en Estados Unidos.

El aeropuerto de El Paso recibió 3.49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.

La FAA avisó el 16 de enero de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución. El aviso abarcaba un período de 60 días.

Tags

Narcotráfico Donald Trump Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad