Drones de cárteles mexicanos o un error del Pentágono, ¿qué pasó en el aeropuerto de El Paso, Texas?

¿Drones, rayo láser o culpa del Pentágono?

La supuesta amenaza de drones en el espacio aéreo de EU y las respuestas de las autoridades levantaron sospechas sobre la veracidad de esta versión tanto por legisladores como por la prensa de ese país.

La demócrata Verónica Escobar, cuya jurisdicción electoral incluye El Paso, cuestionó las explicaciones oficiales, y dijo que esa no fue la versión que recibieron en el Congreso.

"La información proveniente de la administración no cuadra y no coincide con la que pude recopilar durante la noche y esta mañana", dijo la legisladora.

Medios de comunicación locales reportaron posteriormente que pruebas del gobierno con tecnología antidrones, realizadas en una base aérea contigua al aeropuerto de El Paso, motivaron la decisión de cerrar toda el área a todos los vuelos civiles.

CBS informó que la Administración Federal de Aviación (FAA) cerró el espacio aéreo en medio de una disputa sobre si era seguro probar esa tecnología tan cerca del aeropuerto.

La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) reportó que el Departamento de Defensa desplegó la tecnología antes de que la FAA pudiera completar una evaluación de seguridad, lo que provocó el cierre repentino.

The Wall Street Journal, que junto con CBS y CNN informaron que el dispositivo es un tipo de láser, señaló que el Pentágono utilizó recientemente la tecnología para derribar lo que creía que era un dron en la zona. Sin embargo, resultó ser un globo de fiesta, dijeron fuentes al diario.