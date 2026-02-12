Drones de cárteles mexicanos o un error del Pentágono, ¿qué pasó en el aeropuerto de El Paso, Texas?

El Pentágono se niega a responder
El Pentágono remitió las preguntas sobre el cierre a la FAA, que al anunciar que "ningún piloto podrá operar una aeronave en las áreas" cubiertas por las restricciones y advirtió sobre el uso potencial de "fuerza letal".
La administración de Trump insiste en que está en guerra contra los "narcoterroristas", llevando a cabo ataques letales contra presuntos traficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, mientras que el presidente estadounidense ha dicho en repetidas ocasiones que planea ampliar esos ataques a territorio continental.
Ha intensificado la extradición de líderes de cárteles a Estados Unidos y reforzado la cooperación fronteriza en medio de amenazas arancelarias por parte de Trump, para quien frenar la migración irregular desde México fue una promesa clave de campaña.
Impacto a las aerolíneas
Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde El Paso, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.
"Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso", criticó el alcalde de esa ciudad, Renard Johnson, en rueda de prensa.
El alcalde aseguró que no hubo coordinación con las autoridades locales, y que ese tipo de decisión "no había ocurrido desde el 11 de septiembre" de 2001, cuando ocurrieron los ataques yihadistas en Estados Unidos.
El aeropuerto de El Paso recibió 3.49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.
La FAA avisó el 16 de enero de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución. El aviso abarcaba un período de 60 días.