EU neutraliza drones de "narcos mexicanos" tras cerrar el aeropuerto de El Paso, Texas

Un responsable estadounidense afirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares "tomaron medidas para desactivar los drones", tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de la aviación (FAA) que "no existía ninguna amenaza para el transporte comercial", precisó dicha fuente.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel.La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, expresó el secretario del Transporte, Sean Duffy, a través de 𝕏.

The FAA and DOW acted swiftly to address a cartel drone incursion. The threat has been neutralized, and there is no danger to commercial travel in the region. The restrictions have been lifted and normal flights are resuming. https://t.co/xQA1cMy7l0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) February 11, 2026

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos reanudarán sus operaciones con normalidad", señaló por su parte la FAA en 𝕏.

The temporary closure of airspace over El Paso has been lifted. There is no threat to commercial aviation. All flights will resume as normal. — The FAA ✈️ (@FAANews) February 11, 2026

La FAA había decretado el cierre total el día anterior, por 10 días, sin dar explicaciones sobre las razones de esa medida.

Todos los vuelos con destino u origen en el aeropuerto internacional de El Paso, en Texas, en la frontera con México, quedan suspendidos durante 10 días por "razones de seguridad", indicó el miércoles el

"Ningún piloto está autorizado a volar una aeronave en las zonas a las que se refiere este aviso", señaló la FAA en su sitio web.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo sobre El Paso y la cercana localidad de Santa Teresa, en Nuevo México, entró en vigor el miércoles a las 06:30 GMT y se tenía previsto que concluiría a la misma hora el 21 de febrero.