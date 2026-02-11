Publicidad

Internacional

EU neutraliza drones de "narcos mexicanos" tras cerrar el aeropuerto de El Paso, Texas

El Secretario del Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que la medida se implementó tras la incursión de drones de un cártel.
mié 11 febrero 2026 10:01 AM
El aeropuerto de El Paso, Texas, reanuda vuelos tan solo unas horas después del anuncio de la FAA
Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, prestan servicio a este aeropuerto. (Foto: @FAANews )

Estados Unidos anunció el miércoles que había interceptado y neutralizado drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

El incidente se produce en un contexto de tensiones entre Washington y México a causa del narcotráfico y las disputas comerciales entre ambos países.

Un responsable estadounidense afirmó a la AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga habían penetrado en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares "tomaron medidas para desactivar los drones", tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de la aviación (FAA) que "no existía ninguna amenaza para el transporte comercial", precisó dicha fuente.

“La FAA y el DOW actuaron con rapidez para abordar una incursión de drones de un cártel.La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región. Se han levantado las restricciones y los vuelos se están reanudando con normalidad”, expresó el secretario del Transporte, Sean Duffy, a través de 𝕏.

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe ninguna amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos reanudarán sus operaciones con normalidad", señaló por su parte la FAA en 𝕏.

La FAA había decretado el cierre total el día anterior, por 10 días, sin dar explicaciones sobre las razones de esa medida.

Todos los vuelos con destino u origen en el aeropuerto internacional de El Paso, en Texas, en la frontera con México, quedan suspendidos durante 10 días por "razones de seguridad", indicó el miércoles el

"Ningún piloto está autorizado a volar una aeronave en las zonas a las que se refiere este aviso", señaló la FAA en su sitio web.

La restricción de sobrevuelo del espacio aéreo sobre El Paso y la cercana localidad de Santa Teresa, en Nuevo México, entró en vigor el miércoles a las 06:30 GMT y se tenía previsto que concluiría a la misma hora el 21 de febrero.

El comunicado no precisó los motivos de estas restricciones en una de las ciudades más importantes para el tránsito entre Estados Unidos y México.

El aeropuerto, que recibió 3.49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025, confirmó su cierre en un aviso a los viajeros publicado en redes sociales.

Todos los vuelos, "incluidos los comerciales, de carga y de aviación general", están inmovilizados en tierra, precisó el aeropuerto, invitando a los viajeros a ponerse en contacto con su aerolínea.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, prestan servicio a este aeropuerto.

La legisladora estadounidense Verónica Escobar descartó este miércoles alguna amenaza inmediata contra la comunidad en la ciudad texana de El Paso, que ella representa, y cuyo espacio aéreo fue cerrado sorpresivamente aludiendo razones de seguridad.

"Según lo que mi oficina y yo hemos podido recopilar (...) no existe una amenaza inmediata para la comunidad ni las áreas circundantes", dijo, y pidió a la FAA que levante las restricciones.

