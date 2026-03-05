Un análisis del Departamento de Comercio de Estados Unidos ubica a México entre los mercados de seguridad más dinámicos de América Latina. La demanda surge en varios frentes. El gobierno busca reforzar su infraestructura pública, mientras las empresas industriales intentan resguardar mercancías y operaciones, y los hogares invierten en protección frente al delito.

Las cifras ilustran el tamaño de la oportunidad, pues el mercado de seguridad física en México alcanzó 1,850 millones de dólares en 2024 y las estimaciones anticipan que superará 2,630 millones de dólares hacia 2028, según datos citados en la guía comercial estadounidense con base en un reporte de la Security Industry Association.

Cerca de 40% corresponde a equipos tecnológicos, mientras 60% proviene de servicios especializados, desde monitoreo hasta integración de sistemas de protección.

Detrás del crecimiento aparece una preocupación social persistente: 63.8% de la población percibía inseguridad en su ciudad al cierre de 2025, frente al 61.7% registrado un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice de Paz México calcula que el costo de la violencia ronda 4.6 billones de pesos, una cifra equivalente a cerca de 18.3% del Producto Interno Bruto.