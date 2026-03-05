Publicidad

Creadores de contenido combinan redes y empleo ante ingresos variables

En México, la mayoría son nano y microinfluencers que reciben entre 50 y 500 dólares por publicación, pero enfrentan periodos sin ingresos, lo que empuja a buscar un salario fijo.
jue 05 marzo 2026 02:39 PM
En América Latina se estima que el mercado de los creadores de contenido alcance los 31,000 millones de dólares en 2027, según iLifeBelt. (iStock)

En los últimos años, vivir de las redes sociales se presentó como una alternativa al empleo tradicional, ya que la independencia, flexibilidad y la posibilidad de generar ingresos a partir de la propia creatividad alimentaron la idea de que convertirse en creador de contenido podía ser una carrera por sí misma.

Hoy esa promesa empieza a enfrentarse con una realidad más compleja. Especialistas en marketing y recursos humanos observan que algunos creadores buscan ingresos más estables o combinan su actividad digital con empleos formales, lo que abre una conversación sobre la sostenibilidad del trabajo en la economía de los creadores.

Esto no significa que el marketing de influencers esté perdiendo fuerza. De hecho, el negocio sigue creciendo. En América Latina se proyecta que este mercado alcance los 31,000 millones de dólares para 2027, de acuerdo con iLifeBelt. Sin embargo, la expansión de plataformas y la llegada constante de nuevos creadores han modificado las expectativas sobre lo que implica vivir del contenido digital.

Alexia De la Morena, directora del Máster en Marketing y Gestión Comercial de EAE Business School, explica que el principal desafío está en la estabilidad de los ingresos. En México predominan los nano y microinfluencers, perfiles que concentran la mayor parte de la actividad en plataformas como Instagram y TikTok.

Sus ganancias suelen oscilar entre 50 y 500 dólares por publicación y dependen de colaboraciones con marcas que no siempre llegan con regularidad. “Hay una gran ilusión alrededor de vivir de las redes, pero depender 100% de views y algoritmos crea una inseguridad financiera que no es sostenible para la mayoría”, afirma.

La dependencia de los algoritmos añade otra capa de incertidumbre. Un cambio en el alcance de las publicaciones puede reducir ingresos de un mes a otro, incluso en cuentas con comunidades amplias. “La exposición y los seguidores pueden ser valiosos, pero el gran reto es convertir esa atención en fuentes de ingreso diversificadas y estructuradas”, señala De la Morena.

En paralelo, el mercado laboral comienza a ver valor en este tipo de perfiles. De acuerdo con ManpowerGroup, las empresas han comenzado a mostrar mayor interés por perfiles provenientes de la economía digital.

“Muchas organizaciones buscan talento con capacidad probada de influir en decisiones de compra y conectar con audiencias específicas. Hasta ahora hemos identificado más interés de las empresas por incorporar este talento que una demanda masiva de los propios creadores por regresar al empleo formal”, explica la firma.

La razón es que los creadores traen habilidades que hoy son escasas dentro de muchas organizaciones. Ellos comprenden cómo funcionan las audiencias digitales, interpretan métricas en tiempo real y convierten datos en decisiones estratégicas, y en varios casos han gestionado su propia marca como un negocio.

“Han tomado decisiones comerciales, desarrollado estrategias de posicionamiento, negociado alianzas y administrado presupuestos. Esa combinación de creatividad y enfoque en resultados puede convertirse en un activo importante dentro de una estructura corporativa”, señala ManpowerGroup.

Desde la perspectiva del reclutamiento, el fenómeno también refleja una transformación en la comunicación corporativa. Alberto del Castillo Román, head of Recruitment Solutions de Adecco México, explica que las empresas buscan incorporar perfiles capaces de construir conversación en tiempo real con las audiencias.

“Las organizaciones necesitan importar alfabetización digital. El reclutamiento y la marca empleadora han dejado de ser estáticos y se han movido hacia formatos de narrativa en tiempo real”, afirma.

Sin embargo, el paso de la independencia a una organización no siempre es inmediato. El principal ajuste tiene que ver con la velocidad de trabajo. “El creador está acostumbrado a un ciclo de idea, ejecución y publicación casi instantáneo. Al entrar a una corporación se encuentra con procesos de validación, políticas de confidencialidad y códigos de ética”, explica Del Castillo Román.

Más que un abandono del mundo digital, lo que empieza a aparecer es un modelo híbrido. Algunos creadores buscan salario fijo y prestaciones después de experimentar ingresos variables, mientras otros negocian esquemas flexibles que les permitan mantener su marca personal activa.

Para los especialistas, esta evolución refleja la madurez del ecosistema digital y una redefinición del trabajo en internet. La pregunta , a su parecer, no es si se puede vivir de las redes, sino cómo construir carreras que combinen visibilidad, estabilidad y crecimiento profesional a largo plazo.

