Creadores de contenido combinan redes y empleo ante ingresos variables

La razón es que los creadores traen habilidades que hoy son escasas dentro de muchas organizaciones. Ellos comprenden cómo funcionan las audiencias digitales, interpretan métricas en tiempo real y convierten datos en decisiones estratégicas, y en varios casos han gestionado su propia marca como un negocio.
“Han tomado decisiones comerciales, desarrollado estrategias de posicionamiento, negociado alianzas y administrado presupuestos. Esa combinación de creatividad y enfoque en resultados puede convertirse en un activo importante dentro de una estructura corporativa”, señala ManpowerGroup.
Desde la perspectiva del reclutamiento, el fenómeno también refleja una transformación en la comunicación corporativa. Alberto del Castillo Román, head of Recruitment Solutions de Adecco México, explica que las empresas buscan incorporar perfiles capaces de construir conversación en tiempo real con las audiencias.
“Las organizaciones necesitan importar alfabetización digital. El reclutamiento y la marca empleadora han dejado de ser estáticos y se han movido hacia formatos de narrativa en tiempo real”, afirma.
Sin embargo, el paso de la independencia a una organización no siempre es inmediato. El principal ajuste tiene que ver con la velocidad de trabajo. “El creador está acostumbrado a un ciclo de idea, ejecución y publicación casi instantáneo. Al entrar a una corporación se encuentra con procesos de validación, políticas de confidencialidad y códigos de ética”, explica Del Castillo Román.
Más que un abandono del mundo digital, lo que empieza a aparecer es un modelo híbrido. Algunos creadores buscan salario fijo y prestaciones después de experimentar ingresos variables, mientras otros negocian esquemas flexibles que les permitan mantener su marca personal activa.
Para los especialistas, esta evolución refleja la madurez del ecosistema digital y una redefinición del trabajo en internet. La pregunta , a su parecer, no es si se puede vivir de las redes, sino cómo construir carreras que combinen visibilidad, estabilidad y crecimiento profesional a largo plazo.