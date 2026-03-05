Creadores de contenido combinan redes y empleo ante ingresos variables

Esto no significa que el marketing de influencers esté perdiendo fuerza. De hecho, el negocio sigue creciendo. En América Latina se proyecta que este mercado alcance los 31,000 millones de dólares para 2027, de acuerdo con iLifeBelt. Sin embargo, la expansión de plataformas y la llegada constante de nuevos creadores han modificado las expectativas sobre lo que implica vivir del contenido digital.

Alexia De la Morena, directora del Máster en Marketing y Gestión Comercial de EAE Business School, explica que el principal desafío está en la estabilidad de los ingresos. En México predominan los nano y microinfluencers, perfiles que concentran la mayor parte de la actividad en plataformas como Instagram y TikTok.

Sus ganancias suelen oscilar entre 50 y 500 dólares por publicación y dependen de colaboraciones con marcas que no siempre llegan con regularidad. “Hay una gran ilusión alrededor de vivir de las redes, pero depender 100% de views y algoritmos crea una inseguridad financiera que no es sostenible para la mayoría”, afirma.

La dependencia de los algoritmos añade otra capa de incertidumbre. Un cambio en el alcance de las publicaciones puede reducir ingresos de un mes a otro, incluso en cuentas con comunidades amplias. “La exposición y los seguidores pueden ser valiosos, pero el gran reto es convertir esa atención en fuentes de ingreso diversificadas y estructuradas”, señala De la Morena.

En paralelo, el mercado laboral comienza a ver valor en este tipo de perfiles. De acuerdo con ManpowerGroup, las empresas han comenzado a mostrar mayor interés por perfiles provenientes de la economía digital.

“Muchas organizaciones buscan talento con capacidad probada de influir en decisiones de compra y conectar con audiencias específicas. Hasta ahora hemos identificado más interés de las empresas por incorporar este talento que una demanda masiva de los propios creadores por regresar al empleo formal”, explica la firma.

