¿Navalni murió envenenado? La muerte del opositor a Putin vuelve al centro de la tensión Rusia-Occidente

Esto es lo que sabemos sobre el caso Navalni.

¿Quién era Alexéi Navalni?

Alexéi Navalni fue la figura central de una oleada de protestas celebradas en 2011 y 2012 en las que declaró poder "tomar el Kremlin", se enfrentó al candidato pro-Putin en las municipales de Moscú de 2013 (los únicos comicios a los que le permitieron presentarse) y logró crear una red de apoyo fuera de la capital.

Entre sus acciones, publicó numerosos videos en internet, en los que acusaba de corrupción a la élite del Kremlin y al propio Putin.

Navalni consiguió afianzar una base entre la juventud rusa, urbana y conectada, pero su popularidad a escala nacional y entre generaciones permaneció muy limitada.

Algunos detractores del poder ruso seguían recriminándole su cercanía con la extrema derecha y su ambigüedad sobre la anexión rusa de la península de Crimea, en 2014.

Pero cuando fue envenenado en agosto de 2020 en Siberia, en plena campaña para las elecciones regionales, recibió el apoyo sin fisuras de todos los opositores, las ONGs y los países occidentales. A punto de morir, fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, con el acuerdo del Kremlin.

Navalni, entre rejas desde enero de 2021, fue condenado de nuevo el pasado agosto, esta vez a 19 años por "extremismo", que debía cumplir en uno de los establecimientos más duros del sistema penitenciario ruso.

A finales de 2023, fue trasladado a una remota colonia penitenciaria del Ártico ruso, donde anunciaron su muerte este viernes.

Este hombre alto y rubio de ojos azules, de 47 años, apareció delgado y envejecido durante las retransmisiones a distancia de las últimas audiencias en las que estaba implicado, la única manera de verlo.

Durante las audiencias y en mensajes difundidos a través de sus abogados, Navalni no cesó de denunciar a Vladimir Putin, a quien describió como un "abuelo escondido en un búnker".

En su juicio por "extremismo" de agosto de 2023 condenó "la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI", en referencia al asalto ruso a Ucrania.