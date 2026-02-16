Publicidad

Internacional

¿Navalni murió envenenado? La muerte del opositor a Putin vuelve al centro de la tensión Rusia-Occidente

Cinco países europeos aseguran que el Kremlin mató al critico del presidente ruso, quien murió por una “toxina rara”, un señalamiento que Rusia rechaza.
lun 16 febrero 2026 01:44 PM
Los diplomáticos extranjeros ponen flores en la tumba del líder de la oposición rusa Alexei Navalny en el cementerio Borisovo en Moscú el 16 de febrero de 2026, marcando el segundo aniversario de su muerte en una colonia ártica.
Alexéi Navalni fue la figura central de una oleada de protestas celebradas en 2011 y 2012 en las que declaró poder "tomar el Kremlin". (FOTO: HECTOR RETAMAL/AFP)

El principal crítico al gobierno de Vladimir Putin murió hace exactamente dos años en una prisión en el Círculo Ártico, pero su deceso en prisión aún es causa de tensión entre Rusia y los países de Occidente gracias a nuevas revelaciones.

Cinco países europeos —Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos— acusaron este sábado a Rusia de "envenenar" en 2024 al opositor Alexéi Navalni, quien cumplía una condena de 19 años. El Kremlin rechazó estos señalamientos el lunes y los calificó de “infundados”.

Esto es lo que sabemos sobre el caso Navalni.

¿Quién era Alexéi Navalni?

Alexéi Navalni fue la figura central de una oleada de protestas celebradas en 2011 y 2012 en las que declaró poder "tomar el Kremlin", se enfrentó al candidato pro-Putin en las municipales de Moscú de 2013 (los únicos comicios a los que le permitieron presentarse) y logró crear una red de apoyo fuera de la capital.

Entre sus acciones, publicó numerosos videos en internet, en los que acusaba de corrupción a la élite del Kremlin y al propio Putin.

Navalni consiguió afianzar una base entre la juventud rusa, urbana y conectada, pero su popularidad a escala nacional y entre generaciones permaneció muy limitada.

Algunos detractores del poder ruso seguían recriminándole su cercanía con la extrema derecha y su ambigüedad sobre la anexión rusa de la península de Crimea, en 2014.

Pero cuando fue envenenado en agosto de 2020 en Siberia, en plena campaña para las elecciones regionales, recibió el apoyo sin fisuras de todos los opositores, las ONGs y los países occidentales. A punto de morir, fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, con el acuerdo del Kremlin.

Navalni, entre rejas desde enero de 2021, fue condenado de nuevo el pasado agosto, esta vez a 19 años por "extremismo", que debía cumplir en uno de los establecimientos más duros del sistema penitenciario ruso.

A finales de 2023, fue trasladado a una remota colonia penitenciaria del Ártico ruso, donde anunciaron su muerte este viernes.

Este hombre alto y rubio de ojos azules, de 47 años, apareció delgado y envejecido durante las retransmisiones a distancia de las últimas audiencias en las que estaba implicado, la única manera de verlo.

Durante las audiencias y en mensajes difundidos a través de sus abogados, Navalni no cesó de denunciar a Vladimir Putin, a quien describió como un "abuelo escondido en un búnker".

En su juicio por "extremismo" de agosto de 2023 condenó "la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI", en referencia al asalto ruso a Ucrania.

Navalni predijo tres años antes de su deceso que su muerte no cambiaría "nada" y que otras personas ocuparían su lugar.

"Si me matan no cambiaría nada", aseguró Navalni a Jacques Maire, entonces miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en diciembre de 2020.

"Otras personas están listas para tomar mi lugar", declaró. "Hay millones de personas que no quieren vivir en un país donde todo el poder está en unas solas manos", añadió el opositor ruso, que habló en inglés.

Sin embargo, la oposición liberal rusa, debilitada por las persecuciones del Kremlin, no se ha recuperado de su muerte.

¿Qué toxina mató a Navalni, de acuerdo con Europa?

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos hicieron públicos el sábado los resultados de una investigación con muestras sacadas clandestinamente de Rusia tras su fallecimiento.

Esta investigación concluyó que Navalni fue "envenenado" con una "toxina rara", la epibatidina, presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador, según una declaración conjunta durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal", señalaron los autores del informe, que responsabilizan a Moscú de su muerte durante su encarcelamiento en una prisión rusa en Siberia.

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

En el comunicado, los cinco países dicen estar "preocupados por el hecho de que Rusia no ha destruido todas sus armas químicas" y acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

Su viuda, Yulia Naválnaya, ahora en el exilio, afirmó el sábado que el "asesinato" de su marido ahora está "probado por la ciencia”.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró el domingo que no tenía "ninguna" razón para cuestionar la investigación de los cinco países.

”Por supuesto, no tenemos ninguna razón para cuestionarla; no la impugnamos", dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava, donde realiza una visita por unas horas.

¿Qué dice el Kremlin sobre estas acusaciones?

El Kremlin calificó este lunes de "infundadas" las acusaciones del informe europeo.

"Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos sesgadas e infundadas", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica con presencia de AFP.

Moscú siempre ha rechazado las acusaciones, sin proporcionar una explicación completa de su muerte y solo indicó que había sucumbido de forma repentina tras un paseo en su colonia penitenciaria.

Después de su muerte, las autoridades rechazaron durante días entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de sus partidarios que acusaron a los gobernantes de haberlo "matado" y de tratar de encubrir el asesinato.

