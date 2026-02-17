La natalidad se desploma en el mundo y cinco países prueban fórmulas para revertirlo

La elección de tener o no hijos no solo responde a una búsqueda personal, sino a problemas estructurales, en muchos de los casos. De acuerdo con el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2024, millones de personas desean tener hijos pero no pueden hacerlo debido a barreras económicas, sociales y estructurales.

La inseguridad económica, los efectos de la crisis climática o la inestabilidad generada por los conflictos son algunos de los factores por los que muchas personas optan por no tener hijos. El encarecimiento de la vivienda también complica que muchos jóvenes logren independizarse y poner en práctica proyectos vitales como tener una familia.

“Esto no es una historia sobre personas que renuncian a la maternidad o la paternidad, sino sobre personas a las que se les está impidiendo ejercer ese derecho por barreras económicas, sociales y sistémicas”, dice la directora del UNFPA, Natalia Kanem.

La organización de Naciones Unidas señala que hay cuatro medidas que han mostrado un impacto real en países europeos: los incentivos financieros y fiscales; un sistema de cuidados público y asequible; licencias parentales igualitarias, y políticas de corresponsabilidad e igualdad de género.

Así es como algunos países han aplicado estas medidas.

Corea del Sur

Tasa de Natalidad Bruta: 5 nacimientos por cada 1,000 habitantes

Corea del Sur tiene una de las esperanzas de vida más altas y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y la combinación presenta serios desafíos demográficos a futuro.

Seúl ha invertido miles de millones de dólares en campañas para alentar a las mujeres a tener más hijos y mantener la estabilidad poblacional. El gobierno ha implementado medidas como subsidios en efectivo, servicios de niñeras para los nuevos padres y apoyos para tratamientos de fertilidad.