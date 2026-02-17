Publicidad

Internacional

La natalidad se desploma en el mundo y cinco países prueban fórmulas para revertirlo

La tasa bruta de nacimientos cayó de 32 a 16 por cada 1,000 habitantes desde 1960, lo que ha encendido alarmas fiscales y laborales en Asia y Europa.
mar 17 febrero 2026 05:55 AM
Adorable niña pequeña caminando cerca de la Torre Eiffel en París, Francia. Niño feliz disfrutando del día de otoño. Actividades de otoño al aire libre para niños
Francia anunció la semana pasada sus medidas de reparación. (FOTO: encrier/Getty Images/iStockphoto)

En el mundo hay cada vez menos nacimientos y eso ha encendido las alertas de decenas de gobiernos para revertir esta tendencia. La crisis demográfica es particularmente grave en algunos países de Asia y Europa, donde el número de muertes supera ya al de nacimientos.

Desde 1960 hasta el 2023, el dato más reciente disponible, la tasa de nacimientos bruta se ha desplomado, pues pasó de 32 nacimientos por cada 1,000 habitantes a 16 nacimientos por cada 1,000 habitantes, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

La elección de tener o no hijos no solo responde a una búsqueda personal, sino a problemas estructurales, en muchos de los casos. De acuerdo con el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2024, millones de personas desean tener hijos pero no pueden hacerlo debido a barreras económicas, sociales y estructurales.

La inseguridad económica, los efectos de la crisis climática o la inestabilidad generada por los conflictos son algunos de los factores por los que muchas personas optan por no tener hijos. El encarecimiento de la vivienda también complica que muchos jóvenes logren independizarse y poner en práctica proyectos vitales como tener una familia.

“Esto no es una historia sobre personas que renuncian a la maternidad o la paternidad, sino sobre personas a las que se les está impidiendo ejercer ese derecho por barreras económicas, sociales y sistémicas”, dice la directora del UNFPA, Natalia Kanem.

La organización de Naciones Unidas señala que hay cuatro medidas que han mostrado un impacto real en países europeos: los incentivos financieros y fiscales; un sistema de cuidados público y asequible; licencias parentales igualitarias, y políticas de corresponsabilidad e igualdad de género.

Así es como algunos países han aplicado estas medidas.

Corea del Sur

Tasa de Natalidad Bruta: 5 nacimientos por cada 1,000 habitantes

Corea del Sur tiene una de las esperanzas de vida más altas y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y la combinación presenta serios desafíos demográficos a futuro.

Seúl ha invertido miles de millones de dólares en campañas para alentar a las mujeres a tener más hijos y mantener la estabilidad poblacional. El gobierno ha implementado medidas como subsidios en efectivo, servicios de niñeras para los nuevos padres y apoyos para tratamientos de fertilidad.

Yong Hye-in, fundadora y líder del Partido Renta Básica, advertía en 2023 que el gobierno no podría resolver la crisis demográfica si no prestaba atención a cuestiones sociales como la desigualdad de género o la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Hasta el momento, la inversión comienza a rendir frutos. En 2024 registró su primer aumento anual en el número de nacimientos en más de una década El número de recién nacidos subió en 8,300, 3.6% más que el año anterior, a 238,300.

Corea del Sur requiere una tasa de fertilidad de 2.1 hijos por mujer para mantener estable su población actual, de 51 millones de habitantes.

Esa tasa alcanzó 0.75 en mayo, lo que apunta a un marcado declive en la población a futuro. Esto sitúa a Corea del Sur como el país con la menor tasa de fertilidad dentro de la OCDE, y también en el que las mujeres tienen a su primer hijo más tarde, a los 33.6 años.

Japón

Tasa de Natalidad Bruta: 6 nacimientos por cada 1,000 habitantes

El número de nacimientos en Japón cayó por primera vez por debajo de los 700,000 en 2024. El país asiático registró 686,061 nacimientos el año pasado, 41,227 menos que en 2023, según un informe publicado en agosto de 2025. Esta es la cifra más baja desde que comenzaron los registros en 1899.

El entonces primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, propuso una expansión de la asignación por hijo y la educación secundaria gratuita, y una garantía de que las parejas recibirán el equivalente al 100% de su salario neto cuando tomen licencia parental al mismo tiempo. Quienes decidan reducir su jornada laboral total por la crianza de los hijos podrán recibir prestaciones equivalentes al 10% de su salario.

El gobierno ha sido criticado por centrarse en las parejas casadas en lugar de en las personas más jóvenes y solteras que se han apartado de la idea del matrimonio.

Dinamarca

Tasa de Natalidad Bruta: 10 nacimientos por cada 1,000 habitantes

Dinamarca es uno de los países con una mejor red de seguridad para las mujeres en el mundo.

El cuidado infantil subvencionado está disponible para todos los niños desde los 6 meses de edad hasta que puedan asistir a la escuela primaria. Los padres no pagan más del 25 % de su costo.

El gobierno danés también ofrece beneficios por niños, pagos realizados a los padres de niños menores de 18 años. Estos beneficios a veces se denominan "subsidio por hijo”. El país escandinavo tiene otras políticas, como los subsidios de vivienda, que están disponibles para todos los daneses, pero son más generosas para los padres con hijos que viven en casa.

“Debido a que la mayoría de los países ofrecen beneficios parentales menos generosos, Dinamarca no es un caso representativo. En cambio, es un caso de prueba que muestra lo que es posible cuando los gobiernos hacen que el apoyo financiero a los padres sea una alta prioridad”, indica Alexandra Killewald, profesora de sociología de la Universidad de Michigan, en un artículo.

Suecia

Tasa de Natalidad Bruta: 10 nacimientos por cada 1,000 habitantes

Suecia es un ejemplo para Europa de cómo aplicar políticas de conciliación entre la vida laboral y personal puede aumentar la fertilidad de la población.

Una de las medidas en las que este país fue pionero fue en los permisos de paternidad. Suecia fue el primer país del mundo en introducir una licencia de paternidad de 180 días financiada por el Estado y que no estaba destinada a un género específico.

La idea era que las parejas pudieran compartir la licencia como mejor les pareciera, otorgando los mismos derechos a padres y madres.

Desde 1974, cuando la política se convirtió en ley, el número de días de licencia de paternidad remunerada ha aumentado aún más.

En la actualidad, los padres en Suecia (incluidos los LGBTQ+, los padres adoptivos y los solteros) tienen derecho legal a un total de 480 días de baja laboral, uno de los paquetes financiados por el Estado más generosos del planeta. Además, disfrutan del 30% del permiso parental retribuido, según la Agencia Sueca de la Seguridad Social.

En 2024, una reforma permitió a los progenitores transferir hasta 45 días de su permiso retribuido a una persona que no sea el tutor legal del niño, siempre que esa persona esté asegurada para recibir el subsidio parental.

En el caso de las familias monoparentales, se pueden transferir hasta 90 días por hijo.

"El objetivo de la nueva ley es dar más flexibilidad y mayores oportunidades a los padres y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral”, dijo Stefan Forsberg, director de operaciones del seguro parental de Försäkringskassan a Euronews.

Francia

Tasa de Natalidad Bruta: 10 nacimientos por cada 1,000 habitantes

Durante 2025, Francia registró más muertes que nacimientos por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En 2023, Francia era el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de fecundidad: 1.66 hijos por mujer, sólo por detrás de Bulgaria (1.81), según datos de la oficina europea de estadística Eurostat.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INSEE) fijó este índice en 1.56 hijos por mujer en 2025 en Francia, confirmando la tendencia a la baja desde 2010, cuando se situaba en 2.02.

La preocupación sobre los nacimientos planea desde hace años. En 2024, el presidente Emmanuel Macron, de centroderecha, abogó por un "rearme demográfico" basado en impulsar la natalidad, mejorando el permiso parental y combatiendo la infertilidad.

Un informe parlamentario propone un permiso parental remunerado más largo, préstamos hipotecarios sin intereses y un subsidio mensual universal por hijo de 250 euros para facilitar que las familias tengan hijos.

La semana pasada, el gobierno francés lanzó un plan contra la infertilidad que incluye el envío de cartas de sensibilización a los franceses de 29 años.

A partir de este verano, recibirán una misiva en la que se les advierte que, con la edad, disminuyen sus posibilidades de tener hijos y que pueden tomar medidas al respecto para no arrepentirse más tarde, como la congelación de óvulos y espermatozoides.

