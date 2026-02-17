La natalidad se desploma en el mundo y cinco países prueban fórmulas para revertirlo

Yong Hye-in, fundadora y líder del Partido Renta Básica, advertía en 2023 que el gobierno no podría resolver la crisis demográfica si no prestaba atención a cuestiones sociales como la desigualdad de género o la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Hasta el momento, la inversión comienza a rendir frutos. En 2024 registró su primer aumento anual en el número de nacimientos en más de una década El número de recién nacidos subió en 8,300, 3.6% más que el año anterior, a 238,300.
Corea del Sur requiere una tasa de fertilidad de 2.1 hijos por mujer para mantener estable su población actual, de 51 millones de habitantes.
Esa tasa alcanzó 0.75 en mayo, lo que apunta a un marcado declive en la población a futuro. Esto sitúa a Corea del Sur como el país con la menor tasa de fertilidad dentro de la OCDE, y también en el que las mujeres tienen a su primer hijo más tarde, a los 33.6 años.
Japón
Tasa de Natalidad Bruta: 6 nacimientos por cada 1,000 habitantes
El número de nacimientos en Japón cayó por primera vez por debajo de los 700,000 en 2024. El país asiático registró 686,061 nacimientos el año pasado, 41,227 menos que en 2023, según un informe publicado en agosto de 2025. Esta es la cifra más baja desde que comenzaron los registros en 1899.
El entonces primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, propuso una expansión de la asignación por hijo y la educación secundaria gratuita, y una garantía de que las parejas recibirán el equivalente al 100% de su salario neto cuando tomen licencia parental al mismo tiempo. Quienes decidan reducir su jornada laboral total por la crianza de los hijos podrán recibir prestaciones equivalentes al 10% de su salario.