Trump endurece la política antidrogas de EU mientras indulta y retira sanciones a aliados

Trump anunció un indulto para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, el 28 de noviembre, unos días antes de las elecciones en el país centroamericano en las que Trump apoyaba abiertamente a Nasry Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández.
Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue extraditado a Estados Unidos tres semanas después de dejar el cargo.
En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína —principalmente de Colombia y Venezuela— a través de Honduras.
Según la justicia estadounidense, esos hechos comenzaron en 2004, mucho antes de que Hernández fuera presidente.
Trump también escribió en Truth Social que Hernández había sido "tratado de forma muy dura e injusta", según muchas personas a las que respeta.
El fiscal general del expresidente Joe Biden, Merrick Garland, dijo tras la sentencia de Hernández el año pasado que el dirigente había "abusado de su poder para apoyar una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo”.
En otra decisión polémica, el Departamento del Tesoro levantó el 6 de octubre las sanciones que pesaban desde 2023 sobre el expresidente paraguayo Horacio Cartes, señalado entonces por su "corrupción desenfrenada", una decisión anunciada por el propio líder del oficialista Partido Colorado.
El nombre del exmandatario (2013-2018) fue eliminado de la lista de sancionados de esa oficina, según una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense publicada este lunes.
En enero de 2023, la OFAC había congelado los activos financieros de Cartes, además de prohibirle hacer transacciones con ciudadanos y empresas de Estados Unidos, citando su "corrupción desenfrenada”.
Entonces se determinó que Cartes no solo obstruyó investigaciones criminales internacionales, sino que tenía “vínculos documentados con organizaciones terroristas extranjeras” y “lazos con miembros de Hezbolá”. El uso de aeronaves iraníes y venezolanas para transportar toneladas de cigarrillos fue citado en el paquete de sanciones.
La penalización de OFAC se sumó en la época a una declaración del Departamento de Estado de 2022 que señalaba al exmandatario como "significativamente corrupto".