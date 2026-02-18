Trump endurece la política antidrogas de EU mientras indulta y retira sanciones a aliados

En “conflicto armado” con los carteles

Meses más tarde, en octubre de 2025, Trump declaró que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga y tratará a sus miembros como "combatientes ilegales", de acuerdo con un memo enviado al Congreso y citado por medios estadounidenses.

El gobierno de Trump describe a “los carteles” como quienes “inundaron a los Estados Unidos con narcóticos mortales, criminales violentos y pandillas viciosas” y que contralan “casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur con los Estados Unidos”.

De acuerdo con el derecho internacional, los países en un conflicto armado pueden matar a combatientes enemigos y detenerlos sin juicio, un paso importante más allá del marco legal sobre el tráfico de drogas, que generalmente permite a los sospechosos argumentar su caso en los tribunales.

Trump emitió este memo, en el que no ofreció más detalles sobre los grupos exactos contra los que Estados Unidos estaría en conflicto, como una manera de justificar una serie de ataques realizados desde septiembre contra lanchas en el Caribe que transportan drogas hacia su país.

Desde entonces ha matado a por lo menos 140 personas en cerca de 40 ataques.

El gobierno del republicano no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de las operaciones.

“Vemos que una administración presidencial realmente infla, de una manera muy dramática, su poder de usar la fuerza militar. Y es por eso que, creo que, como mínimo, merecemos una explicación muy clara, no solo de las bases para algunas de estas acciones, las bases legales, sino también cuáles son los límites de este tipo de teoría expansiva de emergencia de seguridad nacional o incluso guerra”, escribió Matthew Waxman, profesor de derecho en Columbia y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).