¿Regresa la Doctrina Monroe? Trump revive la invasión de 1848 para justificar nuevas medidas contra México

La versión de Trump sobre la guerra entre EU-México

El mandatario estadounidense recordó como una “victoria legendaria” cuando el 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que dio fin al conflicto armado entre México y Estados Unidos, ya que con ella “reafirmó la soberanía estadounidense y amplió la promesa de la independencia estadounidense en todo nuestro majestuoso continente.”

Donald Trump aprovechó la fecha para compartir su versión histórica del conflicto armado entre ambos países, con la convicción de que Estados Unidos “estaba destinada por la divina providencia a expandirse hasta las doradas costas del Océano Pacífico” tras la guerra de 1812.

“Estados Unidos avanzaba con confianza hacia el oeste y emergía con audacia como una superpotencia continental sin precedentes en el mundo moderno. El pueblo de Texas declaró su independencia de México en 1836 y, para la primavera de 1846, votó a favor de unirse a Estados Unidos, lo que obligó a un ajuste de cuentas por las disputas fronterizas pendientes,” rememora el presidente.

El presidente mencionó que las fuerzas mexicanas lanzaron una “emboscada” a lo largo del Río Grande, lo que ocasionó la muerte de 11 soldados estadounidenses y otros seis fueron heridos. Este hecho hizo que el presidente James K. Polk declarara la guerra con México en mayo de 1846.