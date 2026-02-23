Publicidad

Internacional

Centroamérica se blinda ante la violencia desatada tras la muerte de "El Mencho"

Guatemala y Costa Rica, que han sufrido un aumento de crímenes relacionados con el narcotráfico, refuerzan sus fronteras luego del abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
lun 23 febrero 2026 01:01 PM
Los soldados y agentes de policía guatemaltecos se forman durante la inauguración del Plan Sentinel, que busca proporcionar seguridad en el área metropolitana para frenar la extorsión y los asaltos y neutralizar las operaciones de pandillas, en el barrio de Alamedas en la Ciudad de Guatemala el 17 de febrero de 2026
En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías. (FOTO: JOHAN ORDONEZ/AFP)

La ola de violencia que sacude México tras la muerte de Nemesio Ruben Oseguera, “el Mencho” , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, a manos del ejército mexicano amenaza con extenderse hacia el sur, por lo que los países de Centroamérica blindan sus fronteras.

"El Mencho", de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.

Guatemala anunció el domingo el refuerzo de así frontera ante los hechos de violencia ocurridos en México.

En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco "incrementó las operaciones" de vigilancia y los patrullajes "en sectores estratégicos" de la frontera con México.

Además, "se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación" con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la "cooperación" bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para "mantener un ambiente de paz y seguridad".

"Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca", indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen "en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Guatemala finalizó el 16 de febrero un estado de sitio declarado un mes antes tras varios ataques armados de la pandilla Barrio 18 que dejaron 11 policías muertos, y se prepara para un nuevo despliegue de seguridad en la capital.

El presidente Bernardo Arévalo ordenó la medida que permitía arrestos sin orden judicial ante la violencia que desató esa pandilla, declarada "organización terrorista" por Guatemala y Estados Unidos, cuando las autoridades ocuparon tres cárceles que estaban bajo su control.

Arévalo afirmó que fueron detenidos 83 pandilleros "de alta peligrosidad", las extorsiones bajaron 33%, y los homicidios 49%, comparados con el mismo lapso del año anterior.

Según el mandatario, durante los 30 días de estado de sitio se controló la operación de las pandillas al cortar "los sistemas de comunicación dentro de las cárceles" con el exterior.

Por su parte, Costa Rica empezó este domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes.

Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.

"Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse", dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.

La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará "tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica", agregó Zamora.

