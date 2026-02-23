En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.

Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco "incrementó las operaciones" de vigilancia y los patrullajes "en sectores estratégicos" de la frontera con México.

Además, "se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación" con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la "cooperación" bilateral en materia de seguridad, añade la nota.

El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para "mantener un ambiente de paz y seguridad".

Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca.🫡🇬🇹



"Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca", indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.

En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen "en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.

Guatemala finalizó el 16 de febrero un estado de sitio declarado un mes antes tras varios ataques armados de la pandilla Barrio 18 que dejaron 11 policías muertos, y se prepara para un nuevo despliegue de seguridad en la capital.

El presidente Bernardo Arévalo ordenó la medida que permitía arrestos sin orden judicial ante la violencia que desató esa pandilla, declarada "organización terrorista" por Guatemala y Estados Unidos, cuando las autoridades ocuparon tres cárceles que estaban bajo su control.