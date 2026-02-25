Publicidad

Tecnología

Apple fabricará sus Mac Mini en Estados Unidos por primera vez

La empresa sigue complaciendo los deseos de manufactura local de Donald Trump con el traslado de la producción de sus computadoras de escritorio más económicas a Texas.
mié 25 febrero 2026 03:00 PM
Apple cumple la petición de Trump y ya fabrica servidores de IA en Estados Unidos
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, habla ante el presidente estadounidense Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de agosto de 2025 en Washington, DC Apple Inc. anunció una inversión de 100,000 mdden plantas de fabricación en EU, además de un anuncio realizado en febrero en el que se comprometía a invertir 500,000 mdd en la economía estadounidense durante los próximos cuatro años y a crear 20,000 nuevos empleos. (Foto: Win McNamee/Getty Images)

La presión de Donald Trump en las empresas de tecnología está surtiendo efecto. Apple dio a conocer que trasladará la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.

A mediados del 2025, Apple anunció dos grandes inversiones. Una fue de 600,000 millones de dólares en Estados Unidos, seguida de una más de 100,000 millones de dólares en diferentes etapas de la cadena de producción de sus productos.

“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.

La Mac Mini es la computadora de escritorio compacta más económica de Apple. Su precio inicial es de unos 600 dólares y se fabricará en la planta en Houston, Texas, donde la firma comenzó a producir servidores de IA el año pasado.

De acuerdo con la información que compartió en aquel momento Sabih Khan, director de operaciones de Apple, estos servidores se encargan de alimentar los servicios de Apple Intelligence, así como los de Private Cloud Compute de la empresa y modifica un ciclo de producción completo, pues antes este tipo de componentes se fabricaban en el extranjero.

“Nuestros equipos han hecho un trabajo increíble acelerando las obras para poner en funcionamiento la nueva fábrica de Houston antes de lo previsto y planeamos seguir ampliando las instalaciones para aumentar la producción el próximo año”, comentó Khan a través de un comunicado.

Pero este no es el único esfuerzo de Apple en torno a aumentar la fabricación en Estados Unidos. En agosto, por ejemplo, Tim Cook, CEO de Apple, anunció un gasto adicional para apoyar a las empresas fabricantes de semiconductores en el país, incluyendo a TSMC, Texas Instruments y GlobalFoundries, entre otras.

En este sentido, la compañía asegura que ya ha obtenido más de 20,000 millones de chips fabricados en Estados Unidos en 24 instalaciones de 12 estados distintos y, precisamente, incluye a socios como TSMC, Broadcom y Texas Instruments.

Respecto a la construcción del Centro de Manufactura Avanzada, Apple explicó que abrirá el siguiente año y ofrecerá capacitación práctica sobre técnicas de manufactura avanzadas para estudiantes, empleados de proveedores y empresas estadounidenses de todos los tamaños

Estas decisiones, cabe señalar, no son producto únicamente de la relación entre el gobierno y Apple, pues la empresa ha sido afectada por los aranceles de la administración Trump. Tan solo el año pasado, Apple tuvo que pagar alrededor de 3,300 millones de dólares, pues sus productos se fabrican en países como China, India y Vietnam.

Aunque Apple está trasladando la fabricación de algunos de sus productos a Estados Unidos es difícil pensar que hará lo mismo con el iPhone, pues de acuerdo con analistas, el hecho de fabricar los teléfonos de la marca en Estados Unidos sería inviable, debido a que costaría más tiempo y dinero, lo cual se vería reflejado directamente en los usuarios.

