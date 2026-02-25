Apple fabricará sus Mac Mini en Estados Unidos por primera vez

La presión de Donald Trump en las empresas de tecnología está surtiendo efecto. Apple dio a conocer que trasladará la producción de algunas de sus computadoras Mac Mini a Estados Unidos a finales de año, con la finalidad de complacer el deseo del presidente de reforzar la fabricación en su país.

A mediados del 2025, Apple anunció dos grandes inversiones. Una fue de 600,000 millones de dólares en Estados Unidos, seguida de una más de 100,000 millones de dólares en diferentes etapas de la cadena de producción de sus productos.

“Como parte de nuestro compromiso de 600,000 millones de dólares, la Mac Mini se producirá en EU por primera vez a finales de este año”, escribió Tim Cook en una publicación en la red social X. “Estamos acelerando aún más nuestro progreso, estamos produciendo más servidores de IA y abriendo un nuevo Centro de Fabricación Avanzada de Apple para capacitación práctica”.