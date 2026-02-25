Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Un cable submarino que conecta con China está en el centro de la disputa entre Chile y EU

Washington acusa a tres funcionarios chilenos de “socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía” por dar luz verde a un proyecto que conectaría al país sudamericano con Hong Kong.
mié 25 febrero 2026 05:55 AM
Una bandera de los Estados Unidos ondea en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago el 23 de febrero de 2026. El gobierno estadounidense anunció el 23 de febrero de 2026, la revocación de las visas de tres funcionarios chilenos, a quienes no identificó, por actividades que "socavaron la seguridad regional", una acusación que Chile niega.
"El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad", dijo canciller chileno, Alberto van Klaveren, en una declaración a la prensa. (FOTO: RODRIGO ARANGUA/AFP)

Gabriel Boric dejará el gobierno de Chile en dos semanas, pero aún debe enfrentar un último desafío diplomático, que lo pone en medio de las dos principales potencias del mundo: Estados Unidos y China.

El viernes, el Departamento de Estado anunció la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que no identifica por actividades que "socavaron la seguridad regional", una acusación que Chile niega.

Publicidad

“En su crepúsculo, el legado del gobierno de Boric se verá empañado aún más por acciones que socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en las prioridades compartidas, incluidas las que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la administración Kast entrante”, indica el Departamento de Estado en su comunicado.

El 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast, más alineado a la agenda del presidente Donald Trump, asumirá el gobierno del país sudamericano, el principal productor de cobre del mundo.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz, informó en un video enviado a la prensa que es uno de los sancionados.

"He sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente", aseguró Muñoz.

El gobierno chileno negó las acusaciones, calificó de inédita la sanción y envió una nota de protesta en respuesta.

"Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, indicó Boric en redes sociales.

¿Qué hay detrás de la sanción?

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, se reunió el viernes con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación.

Las sanciones se habrían originado porque dos empresas chinas que no fueron identificadas solicitaron una autorización "para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong, en la República Popular China", informó el canciller tras la reunión.

De acuerdo con la prensa chilena, el proyecto es un cable de fibra óptica llamado Chile-China Express, de la multinacional China Mobile, que busca mejorar la conectividad entre Asia y América Latina.

Publicidad

"El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad", agregó el ministro en una declaración a la prensa.

El canciller señaló que la iniciativa está en una fase temprana de evaluación. Su implementación "no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento" y será "evaluada en su mérito”, aseguró.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte del diario El País, Muñoz sí firmó un decreto que aprobaba la concesión del cable submarino, aunque esta fue revocada solo 48 horas después, después de recibir las advertencias del embajador estadounidense sobre los riesgos del proyecto.

El embajador de China en el país sudamericano, Niu Qingdao, aseguró este martes que el proyecto no representa un riesgo para la seguridad del continente, como plantea Estados Unidos.

“Proyectos como este cable submarino obedecen totalmente las leyes chilenas y no hacen ningún daño a la tercera parte, así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, dijo en entrevista con Radio Bío Bío.

¿De qué se trata el proyecto Chile-China Express?

Este proyecto tiene su origen en una propuesta de 2016 hecha al gobierno chino de conectar Valparaíso y Hong Kong, de acuerdo con Jorge Heine, embajador de Chile en China en ese momento. En 2019, el expresidente Sebastián Piñera decidió rechazar el proyecto.

“Las comunicaciones con Asia en este momento tienen que ir desde Santiago hacia Norteamérica, lo que es largo, caro y engorroso. Entonces, este cable, la verdad, es que le conviene enormemente a Chile”, dijo Heine, uno de los principales promotores del cable, en entrevista con CNN Chile.

Publicidad

La empresa mexicana América Móvil cuenta con algunas de las conexiones de Chile con el resto de América, como el cable AMX-1 compuesto de una longitud de 18,300 kilómetros para enlazar Estados Unidos con Centroamérica y Sudamérica y el Cable Submarino Pacífico Sur, que conecta Guatemala, Ecuador, Perú y Chile.

El cable está a cargo de China Mobile e Inchcape Shipping Services, que buscan conectar ambas naciones. El proyecto corre en paralelo al cable Humboldt, que también une al país latinoamericano con Asia, aunque con Australia como intermediario.

Más del 95% del tráfico internacional de datos circula a través de estas fibras ópticas tendidas en el lecho marino.

"En los últimos 10 años se han instalado 18 cables submarinos, que conectan América Latina con el resto del mundo. Esos cables pasan por Estados Unidos y son gestionados exclusivamente por empresas estadounidenses: Google, Meta, Microsoft y Amazon”, indica Roberto Pizarro Hofer, economista y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, en una columna para la edición chilena de Le Monde Diplomatique.

La relación entre China y Chile

China es el primer socio comercial de Chile, con 40% de sus exportaciones (cobre, litio, salmón, cerezas y arándanos) y 25% de las importaciones, principalmente de manufacturas. De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, Chile exportó productos por 37,900 millones de dólares a China en 2025.

Los dos países guardan además una estrecha relación desde hace mucho tiempo.

En 1970, Chile fue el primer país de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con China; en 1999, el primer país latinoamericano en apoyar el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC); en 2004, el primer país latinoamericano en reconocer a China como economía de mercado; y en 2005, el primero de la región en suscribir un Tratado de Libre Comercio con China.

En 2018, Chile suscribió el memorándum de integración a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), uno de los principales ejes de la acción exterior de China.

Chile ha mantenido invariable en el tiempo el principio de "Una sola China", reconociendo al Gobierno de la República Popular como único y legítimo representante de su pueblo, siendo Taiwán y el Tíbet partes inalienables de su territorio.

Tags

China Chile Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad