Internacional

¿Intento de infiltración? Esto sabemos sobre el ataque de Cuba contra una lancha estadounidense

La Habana dice que logró repeler un “intento de infiltración con fines terroristas” en un tiroteo que dejó cuatro muertos y seis heridos.
jue 26 febrero 2026 01:30 PM
Los barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026. La guardia costera de Cuba dijo el 25 de febrero de 2026 que mató a tiros a cuatro personas e hirió a otras seis que viajaban en una lancha rápida registrada en Estados Unidos durante un intercambio de fuego cerca de las costas de Cuba que se produjo en medio de mayores tensiones con Washington.
Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. (FOTO: ADALBERTO ROQUE/AFP)

Las tensiones entre Washington y La Habana viven un nuevo episodio desde el miércoles, cuando Cuba anunció haber matado a cuatro personas que iban al borde de un bote con matrículas de Florida. El gobierno cubano denunció la presencia de la embarcación como un “intento de infiltración con fines terroristas”.

Además de las cuatro personas muertas, otros seis ocupantes de la lancha resultaron heridos tras haber sido interceptados en aguas territoriales cubanas.

Las malas relaciones entre ambos países se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales", denunció también en X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en la misma red social el jueves.

¿Qué pasó en Cuba?

Las autoridades cubanas, los hombres a bordo de la lancha con matrícula de Florida, tenían en su poder, entre otras cosas, fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba.

De acuerdo con La Habana, cuando un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, los tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos", hiriendo al comandante de las tropas cubanas.

Los miembros del grupo armado son "cubanos residentes en Estados Unidos" y "la mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", precisó el Ministerio del Interior, que hizo públicos los nombres de los seis ocupantes heridos de la lancha, así como el de uno de los fallecidos.

De acuerdo con el gobierno cubano, dos de los heridos figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscados por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países.

Las autoridades también reportaron la detención de otro cubano que había viajado antes desde Estados Unidos para facilitar la operación, quien confesó "sus acciones".

¿Qué querían los atacantes?

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro tripulantes de una lancha muertos en un tiroteo con guardacostas cubanos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", dijo este jueves a la AFP un compañero de militancia política.

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha interceptada en aguas territoriales de la isla transportaba a personas "armadas" que pretendían realizar una "infiltración con fines terroristas".

El objetivo de Ortega Casanova "era ir a combatir contra una narcotiranía criminal y asesina, ver si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba y los apoyaba", dijo por teléfono a la AFP Wilfredo Beyra, responsable en Tampa del Partido Republicano de Cuba, organización opositora con sede en Florida a la que pertenecía el fallecido.

"Yo le había advertido que no era el momento de hacer ese tipo de acciones por la libertad de Cuba, que había que esperar", añadió.

Diez personas viajaban en la lancha. Ortega Casanova, un camionero de 54 años según la prensa estadounidense, fue el único de los cuatro muertos identificado por las autoridades cubanas, que difundieron también el nombre de los seis heridos.

¿Qué dijo Estados Unidos?

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, indicó ya el miércoles que Estados Unidos investiga este tiroteo.

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", dijo Rubio a la prensa en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, adonde viajó para una cumbre con líderes caribeños.

"A medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", añadió.

Preguntado sobre la posibilidad de que este episodio hubiera implicado a personal del gobierno estadounidense o fuera una operación del gobierno estadounidense, Rubio respondió categóricamente: "No".

Antes del anuncio de La Habana sobre la presencia a bordo de un grupo armado, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, había anunciado la apertura de una investigación judicial.

"El gobierno cubano no es de fiar y haremos todo lo que esté en nuestra mano para pedir cuentas a estos comunistas", indicó el fiscal en X.

Las infiltraciones de comandos armados desde el sur de Florida para realizar atentados en Cuba fueron frecuentes en las primeras décadas después del triunfo de la revolución en 1959, así como el secuestro de pescadores cubanos y atentados a diplomáticos y sedes diplomáticas de la isla en el exterior.

Estados Unidos no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba y aplica una política de máxima presión, invocando la "amenaza excepcional" que supondría para la seguridad nacional estadounidense este país situado a 150 km de las costas de Florida.

Rubio declaró el miércoles que Cuba tiene que cambiar "drásticamente" por el bien de sus habitantes, y responsabilizó al gobierno comunista por la crisis energética que vive la isla.

"Si (las autoridades cubanas) quieren llevar a cabo esas reformas drásticas que abran el espacio para la libertad económica y, finalmente, política para el pueblo cubano, obviamente a los Estados Unidos les encantaría ver eso", dijo el secretario de Estado.

"El pueblo cubano está sufriendo hoy... quizás más que en cualquier otro momento en la memoria reciente", añadió Rubio. "Y son las autoridades de allí, y ese gobierno, los responsables de eso. Son ellos quienes han tomado decisiones que han dejado a Cuba vulnerable a la situación en la que se encuentra ahora".

