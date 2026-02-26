¿Intento de infiltración? Esto sabemos sobre el ataque de Cuba contra una lancha estadounidense

Las malas relaciones entre ambos países se han intensificado en las últimas semanas, en medio del embargo petrolero impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas, heridos y daños materiales", denunció también en X el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió el presidente Miguel Díaz-Canel en la misma red social el jueves.

¿Qué pasó en Cuba?

Las autoridades cubanas, los hombres a bordo de la lancha con matrícula de Florida, tenían en su poder, entre otras cosas, fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

El incidente se produjo a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba.

De acuerdo con La Habana, cuando un buque de guardacostas se acercó para pedir la identificación de la lancha, los tripulantes abrieron fuego "contra los efectivos cubanos", hiriendo al comandante de las tropas cubanas.

Los miembros del grupo armado son "cubanos residentes en Estados Unidos" y "la mayoría con un historial conocido de actividad delictiva y violenta", precisó el Ministerio del Interior, que hizo públicos los nombres de los seis ocupantes heridos de la lancha, así como el de uno de los fallecidos.

De acuerdo con el gobierno cubano, dos de los heridos figuran en la lista de personas "sometidas a investigaciones penales" y son buscados por "su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión" de "actos de terrorismo" en Cuba o en otros países.