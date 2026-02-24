Los estudiantes reviven las protestas en Irán, en medio de las amenazas de Estados Unidos

Algunos gritaban lemas como los de las recientes manifestaciones antigubernamentales que, de acuerdo con varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, se saldaron con miles de muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

Entre los lemas que gritaba la multitud, figuraba "Muerte al dictador", en alusión al guía supremo, Ali Jamenei.

El gobierno iraní advirtió este lunes a los jóvenes que volvieron a manifestarse que existen “límites”.

"Las cosas sagradas y la bandera son dos ejemplos de estos límites que debemos proteger y no traspasar ni desviarnos de ellos, ni siquiera en el momento álgido de la ira", afirmó la portavoz iraní Fateme Mohayerani.

De acuerdo con ella, los estudiantes iraníes "tienen heridas en el corazón y han visto escenas que pueden alterarlos y enfurecerlos; esta ira es comprensible".

Unos videos difundidos en redes sociales muestran a estudiantes de una universidad de Teherán quemando la bandera de la república islámica, adoptada tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

La represión continúa

Organizaciones denuncian que el régimen aún reprime a las personas que se manifiestan, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de intervenir en el país si esto continuaba.

"Las autoridades continúan aterrorizando a la población", afirmó Bahar Saba, investigadora de la organización Human Rights Watch en un informe publicado este martes. "Los arrestos continúan y los detenidos enfrentan torturas, confesiones forzadas y ejecuciones secretas, sumarias y arbitrarias".

Un residente de Teherán dijo a un periodista de AFP en el extranjero que no cree que las protestas en los campus se extiendan fuera de las grandes universidades porque "la mayoría de la gente sigue aterrorizada por la brutalidad del régimen”.

Las protestas que sacudieron al país asiático en enero comenzaron por reivindicaciones económicas, pero pronto se extendieron hasta convertirse en las más grandes desde la Revolución Islámica de 1979.