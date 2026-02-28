El horror vende: Cómo usar el miedo y la religión para hacer un videojuego

Nuestras creencias pueden dar miedo

La inspiración detrás del mundo de Crisol: Theater of Idols viene de las fiestas de Semana Santa en España. David Tornero, director creativo del juego, estuvo presente en estas hace muchos años, y se preguntó qué pasaría si las estatuas de santos de estas fiestas, de repente cobraran vida y comenzaran a atacar a la gente. En 2017 ese pensamiento sirvió para crear un prototipo de videojuego, y fue hasta 2020 cuando dio paso a la fundación de un estudio completo, con 20 personas, para desarrollar Crisol.

“Tomamos mucha simbología religiosa y la transformamos en las dos religiones principales del juego: culto al sol y al mar”, contó Carrasco en entrevista. “Nos fijamos en cómo muchas religiones les rendían culto. Eso nos permite crear un proyecto más coherente”.

“España ha tenido mucha influencia de varias civilizaciones a lo largo de los siglos, y nosotros lo reconstruimos para Tormentosa (la ciudad ficticia donde ocurre el juego), dándole una conexión con ese valor religioso. Te ponemos en el papel de una persona que no entiende al otro culto, y queremos que el jugador viva esa situación de manera pasiva y activa”.

A partir de la aterradora idea de que figuras religiosas cobren vida y ataquen a la gente, el equipo desarrollador estudió y retomó diversos símbolos religiosos (imágenes, sonidos y textos), tanto católicos como paganos, para crear un mundo que tenga sentido, que valga la pena explorar, y que aunque sea definido por el miedo, no sea consumido por este.