El horror vende: Cómo usar el miedo y la religión para hacer un videojuego

En años recientes, el cine, la televisión y los videojuegos han encontrado en el horror una plataforma para contar nuevas historias brillantes, tan grandiosas que se convierten en clásicos, y nos llevan a reflexionar sobre nuestros propios valores, creencias y aspiraciones.
Desde obras cinematográficas como The Substance (2024), Midsommar (2019), Get Out (2017) y 28 Years Later (2025), hasta videojuegos como Signalis (2022), Until Dawn (2015), Soma (2015) y la reinvención de las sagas Resident Evil y Silent Hill, estos han sido años maravillosos para fans del terror, pero al mismo tiempo, han atraído a nuevos públicos, que descubren en estas obras artísticas algo valioso, más allá de la adrenalina que provocan los sustos.
Platicamos con David Carrasco, CEO de Vermila Studios, para conocer cómo fue el desarrollo de su nuevo videojuego, Crisol: Theater of Idols, un indie de acción y horror inspirado en el gameplay de títulos como BioShock. Asimismo platicamos sobre su perspectiva sobre el horror como recurso para entretener, contar una buena historia y crear una experiencia lúdica memorable.