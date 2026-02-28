"Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles", agregó.

Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de EU y albergan bases militares de ese país.

Varias explosiones sacudieron igualmente Catar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.

El Ministerio de Defensa catarí afirmó que había "repelido varios ataques". Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco.

Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después que EU atacaron instalaciones nucleares iraníes.

Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.

Mientras tanto, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo.

"Hubo una gran explosión y hizo temblar las ventanas", declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.

Por su parte, Arabia Saudita condenó la "brutal agresión iraní", informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad.

"Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad", dijo un residente libanés en Riad.