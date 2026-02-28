Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

Misiles de Irán golpean varias capitales del Golfo Pérsico tras ataque de EU-Israel

Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escuchan explosiones en Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.
sáb 28 febrero 2026 08:16 AM
Misiles de Irán golpean varias capitales del Golfo tras ataque de EU-Israel
Irán lanzó misiles a Israel luego de que fuera atacado por EU. (AHMAD GHARABLI/AFP)

Misiles iraníes alcanzaron este sábado varias capitales de los países del golfo Pérsico, con un saldo inicial de al menos un muerto, en respuesta al masivo ataque de Estados Unidos e Israel a la república islámica.

Horas después del inicio del ataque contra Irán, periodistas de AFP escucharon explosiones en ciudades como Riad, Dubái, Doha y Manama, la capital de Baréin, donde fue alcanzada una base estadounidense.

Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.

Publicidad

Esta reacción iraní amenaza con desencadenar un conflicto aún más amplio en la región.

Emiratos Árabes Unidos, donde un civil murió por la caída de restos de misiles, afirmaron que se reservaban el derecho a responder a los ataques iraníes, calificándolos de "peligrosa escalada".

"Los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto hoy de un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes", señaló su Ministerio de Defensa.
Esta combinación de capturas de vídeo tomadas de imágenes de UGC publicadas en las redes sociales el 28 de febrero de 2026, y verificadas por los equipos de AFPTV en París, muestra una explosión replantada en Teherán. Estados Unidos ha comenzado a llevar a cabo ataques contra Irán, informaron los medios estadounidenses el 28 de febrero, después de que Israel dijera que había atacado a su adversario regional de larga data.
Internacional

Estados Unidos e Israel atacan Irán, que responde con misiles contra Jerusalén

Publicidad

"Las defensas aéreas de los EAU respondieron con gran eficacia e interceptaron con éxito varios de los misiles", agregó.

Las ricas monarquías árabes petroleras y gasíferas situadas al otro lado del golfo Pérsico, frente a Irán, son aliadas de larga data de EU y albergan bases militares de ese país.

Varias explosiones sacudieron igualmente Catar, donde se encuentra Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.

El Ministerio de Defensa catarí afirmó que había "repelido varios ataques". Un periodista de la AFP vio cómo un interceptor destruía un misil entre una bocanada de humo blanco.

Al Udeid alberga los elementos de vanguardia del CENTCOM, el mando militar regional estadounidense, así como sus fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales.

Irán lanzó misiles contra Al Udeid en junio pasado después que EU atacaron instalaciones nucleares iraníes.

Kuwait también informó de la intercepción de misiles que se dirigían a una base con personal estadounidense.

Mientras tanto, testigos en Dubái también oyeron una explosión y vieron misiles cruzar el cielo.

"Hubo una gran explosión y hizo temblar las ventanas", declaró a la AFP un testigo que pidió el anonimato, en un relato similar al de otro residente de Dubái.

Por su parte, Arabia Saudita condenó la "brutal agresión iraní", informó la prensa oficial. Periodistas de la AFP oyeron varias explosiones en Riad.

"Vinimos al Golfo porque se le conoce por ser más seguro que el Líbano. Ahora no sé qué hacer ni cómo pensar, de verdad", dijo un residente libanés en Riad.

Publicidad

Tags

Irán Donald Trump Israel Conflicto Palestina-Israel

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad