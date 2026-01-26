¿Quién era Alex Pretti, estadounidense asesinado por el ICE en Minneapolis y que "quería cambiar el mundo"?

La administración Trump afirmó rápidamente, como lo hizo tras la muerte de Good, que Pretti tenía intención de herir a los agentes federales, aun cuando un video del incidente parecía contradecir su versión.

"Estaba allí para perpetuar la violencia", dijo el sábado en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mientras que el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se refirió a Pretti como un "asesino", en una publicación replicada en X por el vicepresidente JD Vance.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pretti estaba armado con una pistola y se había "resistido violentamente" antes de que un agente, "temiendo por su vida", disparara.

En X, el DHS publicó una foto del arma presuntamente utilizada.

Pero según un análisis de las imágenes realizado por el medio de investigación Bellingcat, "unos instantes antes de que se efectuara el primer disparo", se ve a uno de los agentes alejarse con una pistola similar al arma mostrada por el DHS.

Luego "dos agentes diferentes disparan claramente sus armas y se realizan al menos diez disparos en total", prosigue Bellingcat, "la mayoría" cuando "el hombre ya estaba tendido en el suelo sin moverse".

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, indicó que Pretti residía en la ciudad, tenía permiso de porte de armas y carecía de antecedentes penales graves.