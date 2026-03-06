EU pierde 92,000 puestos de trabajo en febrero y desempleo trepa a 4.4%

El nivel de equilibrio es el que permite mantener estable la tasa de desempleo.
"Es coherente con todo lo demás que estamos viendo, que es que la economía es realmente fuerte", afirmó.
Preocupaciones
Es probable, no obstante, que las cifras de empleo acrecienten las preocupaciones sobre el mercado laboral, cuya fortaleza había contribuido anteriormente a apuntalar el gasto de las familias.
Los datos de febrero también podrían servir de argumento favorable a una reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para estimular la economía.
De hecho, este viernes se conocieron también las cifras de consumo de los hogares estadounidenses, que siguieron perdiendo fuelle en enero, aunque con un retroceso de las ventas minoristas menor al que preveían los mercados.
Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas cayeron 0.2% en un mes, hasta 733,500 millones de dólares.
Los analistas esperaban una caída de 0.4% en un mes, según el consenso publicado por MarketWatch.
El período estuvo especialmente marcado por varias olas de frío que afectaron a distintas regiones del país, lo que limitó los desplazamientos y lastró las compras.
En términos interanuales, este índice, que incluye rubros como las compras en tiendas, las salidas a restaurantes o las cargas de combustible, sigue mostrando una tendencia al alza, del 3.2%.