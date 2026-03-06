EU pierde 92,000 puestos de trabajo en febrero y desempleo trepa a 4.4%

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4.4% desde el 4.3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo.

"El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja", agregó el informe.

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída.

Si la tendencia continúa, complicará los intentos del presidente Donald Trump de aliviar la creciente preocupación por el costo de la vida.

"Aunque febrero es un mes corto y las cifras suelen ser más bajas, el informe de hoy quedó muy por debajo de las proyecciones", dijo Ger Doyle, presidente regional para Norteamérica de ManpowerGroup.

Esto "indica que los empleadores fueron mucho más prudentes en sus planes de contratación al comenzar el mes", añadió Doyle en un comunicado.

El experto dijo que el panorama general muestra un mercado laboral "cauteloso" en el que los empleadores están sumando puestos donde es imprescindible, pero esperan señales económicas más claras antes de ampliar sus planes de contratación.

La Casa Blanca opina que todo va bien

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista el viernes que la economía estadounidense es "realmente fuerte" a pesar de la pérdida de empleos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían "tomar el promedio de varios meses" cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto "porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30.000 o 40.000 puestos de trabajo (creados) al mes".