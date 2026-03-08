Una radiografía del ataque que mató a Ali Jamenei, el líder supremo de Irán

El bombardeo marcó el inicio de la guerra israelo-estadounidense contra Irán. Decapitó el poder iraní al matar a Jamenei y a un número indeterminado de generales y otros mandos de seguridad.

La muerte de Jamenei engrosa la larga lista de éxitos del Mosad (agencia de inteligencia israelí), pero por el momento se desconocen los detalles.

La lista se alarga

La muerte de Jamenei "en su búnker en Teherán (...) coloca a Israel en una posición de superioridad sin precedentes", estimó en el diario Yedioth Ahronoth su especialista en asuntos militares, Yossi Yehoshua.

Estos últimos meses, "los servicios de inteligencia militar han mejorado sus capacidades para llevar a cabo decapitaciones selectivas", subrayó.

Desde el ataque de combatientes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desató una guerra en la Franja de Gaza, la lista de objetivos eliminados no ha parado de crecer.

Tanto líderes de Hamás, como el jefe del gobierno de los hutíes en Yemen o miembros del movimiento proiraní libanés Hezbolá (incluidos cientos de activistas mediante la explosión de beepers) o el estado mayor iraní en junio de 2025.

"Esto comenzó en Líbano, continuó con (la guerra contra Irán de junio de 2025), mejoró en Yemen y alcanzó", con el ataque del 28 de febrero, "un nivel de excelencia" nunca visto, sostiene Yehoshua, que lo considera un "arte del asesinato selectivo" a un nivel "sin precedentes".

"Demasiado pronto para hablar"

"Cuando se conozcan los detalles de su asesinato, el mundo entero quedará boquiabierto", opina el editorialista Ben Caspit, en las columnas del diario Maariv.

"El hecho de que Israel haya obtenido una foto del cadáver de Jamenei es sencillamente inconcebible (...) Este primer ataque será estudiado durante años en las escuelas militares de todo el mundo", asegura.