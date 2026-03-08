Una radiografía del ataque que mató a Ali Jamenei, el líder supremo de Irán

De acuerdo con medios israelíes, se mostró una foto del cadáver al primer ministro Benjamin Netanyahu y al presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció la muerte del "diabólico Jamenei".
Pero, como las operaciones prosiguen, "todavía es demasiado pronto para hablar de lo que han hecho los agentes del Mosad en Irán", insisten los medios israelíes.
Los primeros detalles comenzaron a filtrarse esta semana, con dos artículos del New York Times (NYT) y del Financial Times (FT). Según el primero, que cita a fuentes anónimas, la CIA estadounidense transmitió a Israel información de "gran fiabilidad" sobre la posición de Jamenei en la madrugada del ataque.
Alrededor de las 9:40 hora iraní, generales y mandos de seguridad se encontraban en uno de los edificios del complejo y Jamenei en otro, de acuerdo con el NYT.
Calle Pasteur
Citando dos fuentes cercanas al caso, el FT da detalles: casi todas las cámaras de vigilancia de carreteras de Teherán estaban siendo pirateadas desde hace años.
De acuerdo con una de estas fuentes, una cámara tenía un ángulo sobre el complejo del guía supremo en la calle (Louis) Pasteur, en el corazón de Teherán. Esto permitió identificar a personas, determinar hábitos y movimientos de los guardaespaldas.
De manera general, los servicios de inteligencia israelíes, sobre todo la unidad 8200, encargada del espionaje electrónico, tenían una imagen "precisa" gracias a un "trabajo laborioso de recopilación de datos", según el diario británico.
"Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén", comentó a FT un alto cargo de los servicios israelíes.
El FT también informa sobre la toma de control a distancia de decenas de teléfonos móviles en la zona en los minutos previos al ataque, para impedir cualquier reacción preventiva del equipo de seguridad de Jamenei.