Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Chile pierde liderazgo en litio bajo Boric; Kast promete reactivar inversiones

Chile posee las mayores reservas del mineral clave para baterías, pero fue superado por Australia y China. El nuevo gobierno promete menos regulación para atraer inversión minera.
mié 11 marzo 2026 05:55 AM
Un supervisor de la mina de litio inspecciona un estanque de evaporación de salmuera rica en litio en el desierto de Atacama el 24 de agosto de 2022 en Salar de Atacama, Chile.
La mayor reserva de litio a nivel nacional en Chile, sobre el 90% del total, está en el Salar de Atacama. (FOTO: John Moore/Getty Images)

El izquierdista Gabriel Boric, quien entrega la presidencia de Chile al ultraderechista José Antonio Kast este miércoles, buscó transformar la producción de litio en el país con las mayores reservas de este mineral.

El litio es clave para la transición energética, pues es utilizado para baterías de autos eléctricos, lo que lo vuelve indispensable para reducir la dependencia a los combustibles fósiles.

Publicidad

En 2023, Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio, con el objetivo de que Chile recupere el liderazgo mundial en la producción de litio, que perdió ante Australia en 2016. La producción en minería no metálica creció un 13.8% interanual en enero de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Chile.

“Con tal propósito, el desarrollo de la industria será liderado por el Estado e involucrará al sector privado como un socio estratégico en todo el proceso productivo, velando por altos estándares socioambientales, de transparencia y libre competencia”, indica el documento.

La mayor reserva de litio a nivel nacional, sobre el 90% del total, está en el Salar de Atacama, donde se localizan las mejores condiciones del mundo para su explotación, debido a los altos niveles de concentración de litio presentes en la zona, la baja relación de litio/magnesio, altas tasas de evaporación debido a la radiación y la escasa lluvia.

paises-con-mayores-reservas-de-litio.jpg

El también llamado oro blanco representó el 3% de las exportaciones de Chile. El país aún conserva el liderazgo mundial en producción de cobre.

La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y SQM, minera privada con participación de capital chino, anunciaron en diciembre la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en el país sudamericano.

La asociación público-privada se llamará "Nova Andino Litio SpA" y "desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060", anunció Codelco en un comunicado.

El acuerdo pasó por la aprobación de más de 20 organismos de regulación nacionales e internacionales, entre ellos de China, Brasil, Arabia Saudita y la Unión Europea.

La nueva empresa busca aumentar la producción en unas 300,000 toneladas de litio al año en el Salar de Atacama, en el norte del país.

Publicidad

Sin embargo, el año pasado, además de Australia, China rebasó al país sudamericano en la explotación de litio, de acuerdo con los datos más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

principales-productor-litio.jpg

“Seguimos atrapados en una legislación anacrónica, heredera de una lógica de Guerra Fría”, indica Horizontal Chile, un laboratorio de ideas de corte liberal, en una publicación en redes sociales. “Al tratarse de un mineral declarado de interés nacional, los privados deben obtener un Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), aprobado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, lo que eleva las barreras de entrada y ralentiza la inversión”.

Horizontal señala que podría implementarse una política similar a la que está vigente para la explotación de cobre. Actualmente, cualquier privado puede obtener una concesión para producirlo.

“Pero el Gobierno saliente, sin la urgencia que la situación exigía, optó por mantener al litio como un recurso no concesible”, indicó el laboratorio de ideas.

¿Qué propone Kast?

Todavía no existe una agenda minera definida, pero Kast ha dicho que quiere impulsar las inversiones con menos impuestos y regulaciones. Así espera que Chile crezca un 4% al año, por encima del 2.6% de 2024.

De acuerdo con las propuestas del exsenador en campaña, el sector minero requiere una reconfiguración para dejar las reglas del juego claras ante los intereses del mercado y los inversionistas.

“Primero, estabilidad y previsibilidad institucional, porque los mercados valoran las reglas claras. Luego, abordar el riesgo de las expectativas versus resultados, ya que el ser electo con inmensa mayoría no garantiza que el paquete de reformas sea implementado de forma eficiente”, dijo el politólogo chileno Gastón Alvear a BNAmericas.

Publicidad

La Cámara Minera de Chile pidió al nuevo presidente chileno que considere la derogación de los artículos 7, 8 y 9 del Código de Minería, que son responsables de mantener al litio como propiedad del Estado.

El nuevo mandatario ya tuvo un primer desencuentro con la industria minera. Kast propuso originalmente como ministro de Minería a Santiago Mont, que fue CEO de la canadiense Andes Copper, una de las principales mineras que operan en Chile, hasta el 20 de enero.

La propia compañía se anticipó al anuncio e informó en sus redes sociales la renuncia de Mont a la dirección y su entrada en el gabinete, algo que molestó a Kast, según medios chilenos.

Finalmente, Kast nombró como ministro de Minería al economista Daniel Mas, quien también encabezará el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Ingeniero agrónomo, Mas es vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) —uno de los gremios empresariales más importantes del país—, y ha dedicado gran parte de su carrera al sector de la construcción y la agricultura.

“Era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”, indicó en un comunicado el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera.

Viera cuestionó su “conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas para el sector”.

Tags

Chile litio

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad