Chile pierde liderazgo en litio bajo Boric; Kast promete reactivar inversiones

En 2023, Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio, con el objetivo de que Chile recupere el liderazgo mundial en la producción de litio, que perdió ante Australia en 2016. La producción en minería no metálica creció un 13.8% interanual en enero de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de Chile.

“Con tal propósito, el desarrollo de la industria será liderado por el Estado e involucrará al sector privado como un socio estratégico en todo el proceso productivo, velando por altos estándares socioambientales, de transparencia y libre competencia”, indica el documento.

La mayor reserva de litio a nivel nacional, sobre el 90% del total, está en el Salar de Atacama, donde se localizan las mejores condiciones del mundo para su explotación, debido a los altos niveles de concentración de litio presentes en la zona, la baja relación de litio/magnesio, altas tasas de evaporación debido a la radiación y la escasa lluvia.

El también llamado oro blanco representó el 3% de las exportaciones de Chile. El país aún conserva el liderazgo mundial en producción de cobre.

La estatal chilena Codelco, la principal productora mundial de cobre, y SQM, minera privada con participación de capital chino, anunciaron en diciembre la creación de una gigantesca empresa para la explotación de litio en el país sudamericano.

La asociación público-privada se llamará "Nova Andino Litio SpA" y "desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060", anunció Codelco en un comunicado.

El acuerdo pasó por la aprobación de más de 20 organismos de regulación nacionales e internacionales, entre ellos de China, Brasil, Arabia Saudita y la Unión Europea.

La nueva empresa busca aumentar la producción en unas 300,000 toneladas de litio al año en el Salar de Atacama, en el norte del país.