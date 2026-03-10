El paradero de Mojtaba Jamenei es un misterio hasta para los iraníes

Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”, agrega el Tesoro estadounidense.

A pesar del poder que ha acumulado durante los años, sus creencias personales o sus políticas se desconocen fuera del círculo del ayatolá Ali Jamenei. Raramente habla o aparece en público. Desde su nombramiento, el domingo, no ha emitido ningún comunicado ni ha dado ningún mensaje.

La televisión estatal de Irán llamó a Mojtaba Jamenei “Jaanbaz”, que significa “veterano de guerra herido”, aparentemente lo que sugiere que ha sido herido en la guerra en curso. Sin embargo, no da detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, de acuerdo con las autoridades iraníes.

“Mojtaba es la elección más sensata en este momento porque está íntimamente familiarizado con la dirección y coordinación de los aparatos de seguridad y militar”, dijo Mehdi Rahmati, analista de Teherán a The New York Times . “Ya estuvo a cargo de esto”.

Después de su nombramiento, miles de personas simpatizantes del régimen salieron a las calles de Teherán para jurarle lealtad al nuevo líder supremo. Pero también han aparecido opositores al régimen que le desean un destino parecido al de su padre.

Amenazas

La discreción sobre el paradero de Jamenei puede deberse a las amenazas exteriores que ha recibido en los últimos días.

Al tomar esa decisión, ignoraron las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que había afirmado el jueves que no aceptaría que el hijo del ayatolá Ali Jamenei tomara el relevo.

El presidente Trump asegura que su asalto a Irán debería darle un papel en la elección del próximo líder del país y que un líder que no reciba su visto bueno ni durará mucho tiempo en el poder.