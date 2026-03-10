Publicidad

Internacional

El paradero de Mojtaba Jamenei es un misterio hasta para los iraníes

La televisión estatal iraní dio a entender que el nuevo líder supremo fue herido en combate, pero no aclara bajo qué circunstancias.
mar 10 marzo 2026 04:40 PM
Esta foto combinada creada el 10 de marzo de 2026 muestra al líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Khamenei, durante la segunda secución de las elecciones presidenciales en Teherán el 5 de julio de 2024 (R) y una foto de folleto tomada en Teherán el 30 de octubre de 2024 y proporcionada por la oficina del líder supremo de Irán que muestra a Mojtaba Jamenei.
El nombramiento de Mojtaba Jamenei es un triunfo de los sectores más conservadores en Irán.
 (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

Irán tiene desde hace dos días un nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien, de acuerdo con reportes de inteligencia, gobernaba desde las sombras desde hace años. Sin embargo, muchos iraníes jamás han escuchado su voz.

Ali Jamenei "delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo", quien trabajó "en estrecha colaboración" con unidades de los Guardianes de la Revolución "para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos”, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo sancionó en 2019.

Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre”, agrega el Tesoro estadounidense.

A pesar del poder que ha acumulado durante los años, sus creencias personales o sus políticas se desconocen fuera del círculo del ayatolá Ali Jamenei. Raramente habla o aparece en público. Desde su nombramiento, el domingo, no ha emitido ningún comunicado ni ha dado ningún mensaje.

La televisión estatal de Irán llamó a Mojtaba Jamenei Jaanbaz”, que significa “veterano de guerra herido”, aparentemente lo que sugiere que ha sido herido en la guerra en curso. Sin embargo, no da detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques del 28 de febrero que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, de acuerdo con las autoridades iraníes.

Mojtaba es la elección más sensata en este momento porque está íntimamente familiarizado con la dirección y coordinación de los aparatos de seguridad y militar”, dijo Mehdi Rahmati, analista de Teherán a The New York Times . “Ya estuvo a cargo de esto”.

Después de su nombramiento, miles de personas simpatizantes del régimen salieron a las calles de Teherán para jurarle lealtad al nuevo líder supremo. Pero también han aparecido opositores al régimen que le desean un destino parecido al de su padre.

Amenazas

La discreción sobre el paradero de Jamenei puede deberse a las amenazas exteriores que ha recibido en los últimos días.

Al tomar esa decisión, ignoraron las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, que había afirmado el jueves que no aceptaría que el hijo del ayatolá Ali Jamenei tomara el relevo.

El presidente Trump asegura que su asalto a Irán debería darle un papel en la elección del próximo líder del país y que un líder que no reciba su visto bueno ni durará mucho tiempo en el poder.

"Creemos que va a conducir a más de los mismos problemas para el país, así que me decepcionó”, dijo Trump el lunes cuando se le preguntó sobre Mojtaba Khamenei en una conferencia de prensa el lunes, el presidente estadounidense dijo:

Los analistas consideraron la elección como una señal de la búsqueda de continuidad del régimen en medio del tumulto de la guerra.

También hicieron caso omiso de las amenazas del ministro de Defensa israelí, el ultraderechista Israel Katz, quien señaló que cualquier sucesor de Jamenei sería considerado un objetivo militar.

"El nombramiento del hijo de Jamenei envía un mensaje claro al exterior: el sistema cierra filas, no se está derrumbando", apuntó Ali Vaez, del centro de reflexión International Crisis Group (ICG).

Un triunfo de los conservadores

El nombramiento de Mojtaba Jamenei es un triunfo de los sectores más conservadores en Irán. Fue una elección simbólicamente fuerte, al considerar que conservar el apellido Jamenei es "muy importante para la propaganda del régimen”, dijo Clément Therme, investigador asociado al Instituto Internacional de Estudios Iraníes a la AFP.

Jamenei, de 56 años, representa la continuidad de la república islámica vigente desde 1979, cuando triunfó la revolución encabezada por el ayatolá Ruhollah Jomeini.

"El odio a Israel y a Estados Unidos forma parte del ADN, de la ideología del régimen, que no está ligada a individuos", dijo Therme.

Considerado aún más conservador que su padre, Mojtaba Jamenei mantiene estrechos vínculos con el nuevo comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución -el ejército ideológico de la república islámica-, Ahmad Vahidi.

También guarda lazos con el exjefe de los servicios de inteligencia, Hosein Taeb, al que conoció durante la guerra Irán-Irak.

