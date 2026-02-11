Potencias medias y autonomía estratégica en un mundo tripolar

Activar la influencia y construir estados menos dependientes de las grandes potencias es la tarea geopolítica que toca hacer. Europa impulsa su autonomía estratégica para reducir su dependencia militar de Estados Unidos y ha sellado un acuerdo comercial con el Mercosur después de más de 20 años de negociaciones, además del reseteo bilateral entre Reino Unido y China, tras la visita de Keir Starmer a Beijing y el fortalecimiento de lazos comerciales entre Berlín y Beijing. La India, por su parte, coopera con Occidente y mantiene vínculos con Rusia, además de haber sellado un reciente tratado de libre comercio con Bruselas, considerado la “madre de todos los acuerdos”. Esto significa que Narendra Modi eleva las capacidades de su país para que pueda tomar decisiones soberanas e independientes sin alinearse automáticamente a ningún bloque o potencia. En Latinoamérica, Brasil también destaca por seguir este camino.

México no puede quedar rezagado ante el cambio de era geopolítica. Fallamos si no acreditamos una política exterior a la altura de las circunstancias. El determinismo geográfico de México debe primar en nuestra política exterior, pero ello no significa que no podamos jugar con las multilateralidades que nos ofrece el tablero internacional. Todo depende de cómo manejemos nuestras capacidades internas (productivas, energéticas, científicas y de seguridad) y de la política pública para empoderarlas y/o vulnerarlas. De esto último depende nuestro arsenal de cartas para negociar en el orden internacional.

____

Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional y miembro del Comexi. Síguela en X como @RinaMussali . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

