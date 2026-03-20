No solo Irán: los países que han rechazado jugar un Mundial

El Mundial 2026 marcaría la séptima participación de Irán en una Copa del Mundo, organizada en conjunto por Estados Unidos, Canadá y México. Este seleccionado fue el segundo conjunto asiático en obtener su boleto a la justa.

Está previsto que Irán, en el grupo G del Mundial, dispute sus tres partidos de la primera fase en suelo estadounidense —dos juegos en Los Ángeles y un juego en Seattle —. Su campamento estaba previsto para localizarse en Tucson, Arizona. Pero el conflicto bélico desatado desde el 28 de febrero deja estos planes en el aire.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó el miércoles que su país "boicotea a Estados Unidos" pero "no el Mundial", una declaración que implícitamente hace referencia a la necesidad de una relocalización de sus tres partidos de fase de grupos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el martes que su nación está dispuesta a acoger a la selección iraní en sus partidos de la primera fase. Sin embargo, la FIFA ha insistido en que espera que el mundial se dispute tal cual está programado.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, explicó a Sports Illustrated Mexico que Teherán teme que varios de sus seleccionados no reciban una visa para entrar a territorio estadounidense, debido a que cumplieron su servicio militar con la Guardia de la Revolución Islámica, considerada una organización terrorista extranjera por Washington.

Teherán teme que varios de sus seleccionados no reciban una visa para entrar a territorio estadounidense, debido a que cumplieron su servicio militar con la Guardia de la Revolución Islámica, considerada una organización terrorista extranjera por Washington. (FOTO: Lintao Zhang/Getty Images)

El presidente estadounidense, Donald Trump, estimó el 12 de marzo que los jugadores iraníes no tendrían plena "seguridad" si acudían a su país, sin precisar de dónde vendría la amenaza contra ellos.

Irán y Estados Unidos, que alguna vez fueron aliados cercanos, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1980, tras la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán después de la Revolución Islámica.

El país había anunciado un boicot al sorteo de grupos del mundial, celebrado en diciembre pasado, como protesta por la negativa estadounidense de otorgar visas a varios miembros de su delegación, aunque finalmente estuvo representado por su seleccionador Amir Ghalenoei y "una o dos personas más”.