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Trump se enoja y llama "cobardes" a los miembros de la OTAN por su postura en guerra contra Irán

Los aliados de EU "no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo", afirma.
vie 20 marzo 2026 09:55 AM
Trump se enoja y llama "cobardes" a los miembros de la OTAN por su postura en guerra contra Irán
El alza en los precios del petróleo comienza a generar presiones en la economía estadounidense. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

El presidente Donald Trump calificó el viernes a los aliados de la OTAN de Estados Unidos de "cobardes" por no atender su exigencia de ayuda militar contra Irán para controlar la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

"¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!", publicó en su plataforma Truth Social.

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Los aliados de Estados Unidos "no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo", escribió.

Trump ha asegurado esta semana en distintas declaraciones que Estados Unidos no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, y al mismo tiempo ha exigido a los aliados que contribuyan al esfuerzo, ya que el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.

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Seis grandes potencias internacionales, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron el jueves estar dispuestas a "contribuir a los esfuerzos apropiados" para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz.

Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía fluvial crucial, mientras que otros aliados como Alemania e Italia han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra de Oriente Medio.

Ninguno de los países a los que Trump ha pedido ayuda fue consultado antes de que comenzara la misión estadounidense-israelí.

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La Fed alerta por inflación

El gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, declaró este viernes que le preocupa el impacto que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda tener en la inflación, debido al cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Waller, quien desde el año pasado ha respaldado los recortes de las tasas de interés ante las inquietudes sobre el mercado laboral, afirmó haber cambiado de opinión en las últimas dos semanas respecto al ritmo de la trayectoria de dichos recortes debido al riesgo de aumento de la inflación.

"Desde el momento en que se cerró el estrecho de Ormuz, la situación hace prever que este será un conflicto mucho más prolongado y que los precios del petróleo se mantendrán elevados durante más tiempo", declaró este viernes a la cadena estadounidense CNBC.

"Por lo tanto, esto sugiere que la inflación representa una preocupación mayor de lo que yo le estaba atribuyendo".

Waller respaldó la decisión tomada por la Fed a principios de esta semana de mantener las tasas de interés estables.

En sus declaraciones a la CNBC, precisó que actualmente no es partidario de aumentar las tasas de interés.

Con información de AFP

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