Trump se enoja y llama "cobardes" a los miembros de la OTAN por su postura en guerra contra Irán

Los aliados de Estados Unidos "no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo", escribió.

Trump ha asegurado esta semana en distintas declaraciones que Estados Unidos no necesita la ayuda militar de nadie para liberar el estrecho de Ormuz, y al mismo tiempo ha exigido a los aliados que contribuyan al esfuerzo, ya que el alza de precios del petróleo causado por el bloque iraní afecta al mundo entero.

Seis grandes potencias internacionales, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron el jueves estar dispuestas a "contribuir a los esfuerzos apropiados" para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz.

Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía fluvial crucial, mientras que otros aliados como Alemania e Italia han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra de Oriente Medio.

Ninguno de los países a los que Trump ha pedido ayuda fue consultado antes de que comenzara la misión estadounidense-israelí.