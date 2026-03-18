El cierre del estrecho de Ormuz no solo afecta el precio del petróleo: hay muertos y personas atrapadas

La mañana de este miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

Esta nueva declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado 'Estrecho'. Eso despertaría a algunos de nuestros 'Aliados' que no responden", escribió.

¿Dónde está el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz tiene una extensión de 38.6 kilómetros entre Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Según la Agencia Internacional de Energía, este tramo es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio de energía. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por esta vía pasan diariamente 20 millones de barriles de petróleo, según datos de Vortexa. La mayor parte proviene de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.