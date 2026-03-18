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El cierre del estrecho de Ormuz deja muertos, repunte del precio del petróleo y amenazas al comercio

El estrecho de Ormuz es la ruta de navegación por la que transita la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, sin embagro se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.
mié 18 marzo 2026 11:00 AM
El cierre del estrecho de Ormuz no solo afecta el precio del petróleo: hay muertos y personas atrapadas
Desde el 1 de marzo de 2026, 21 buques comerciales, incluidos 10 petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el golfo de Omán. (JALAA MAREY/AFP)

El estrecho de Ormuz, una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho.

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La mañana de este miércoles, el presidente Donald Trump sugirió que podría dejar solos a los aliados de Estados Unidos para que garanticen por su cuenta el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró en un mensaje en su plataforma Truth Social que Estados Unidos no necesita el estrecho, una importante ruta mundial de transporte de petróleo, así que podría "dejar que los países que lo usan" encuentren una solución.

Esta nueva declaración en Truth Social sugiere que Estados Unidos podría abandonar por completo la situación, dejando que otros países se ocupen de las consecuencias.

"Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado 'Estrecho'. Eso despertaría a algunos de nuestros 'Aliados' que no responden", escribió.

¿Dónde está el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz tiene una extensión de 38.6 kilómetros entre Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Según la Agencia Internacional de Energía, este tramo es uno de los puntos de tránsito más importantes para el comercio de energía. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por esta vía pasan diariamente 20 millones de barriles de petróleo, según datos de Vortexa. La mayor parte proviene de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar.

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Funcionarios iraníes mencionaron que el cierre del estrecho es una de las opciones disponibles. Aunque la medida afectaría también a Irán, se considera un recurso de presión internacional. (iStock)

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Estas son los principales datos y cifras del bloqueo del estrecho de Ormuz

21 incidentes de seguridad

Desde el 1 de marzo de 2026, 21 buques comerciales, incluidos diez petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Si se incluyen otros tipos de buques, hay que sumar cuatro ataques reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní pero que no fueron confirmados por las autoridades internacionales.

Ocho marinos fallecidos

Desde que comenzó el conflicto, al menos ocho marinos o trabajadores portuarios han muerto en incidentes en la región, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Otros cuatro siguen desaparecidos y diez resultaron heridos.

Caída del 97% del transporte marítimo

El tráfico a través del estrecho ha caído un 97% respecto a antes de la guerra, según un análisis del grupo de inteligencia marina Windward.

El estrecho registra normalmente unos 120 tránsitos diarios, pero solo hubo 77 en las dos semanas siguientes al estallido del conflicto, según la publicación especializada del sector naviero Lloyd's List.

20,000 marinos atrapados

Unos 20,000 marinos están afectados por el bloqueo, según la OMI. A ello hay que sumar pasajeros de cruceros, trabajadores portuarios y personal de instalaciones en alta mar.

La OMI estima que al menos 3,000 buques se encuentran en la zona, incluyendo dos tercios de "grandes buques comerciales dedicados al comercio internacional".

El combustible para barcos sube un 87%

Según un informe del banco HSBC del 14 de marzo, los precios del combustible para barcos subieron un 87% desde el inicio de la guerra, un nivel que no se veía desde 2022, cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania.

Con información de AFP

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Irán Teherán Donald Trump petróleo

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