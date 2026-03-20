Trump prevé "reducir" las operaciones militares contra Irán, pero no un alto al fuego

"Golpe fulminante" de Irán
El guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró este viernes que Irán asestó un "golpe fulminante" y "derrotó" al enemigo en la guerra, en un mensaje por el Año Nuevo persa, marcado por los ataques de Israel, que mató a otros dos dirigentes de la república islámica.
El conflicto bélico iniciado hace tres semanas no muestra ninguna señal de apaciguamiento y lastra la actividad mundial, suscitando temores de una crisis económica de gran envergadura.
"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", declaró el ayatolá.
El sucesor de Alí Jamenei, que murió el 28 de febrero, en el primer día de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, también está en el punto de mira de las fuerzas israelíes. Desde entonces, no ha sido visto en público.
El ejército israelí continúa con su ofensiva e indicó haber matado, en un bombardeo en Teherán, al jefe de la unidad de inteligencia de la milicia paramilitar Basij, Esmail Ahmadi.
El anuncio llegó horas después de la muerte del portavoz de los Guardianes de la Revolución, Alí Mohamad Naini, que "cayó como mártir", según el ejército de élite iraní.
Por su parte Irán atacó Jerusalén. Un proyectil cayó en el barrio judío de la Ciudad Vieja, cerca de su muralla y de los lugares sagrados.
En Jerusalén Este, los accesos a la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam, permanecieron cerrados. "Nos lo han confiscado. Está siendo un ramadán triste y doloroso", denunció Wajdi Mohammed Shueiki, de unos 60 años.
En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, Irán apunta diariamente a intereses estadounidenses en los países del Golfo así como a las infraestructuras energéticas.
Este viernes provocó un incendio en una gran refinería de Kuwait.