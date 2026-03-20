Trump prevé "reducir" las operaciones militares contra Irán, pero no un alto al fuego

Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadounidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región. Y unas horas antes, el presidente estadounidense había descartado cualquier alto el fuego.

"No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

También reiteró que el estrecho de Ormuz debería ser "vigilado y controlado, si fuera necesario, por los otros países que lo utilizan, ¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!".

Trump llama "cobardes" a países de la OTAN

El temor a que el conflicto provoque una importante crisis económica va en aumento, sobre todo porque Irán mantiene bloqueado de facto el estrecho de Ormuz.

Una situación que llevó a Trump, a criticar duramente a los países de la OTAN, a los que tachó de "cobardes" en su plataforma Truth Social. Según él, esos aliados "no quieren ayudar a abrir" esa estratégica ruta.

El jueves, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon "dispuestos a contribuir", cuando llegue el momento. Aun así, Francia, Italia y Alemania advirtieron que su eventual implicación solo es concebible después de un alto el fuego.

La Casa Blanca aseguró este viernes que el ejército estadounidense puede "neutralizar" la isla de Jark, un sitio petrolero clave para Irán, "en cualquier momento".

Tras un breve respiro en los precios de la energía, los del petróleo volvieron a subir ligeramente y las bolsas mundiales seguían mostrando nerviosismo.