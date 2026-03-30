Hutíes abren un nuevo frente en el mar Rojo en la guerra entre EU e Irán

Los hutíes de Yemen reivindicaron el sábado un segundo ataque en pocas horas contra Israel, lo que marca la entrada de este grupo rebelde aliado de Teherán en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que dio inicio hace poco más de un mes.
La intervención de los aliados yemeníes de Irán genera preocupación por posibles alteraciones en las rutas marítimas del mar Rojo, ya sometidas a presión por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.
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Hasta el sábado, se habían mantenido al margen de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pese a que el mar Rojo se había vuelto aún más vital.
¿Por qué el mar Rojo es importante?
El mar Rojo es uno de los cuerpos de agua más importantes del mundo para el comercio internacional, y baña las costas de Djibouti, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia, Israel y Yemen.
Se trata de una estrecha franja de agua —poco más de 300 kilómetros en su parte más ancha— con un largo de 1,930 kilómetros, y que se angosta abruptamente en sus dos extremos: en el canal de Suez, en Egipto, al norte, y en el estrecho Bab al-Mandab, en el sur.
Su ubicación, entre el mar Mediterráneo —conectado por el canal de Suez— y el golfo de Adén –y, por tanto, elocéano Índico y el resto del mundo–, lo convierte en una “supervía para el transporte de contenedores, conectando diferentes partes, particularmente Europa, Asia y África”, dijo Christian Roeloffs, de la compañía Container xChange, una plataforma para servicios de logística, a CNN.
Es la manera más directa y rápida de llegar desde Europa hasta el sureste asiático. Por esta razón entre el 10 y el 15% del comercio marítimo global pasa por el mar Rojo, y la cifra aumenta al 30% si se cuenta solo barcos portacontenedores.
Del 4 al 8% de las cargas mundiales de gas natural licuado circularon por el mar Rojo en 2023. Hasta 8.2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo crudo y productos petrolíferos cruzaron el mar Rojo entre enero y noviembre de ese año, de acuerdo la firma de análisis Vortexa .
También durante 2023, un total de 16.2 millones de toneladas métricas (MMt), o el 51% del comercio de GNL, ha fluido desde la cuenca atlántica al este a través del Canal de Suez, mientras que 15,7 MMt pasaron por el canal desde el oeste de la cuenca del Pacífico, de acuerdo S&P Global Commodity Insights.
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Una alternativa al estrecho de Ormuz
Desde el inicio de las hostilidades, Arabia Saudita ha redirigido gran parte de sus exportaciones de petróleo a través del puerto deYanbu en el mar Rojo para evitar el estrecho de Ormuz, que Irán dice haber cerrado al tráfico de potencias hostiles.
Con el estrecho de Ormuz prácticamente intransitable, muchos cargamentos hacia y desde el Golfo han pasado por el puerto omaní de Salalah.
Sin embargo, el gigante naviero danés Maersk informó que las operaciones se habían suspendido temporalmente allí después de que un ataque con dron hiriera a un trabajador y dañara una grúa.
¿Quiénes son los hutíes?
Este grupo conforma un tercio de la población de Yemen y gobernaron Yemen del Norte por casi 1,000 años, hasta 1962, cuando inició una guerra civil que se prolongó hasta 1979.
Los hutíes toman su nombre de Hussein Badr al-Din al-Houthii, el líder del alzamiento del grupo de 2004, un esfuerzo por obtener mayor autonomía para la provincia de Dadá, en el norte del país y que consideran su territorio, y para proteger la región zaidista y sus tradiciones culturales de los islamistas sunitas.
Soldados de Yemen asesinaron a Houthi a finales de ese año. Su hermano, Abdul-Malik al-Houthi tomó el control del movimiento y lideró cinco rebeliones antes de un cese al fuego en acuerdo con el gobierno yemení 2010.
La insurgencia intermitente se ganó el apoyo de los yemeníes chiitas, cansados de la corrupción y la crueldad del Ali Abdulá Salé, presidente autoritario y aliado de Arabia Saudita. Especialmente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Los hutíes han afirmado que sus tácticas tienen como modelo las empleadas por el Viet Cong en la guerra de Vietnam y los movimientos de resistencia en Latinoamérica. Guardan una relación estrecha con el grupo Hezbolá, el grupo chiita de Líbano.
Durante la reciente guerra de Israel en Gaza, los hutíes atacaron barcos en el mar Rojo, en apoyo al movimiento palestino Hamás.