Hutíes abren un nuevo frente en el mar Rojo en la guerra entre EU e Irán

Hasta el sábado, se habían mantenido al margen de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pese a que el mar Rojo se había vuelto aún más vital.

¿Por qué el mar Rojo es importante?

El mar Rojo baña las costas de Djibouti, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia, Israel y Yemen. (FOTO: Popartic/Getty Images/iStockphoto)

El mar Rojo es uno de los cuerpos de agua más importantes del mundo para el comercio internacional, y baña las costas de Djibouti, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Etiopía, Eritrea, Sudán, Somalia, Israel y Yemen.

Se trata de una estrecha franja de agua —poco más de 300 kilómetros en su parte más ancha— con un largo de 1,930 kilómetros, y que se angosta abruptamente en sus dos extremos: en el canal de Suez, en Egipto, al norte, y en el estrecho Bab al-Mandab, en el sur.

Su ubicación, entre el mar Mediterráneo —conectado por el canal de Suez— y el golfo de Adén –y, por tanto, el océano Índico y el resto del mundo–, lo convierte en una “supervía para el transporte de contenedores, conectando diferentes partes, particularmente Europa, Asia y África”, dijo Christian Roeloffs, de la compañía Container xChange, una plataforma para servicios de logística, a CNN.

Es la manera más directa y rápida de llegar desde Europa hasta el sureste asiático. Por esta razón entre el 10 y el 15% del comercio marítimo global pasa por el mar Rojo, y la cifra aumenta al 30% si se cuenta solo barcos portacontenedores.

Del 4 al 8% de las cargas mundiales de gas natural licuado circularon por el mar Rojo en 2023. Hasta 8.2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo crudo y productos petrolíferos cruzaron el mar Rojo entre enero y noviembre de ese año, de acuerdo la firma de análisis Vortexa .

También durante 2023, un total de 16.2 millones de toneladas métricas (MMt), o el 51% del comercio de GNL, ha fluido desde la cuenca atlántica al este a través del Canal de Suez, mientras que 15,7 MMt pasaron por el canal desde el oeste de la cuenca del Pacífico, de acuerdo S&P Global Commodity Insights.