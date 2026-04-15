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Internacional

Guerra en Irán deja más de 3,000 muertos en 42 días

El conflicto ha causado daños por 25,000 mdd en energía y afecta el suministro global, con impactos en el Golfo y el estrecho de Ormuz.
mié 15 abril 2026 05:55 AM
La gente inspecciona los daños después de las huelgas en la Universidad de Tecnología Sharif en Teherán el 7 de abril de 2026. El suministro de gas se restableció el 6 de abril después de ser cortado en partes de Teherán después de un ataque en las primeras horas de la mañana en una estación de reducción de presión de gas e instalaciones de medición en la Universidad de Tecnología de Sharif, lo que provocó una fuga.
Hasta el 10 de abril, más de 125,000 infraestructuras civiles en Irán han resultado dañadas por los ataques estadounidenses e israelís, de acuerdo con la Media Luna Roja. (FOTO: ATTA KENARE/AFP)

El alto al fuego entre Estados Unidos, Israel e Irán cumplió una semana, sin que un acuerdo para una paz duradera esté a la vista. Desde el lunes, el gobierno de Donald Trump implementó un bloqueo naval a los puertos iraníes, mientras que Teherán sigue sin reabrir la circulación en el estrecho de Ormuz.

La guerra, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ha dejado una estela de daños en Medio Oriente, así como afectaciones en la economía global.

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Estas son algunas de las principales cifras que deja el conflicto a 46 días de su inicio.

¿Cuántas personas han muerto en Irán?

La Organización de Medicina Forense de Irán anunció este domingo que ha identificado a 3,375 personas muertas desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

"Durante la reciente guerra que nos ha sido impuesta, se han identificado los cuerpos de 3,375 mártires", señaló Abás Masjedi, máximo responsable de este organismo dependiente del poder judicial, citado por la agencia oficial de noticias Irna.

Masjedi indicó que este balance incluye a 2,875 hombres, sin precisar si se trata de adultos, niños o civiles.

Sin embargo, hay otras organizaciones de la sociedad civil que dan una cifra ligeramente más alta, además de distinguir entre civiles.

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La cifra de muertos en Irán es aún baja en comparación con la de otros conflictos en la región. Por ejemplo, en el primer mes del conflicto en la Franja de Gaza, murieron más de 10,000 personas en el enclave palestino, incluidos más de 4,000 niños.

Además de las muertes en Irán, han muerto 2,055 personas, incluidos 165 niños y al menos 87 trabajadores de la salud, desde el 2 de marzo en Líbano, país que se vio arrastrado al conflicto después de que Hezbolá lanzara ataques contra Israel como represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei.

En el otro bando del conflicto, hasta el 10 de abril, habrían muerto 24 personas en Israel y Cisjordania por los ataques iranís y de Hezbolá. De acuerdo con autoridades en los países del Golfo, por lo menos 17 personas han muerto por la represalias iraníes.

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¿Cuánta infraestructura ha sido dañada en Irán?

Hasta el 10 de abril, más de 125,000 infraestructuras civiles en Irán han resultado dañadas por los ataques estadounidenses e israelís, de acuerdo con la Media Luna Roja iraní.

Como comparación, hasta octubre de 2025, tras dos años de conflicto, 193,000 edificios de la Franja de Gaza sufrieron daños, indica un análisis del Centro de Satélites de Naciones Unidas.

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Los daños que Irán ha provocado en el Golfo

Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos con ataques con misiles y drones contra infraestructura civil y militar de los países del Golfo y de otros aliados de Estados Unidos en la región, como Irak y Jordania.

(Obligatorio)

Emiratos Árabes Unidos estimó este miércoles que Irán debería pagar por los daños causados con sus ataques en el Golfo y pidió que Estados Unidos aclare las modalidades de la tregua.

Emiratos Árabes Unidos "pide aclaraciones adicionales sobre las disposiciones del acuerdo para garantizar el compromiso total de Irán con el cese inmediato de todas las hostilidades en la región y la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz", afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Los ataques iraníes "exigen una posición firme, sobre todo para garantizar que Irán rinda cuentas y sea plenamente responsable de los daños y reparaciones", añadió.

Los ataques iraníes provocaron un daño a largo plazo en las instalaciones energéticas del Golfo. La firma Rystad valora los daños en la infraestructura de hidrocarburos, incluyendo las plantas de Irán, en unos 25,000 millones de dólares.

Por ejemplo, los bombardeos iraníes contra Qatar afectaron la planta de Ras Laffan, la mayor instalación de GNL del planeta, inhabilitando el 17% de su capacidad. La reparación de los daños podría tardar entre tres y cinco años.

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