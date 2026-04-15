Guerra en Irán deja más de 3,000 muertos en 42 días

Estas son algunas de las principales cifras que deja el conflicto a 46 días de su inicio.

¿Cuántas personas han muerto en Irán?

La Organización de Medicina Forense de Irán anunció este domingo que ha identificado a 3,375 personas muertas desde el inicio de la guerra lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

"Durante la reciente guerra que nos ha sido impuesta, se han identificado los cuerpos de 3,375 mártires", señaló Abás Masjedi, máximo responsable de este organismo dependiente del poder judicial, citado por la agencia oficial de noticias Irna.

Masjedi indicó que este balance incluye a 2,875 hombres, sin precisar si se trata de adultos, niños o civiles.

Sin embargo, hay otras organizaciones de la sociedad civil que dan una cifra ligeramente más alta, además de distinguir entre civiles.

La cifra de muertos en Irán es aún baja en comparación con la de otros conflictos en la región. Por ejemplo, en el primer mes del conflicto en la Franja de Gaza, murieron más de 10,000 personas en el enclave palestino, incluidos más de 4,000 niños.

Además de las muertes en Irán, han muerto 2,055 personas, incluidos 165 niños y al menos 87 trabajadores de la salud, desde el 2 de marzo en Líbano, país que se vio arrastrado al conflicto después de que Hezbolá lanzara ataques contra Israel como represalia por la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei.

En el otro bando del conflicto, hasta el 10 de abril, habrían muerto 24 personas en Israel y Cisjordania por los ataques iranís y de Hezbolá. De acuerdo con autoridades en los países del Golfo, por lo menos 17 personas han muerto por la represalias iraníes.