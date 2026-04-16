¿Qué pasa en el Canal de Panamá y por qué China disputa el control de sus puertos?

Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China, son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
PPC presentó una demanda en febrero, conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, y en marzo anunció que reclama al menos 2,000 millones de dólares por daños y perjuicios.
¿Qué relación tienen Maersk y MSC con este asunto?
Tras el fallo de la Corte Suprema, el presidente de Panamá, Raúl Mulino, anunció que la compañía danesa Maersk asumiría temporalmente el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.
CK Hutchiston demandó en Londres a la naviera danesa, alegando que se confabuló con las autoridades panameñas para quitarle la operación.
"No nos hemos alineado con nadie", aseveró Mulino el 9 de abril, un día después de que Maersk señalara que "no cree ser responsable de las reclamaciones" de PPC.
El puerto de Cristóbal, en el Atlántico, fue cedido también temporalmente a una subsidiaria del gigante ítalo-suizo MSC.
¿Qué es CK Hutchison y quién es su dueño?
El magnate hongkonés Li Ka-shing posee el 30% del conglomerado CK Hutchison, que controla puertos, comercio minorista, infraestructuras y otros negocios en decenas de países y facturó 61,400 millones de dólares en 2024.
CK Hutchison opera actualmente en unos 50 países en telecomunicaciones, puertos, infraestructuras y comercio minorista.
Li era el noveno hombre más rico de Asia, según el índice Bloomberg Billionaires Index en enero, con un patrimonio neto superior a los 42,000 millones de dólares.
Apodado "Superman" por su talento empresarial, el empresario, de 97 años, y sus compañías forman parte de la vida cotidiana en Hong Kong, desde servicios de internet hasta cadenas de supermercados.