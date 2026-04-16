¿Qué pasa en el Canal de Panamá y por qué China disputa el control de sus puertos?

China pidió a Maersk que no “participaran en actividades ilegales que perjudicaran los intereses de las empresas chinas, y que respetaran la ética comercial y las normas internacionales”, de acuerdo con el reporte.

Las relaciones entre Panamá y China se tensaron a raíz de un fallo de la justicia panameña que anuló en enero el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— operaba dos puertos en las entradas del canal de Panamá.

EU vs. China por el control del Canal de Panamá

En una decisión rechazada por China y CK Hutchison, y aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia invalidó el 30 de enero el contrato que permitía a la empresa hongkonesa operar dos puertos en el canal de Panamá.

El fallo ocurrió tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía interoceánica por considerar que está controlada por Beijing.

La concesión fue declarada "inconstitucional" porque tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" sin "justificación alguna" y en "perjuicio de las arcas del Estado", dice el fallo, de 69 páginas.

Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin "refrendo" de la Contraloría y sin la "renegociación" de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario.

"Estados Unidos se siente alentado" por la decisión judicial, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la otra orilla, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Beijing "tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses" de sus empresas.

El fallo llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares, una decisión que ha sido cuestionada por Beijing.