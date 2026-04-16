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¿Qué pasa en el Canal de Panamá y por qué China disputa el control de sus puertos?

China exige a las navieras europeas Maersk y MSC que suspendan sus operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal, actualmente bajo disputa legal.
jue 16 abril 2026 10:16 AM
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China pidió a Maersk que no “participaran en actividades ilegales que perjudicaran los intereses de las empresas chinas, y que respetaran la ética comercial y las normas internacionales”, de acuerdo con el reporte. (FOTO: Justin Sullivan/Getty Images)

China le exigió a las dos principales navieras europeas, Maersk y MSC, que suspendan sus operaciones en los puertos del Canal de Panamá, semanas después de que se hicieran cargo de un grupo hongkonés que fue expulsado de las terminales, de acuerdo con un reporte del Financial Times.

De acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el diario británico, en una reunión con el organismo de planificación estatal en marzo, se ordenó a las navieras europeas que se retiraran inmediatamente de los puertos de Balboa y Cristóbal.

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China pidió a Maersk que no “participaran en actividades ilegales que perjudicaran los intereses de las empresas chinas, y que respetaran la ética comercial y las normas internacionales”, de acuerdo con el reporte.

Las relaciones entre Panamá y China se tensaron a raíz de un fallo de la justicia panameña que anuló en enero el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) —filial de CK Hutchison— operaba dos puertos en las entradas del canal de Panamá.

EU vs. China por el control del Canal de Panamá

En una decisión rechazada por China y CK Hutchison, y aplaudida por Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia invalidó el 30 de enero el contrato que permitía a la empresa hongkonesa operar dos puertos en el canal de Panamá.

El fallo ocurrió tras reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de que recuperaría la vía interoceánica por considerar que está controlada por Beijing.

La concesión fue declarada "inconstitucional" porque tenía "una inclinación desproporcionada a favor de la empresa" sin "justificación alguna" y en "perjuicio de las arcas del Estado", dice el fallo, de 69 páginas.

Además, la renovación del contrato se realizó de manera automática sin "refrendo" de la Contraloría y sin la "renegociación" de las condiciones pese al crecimiento del sector portuario.

"Estados Unidos se siente alentado" por la decisión judicial, indicó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la otra orilla, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, advirtió que Beijing "tomará todas las medidas necesarias para proteger de manera decidida los derechos legítimos y los intereses" de sus empresas.

El fallo llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares, una decisión que ha sido cuestionada por Beijing.

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Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China, son los principales usuarios de esta ruta por la que transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.

PPC presentó una demanda en febrero, conforme a las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, y en marzo anunció que reclama al menos 2,000 millones de dólares por daños y perjuicios.

¿Qué relación tienen Maersk y MSC con este asunto?

Tras el fallo de la Corte Suprema, el presidente de Panamá, Raúl Mulino, anunció que la compañía danesa Maersk asumiría temporalmente el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

CK Hutchiston demandó en Londres a la naviera danesa, alegando que se confabuló con las autoridades panameñas para quitarle la operación.

"No nos hemos alineado con nadie", aseveró Mulino el 9 de abril, un día después de que Maersk señalara que "no cree ser responsable de las reclamaciones" de PPC.

El puerto de Cristóbal, en el Atlántico, fue cedido también temporalmente a una subsidiaria del gigante ítalo-suizo MSC.

¿Qué es CK Hutchison y quién es su dueño?

El magnate hongkonés Li Ka-shing posee el 30% del conglomerado CK Hutchison, que controla puertos, comercio minorista, infraestructuras y otros negocios en decenas de países y facturó 61,400 millones de dólares en 2024.

CK Hutchison opera actualmente en unos 50 países en telecomunicaciones, puertos, infraestructuras y comercio minorista.

Li era el noveno hombre más rico de Asia, según el índice Bloomberg Billionaires Index en enero, con un patrimonio neto superior a los 42,000 millones de dólares.

Apodado "Superman" por su talento empresarial, el empresario, de 97 años, y sus compañías forman parte de la vida cotidiana en Hong Kong, desde servicios de internet hasta cadenas de supermercados.

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Desde la década de 1990 cultivó relaciones con la cúpula comunista mientras el país emergía como potencia económica.

Retención de barcos

Estados Unidos acusó en marzo a China de retener en sus puertos a barcos bajo bandera panameña.

"China ha impuesto un incremento drástico en las detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos bajo el pretexto del control del Estado rector del puerto, muy por encima de los niveles históricos", explicó la Comisión Federal Marítima estadounidense en un comunicado.

"Estas inspecciones más intensas se llevaron a cabo bajo directrices informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison", añadió el texto.

"Dado que los buques de bandera panameña transportan una parte significativa del comercio estadounidense de carga en contenedores, estas acciones podrían acarrear importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo de Estados Unidos", explicó el organismo estadounidense.

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, dijo que la posición de Beijing está "muy clara” cuando se le preguntó este viernes en rueda de prensa sobre las afirmaciones de Estados Unidos.

"Los reiterados e infundados comentarios norteamericanos sólo denotan su plan para hacerse con el canal de Panamá ”, dijo el portavoz sin referirse directamente a las acusaciones de estar reteniendo barcos.

El presidente Mulino de Panamá dijo la semana pasada que no quiere problemas con China, pero tampoco permitirá que sigan las "detenciones" en sus puertos de barcos bajo bandera panameña en represalia por el litigio con Hutchison.

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