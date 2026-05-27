En marketing B2B, uno de los errores más persistentes es sobreestimar el peso del discurso propio y asumir que lo que una marca dice sobre sí misma es suficiente para ganar la confianza y credibilidad empresarial que necesitan los potenciales clientes. El problema es que, en mercados donde las decisiones son complejas y de alto riesgo, como sucede en B2B, eso rara vez es suficiente.
Sin validación externa, no hay credibilidad en mercados B2B
Las marcas necesitan una validación externa o el respaldo de terceros de confianza que aporten la legitimidad que el discurso propio no puede sostener por sí solo; pues de lo contrario, corren el riesgo de quedar fuera de las opciones de elección incluso antes de entrar en una consideración formal dentro del proceso de compra.
A pesar de ello, las empresas B2B continúan destinando grandes esfuerzos a explicar qué hacen, cómo lo hacen y por qué consideran que son la mejor opción. Gran parte de sus estrategias de marketing sigue enfocada en construir credibilidad a partir de discursos autodeclarativos que, en la práctica, tienen un impacto limitado en la decisión final del comprador.
Por qué la validación de terceros influye en la decisión de compra
A diferencia del B2C, donde la compra puede ser impulsiva o emocional, los procesos B2B están marcados por la deliberación. Son largos, fragmentados y profundamente racionales. Involucran comités de decisión donde convergen perfiles con prioridades distintas.
Bajo estas condiciones, ninguna empresa adquiere soluciones críticas (tecnológicas, financieras, operativas) basándose únicamente en lo que una marca dice de sí misma. Antes, debe creer en ella y confiar en su capacidad de cumplimiento. Sin embargo, esa confianza y credibilidad empresarial solo se construyen cuando la promesa contenida en su propuesta de valor es confirmada por otros; es decir, cuando terceros independientes validan la experiencia, el desempeño y la relevancia de la marca.
Ese proceso de validación, en el que intervienen medios de comunicación, analistas de industria, clientes y líderes de opinión, resulta determinante ya que reduce la incertidumbre, aporta señales de confianza al mercado y da sustento a la narrativa de marca. Sin embargo, no es un mecanismo neutro; así como puede potenciar su credibilidad, también puede erosionarla.
La desconfianza debe ser nuestro punto de partida
Pero ¿por qué es imprescindible construir la confianza y credibilidad ? Porque en B2B la desconfianza es una constante tan natural como el análisis riguroso. Forma parte del proceso y responde a una lógica de protección frente a decisiones que implican alto riesgo, múltiples implicaciones operativas y una responsabilidad distribuida entre varios actores.
Elegir un proveedor puede impactar la operación, los resultados financieros e incluso la reputación de quienes toman la decisión. Por eso, el comprador se mueve desde una postura de cautela, haciéndose preguntas como ¿esto funciona realmente?, ¿quién más lo ha implementado?, ¿qué resultados ha generado?, ¿qué ocurre si falla?
Y seamos claros… un discurso comercial, por sí solo, pierde peso frente a la necesidad de respuestas y evidencias. Podemos tener un sitio web muy sólido o presentaciones de ventas muy persuasivas, pero si no existen señales externas que respalden esas afirmaciones, no tendremos éxito. La promesa sin validación es solo eso, una promesa. La confianza y credibilidad empresarial, en cambio, se construye cuando el mercado respalda esa promesa.
Cuando otros hablan de ti, empieza la credibilidad
Si bien los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la validación de terceros, es importante entender que no se trata simplemente de lograr presencia mediática, sino de construir un ecosistema de referencias que genere legitimidad continua en los espacios donde se define la agenda de la industria.
Cuando un directivo es citado en un medio especializado, cuando una empresa aparece en un análisis del sector o cuando su perspectiva se integra en conversaciones relevantes, la marca deja de definirse a sí misma y comienza a ser interpretada por otros. Y ese cambio es lo que transforma la percepción en credibilidad.
La validación externa en B2B es, ante todo, una cuestión de legitimidad. No es lo mismo afirmar “somos expertos en ciberseguridad” que ver a un especialista de la empresa explicando tendencias ante una audiencia del sector. Tampoco es lo mismo declararse “líder” que formar parte, de manera consistente, de los espacios donde se define el rumbo de una industria.
En mi experiencia, puedo afirmar que la validación externa cumple tres funciones críticas: reduce el riesgo percibido por los clientes potenciales (si otros ya evaluaron, probaron o confiaron, la decisión se siente más segura); acelera la consideración (una marca validada entra antes en la lista de candidatas); y construye autoridad (la marca se vuelve visible y creíble dentro de su categoría). Este tipo de validación tiene un peso que el contenido propio difícilmente puede igualar, porque no parte de la intención de vender, sino de aportar guía, análisis o experiencia.
Estoy convencido de que las marcas B2B necesitan más que ser competentes, deben ser reconocidas como tal por otros. Y ese reconocimiento no se construye desde el discurso propio, sino desde la exposición validada, desde la capacidad de formar parte de la conversación pública de la industria, y de ser citado, analizado, recomendado. En otras palabras, de existir más allá del propio canal corporativo.
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Nota del editor: Héctor M. Meza Curiel es Director General de InfoSol. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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