Sin validación externa, no hay credibilidad en mercados B2B

Las marcas necesitan una validación externa o el respaldo de terceros de confianza que aporten la legitimidad que el discurso propio no puede sostener por sí solo; pues de lo contrario, corren el riesgo de quedar fuera de las opciones de elección incluso antes de entrar en una consideración formal dentro del proceso de compra.

A pesar de ello, las empresas B2B continúan destinando grandes esfuerzos a explicar qué hacen, cómo lo hacen y por qué consideran que son la mejor opción. Gran parte de sus estrategias de marketing sigue enfocada en construir credibilidad a partir de discursos autodeclarativos que, en la práctica, tienen un impacto limitado en la decisión final del comprador.

Por qué la validación de terceros influye en la decisión de compra

A diferencia del B2C, donde la compra puede ser impulsiva o emocional, los procesos B2B están marcados por la deliberación. Son largos, fragmentados y profundamente racionales. Involucran comités de decisión donde convergen perfiles con prioridades distintas.

Bajo estas condiciones, ninguna empresa adquiere soluciones críticas (tecnológicas, financieras, operativas) basándose únicamente en lo que una marca dice de sí misma. Antes, debe creer en ella y confiar en su capacidad de cumplimiento. Sin embargo, esa confianza y credibilidad empresarial solo se construyen cuando la promesa contenida en su propuesta de valor es confirmada por otros; es decir, cuando terceros independientes validan la experiencia, el desempeño y la relevancia de la marca.

Ese proceso de validación, en el que intervienen medios de comunicación, analistas de industria, clientes y líderes de opinión, resulta determinante ya que reduce la incertidumbre, aporta señales de confianza al mercado y da sustento a la narrativa de marca. Sin embargo, no es un mecanismo neutro; así como puede potenciar su credibilidad, también puede erosionarla.

La desconfianza debe ser nuestro punto de partida

Pero ¿por qué es imprescindible construir la confianza y credibilidad ? Porque en B2B la desconfianza es una constante tan natural como el análisis riguroso. Forma parte del proceso y responde a una lógica de protección frente a decisiones que implican alto riesgo, múltiples implicaciones operativas y una responsabilidad distribuida entre varios actores.