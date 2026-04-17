Si el Mundial se jugara por desarrollo, ¿en qué lugar queda México?

En el otro extremo, encontramos a República Democrática del Congo, un país desangrado por años de conflictos internos y que, a pesar de su enorme riqueza en recursos minerales, también es uno de los más pobres del mundo.

¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano?

Para esta clasificación, usaremos el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más reciente publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que es el de 2023.

“El IDH se creó para enfatizar que las personas y sus capacidades deben ser los criterios finales para evaluar el desarrollo de un país, no solo el crecimiento económico”, indica el PNUD en su sitio web.

El IDH es una medida resumida del logro promedio en dimensiones clave del desarrollo humano: una vida larga y saludable, tener una buena educación y contar con un nivel de vida decente. El IDH es la media geométrica de los índices normalizados para cada una de las tres dimensiones.

Para medir la primera dimensión, relacionada con la salud, se utiliza la expectativa de vida al nacer. La dimensión educativa se mide por los años de escolaridad promedio de los adultos de 25 años y mayores y los años de escolaridad esperados para un niño en edad escolar. La última dimensión, relacionada con el estándar de vida, se mide con el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita.

Las puntuaciones de los tres índices de dimensión HDI se agregan luego en un índice compuesto utilizando una media geométrica. De acuerdo con el PNUD, se pueden consultar las notas técnicas para más detalles.

El índice sirve, por ejemplo, como una herramienta de selección de políticas públicas, “en la que se puede comparar a dos países con un INB similar, pero con diferentes niveles de desarrollo humano. Este contraste puede estimular un debate sobre las prioridades de política pública”, indica el PNUD.

Si la Copa del Mundo se otorgara por el Nivel de Desarrollo Humano, esta sería la clasificación final.