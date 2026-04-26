Sospechoso de ataque en gala de la prensa en EU es un ingeniero y apasionado de los videojuegos

En ese perfil, Allen se presentaba como un ingeniero apasionado por el desarrollo de videojuegos, radicado en la región de Los Ángeles.
"Ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de juegos independiente por experiencia, docente de nacimiento", podía leerse en ese perfil.
El California Institute of Technology (Caltech) dijo en un comunicado a la AFP que una persona llamada Cole Allen se había graduado allí en 2017, sin poder confirmar que se tratara del sospechoso.
"Realmente inteligente"
El año pasado, Cole Allen publicó una foto suya con toga y birrete de graduado, indicando que había "finalizado" su máster en informática en la California State University-Dominguez Hills.
Esta universidad también confirmó a la AFP que tiene un graduado con ese nombre, sin poder tampoco afirmar que se trate de la misma persona.
Cole Allen también publicó un mensaje sobre un juego independiente que desarrolló, titulado "Bohrdom", descrito como un juego de combate "basado en la destreza, no violento".
C2 Education, una academia de preparación para exámenes con sede en Torrance, designó a Cole Allen como "profesor del mes" en una publicación de Instagram fechada en diciembre de 2024.
En esa publicación se ve a un hombre de pelo castaño con una media sonrisa, vistiendo un suéter azul marino con cremallera, con las manos cruzadas a la espalda.
Según NBC News, asistió a la escuela secundaria Pacific Lutheran High School, en las afueras de Los Ángeles, y formaba parte del equipo de voleibol. Un antiguo compañero de equipo lo describió como "casi un genio" y "súper estable".
"No necesitaba estudiar. Le salía solo. Era realmente, realmente inteligente", refirió este excompañero a NBC.
Según los registros de la Comisión Electoral Federal consultados por la AFP, una persona llamada Cole Allen, identificada como profesor en C2 Education en Torrance, hizo una donación de 25 dólares a un grupo que recaudaba fondos para la campaña de la demócrata Kamala Harris, derrotada por Trump en las presidenciales de 2024.