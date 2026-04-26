Sospechoso de ataque en gala de la prensa en EU es un ingeniero y apasionado de los videojuegos

El hombre de pelo castaño y bigote fue presentado por varios medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, un suburbio del suroeste de Los Ángeles, California.

Trump contó el domingo al canal Fox News que el sospechoso, que había intentado pasar por un arco de detección de metales situado en la entrada del salón, había dejado un manifiesto.

"Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, no cabe duda", declaró el mandatario, y lo describió como una persona "muy perturbada".

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Según el New York Post, unos minutos antes de pasar a la acción, el sospechoso envió a su familia ese manifiesto en el que anunciaba su intención de matar a miembros del gobierno de Trump, calificados de "criminales".

"Son objetivos, clasificados por prioridad del más alto cargo al menos alto", se lee en ese mensaje, según el diario, que afirma haberlo obtenido de un funcionario estadounidense cuyo nombre no revela.

Este texto, firmado con el nombre "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen", parece hacer referencia a las muertes de civiles en las guerras en las que participa Estados Unidos, a la política antiinmigración de Trump y también al escándalo en torno al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Un perfil "coldforce" en la plataforma BlueSky, desactivado el domingo pero archivado, contenía mensajes frecuentes que expresaban la indignación de su autor ante las políticas del gobierno de Trump.

Otro perfil en LinkedIn con el nombre "Cole Allen" mostraba la foto de un hombre que parece corresponder a la imagen publicada por Trump.