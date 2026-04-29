Mentiras con la guerra
El representante John Garamendi, otro demócrata, acusó a Hegseth de "mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día" y describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una "calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial".
"Durante los 60 días de la guerra de Trump con Irán, se han gastado municiones críticas a un ritmo alarmante, reduciendo los niveles de existencias por debajo de lo que se considera necesario para mantener a raya a China", dijo Garamendi, quien describió la guerra como "atolladero".
Hegseth respondió que calificar la guerra como "atolladero" es "entregarles propaganda a nuestros enemigos".
Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que lanzó junto a Israel el 28 de febrero y que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.
El presidente prorrogó indefinidamente lo que empezó como un alto el fuego de dos semanas, pero las negociaciones aún no han producido avances.
Este mes, los demócratas de la Cámara presentaron seis procedimientos de juicio político contra Hegseth, aunque no tienen chances reales de prosperar. Lo acusan de "delitos y faltas graves", entre ellos librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.