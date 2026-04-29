¿Cuánto ha costado la guerra contra Irán?

El funcionario de Trump dijo que el costo del conflicto se estima en 25,000 millones de dólares (mdd) hasta el momento. En su defensa preguntó a los legisladores: "¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear ?".

El monto proporcionado por el jefe del Pentágono equivale a casi el 0.1% de toda la economía de Estados Unidos.

Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y "el plan para alcanzar nuestros objetivos".

Posteriormente preguntó a Hegseth cómo se podía convertir la "acción cinética, letal" de la guerra en una mejora respecto al programa nuclear de Irán, que Washington busca eliminar.

Hegseth arremetió contra el acuerdo nuclear con Irán, al que calificó de "muy malo" y que Trump desechó durante su primer mandato.