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Internacional

La guerra contra Irán cuesta 25,000 millones de dólares a Estados Unidos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que calificar la guerra como "atolladero" es "entregarles propaganda a los enemigos" de su país.
mié 29 abril 2026 02:00 PM
secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, tuvo una comparecencia ríspida con legisladores demócratas. (SAUL LOEB/AFP)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, chocó el miércoles con legisladores demócratas durante su primera comparecencia en el Congreso por la guerra con Irán lanzada por Donald Trump hace más de dos meses.

Al presentarse ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Hegseth adoptó rápidamente un tono combativo. Afirmó al comienzo de la sesión que el principal desafío "las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos".

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¿Cuánto ha costado la guerra contra Irán?

El funcionario de Trump dijo que el costo del conflicto se estima en 25,000 millones de dólares (mdd) hasta el momento. En su defensa preguntó a los legisladores: "¿Cuánto vale garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear ?".

El monto proporcionado por el jefe del Pentágono equivale a casi el 0.1% de toda la economía de Estados Unidos.

Adam Smith, el demócrata de más alto rango del comité, apuntó a las repercusiones regionales de la guerra y a su costo tanto para las tropas estadounidenses como para los civiles, señalando que quería respuestas sobre hacia dónde se dirige el conflicto y "el plan para alcanzar nuestros objetivos".

Posteriormente preguntó a Hegseth cómo se podía convertir la "acción cinética, letal" de la guerra en una mejora respecto al programa nuclear de Irán, que Washington busca eliminar.

Hegseth arremetió contra el acuerdo nuclear con Irán, al que calificó de "muy malo" y que Trump desechó durante su primer mandato.

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Mentiras con la guerra

El representante John Garamendi, otro demócrata, acusó a Hegseth de "mentir al pueblo estadounidense sobre esta guerra desde el primer día" y describió lo que está ocurriendo en Oriente Medio como una "calamidad geopolítica, un error estratégico que ha derivado en una crisis económica mundial".

"Durante los 60 días de la guerra de Trump con Irán, se han gastado municiones críticas a un ritmo alarmante, reduciendo los niveles de existencias por debajo de lo que se considera necesario para mantener a raya a China", dijo Garamendi, quien describió la guerra como "atolladero".

Hegseth respondió que calificar la guerra como "atolladero" es "entregarles propaganda a nuestros enemigos".

Trump aún no ha presentado públicamente un plan para poner fin a la guerra que lanzó junto a Israel el 28 de febrero y que llevó a Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, lo que ha disparado los precios del petróleo.

El presidente prorrogó indefinidamente lo que empezó como un alto el fuego de dos semanas, pero las negociaciones aún no han producido avances.

Este mes, los demócratas de la Cámara presentaron seis procedimientos de juicio político contra Hegseth, aunque no tienen chances reales de prosperar. Lo acusan de "delitos y faltas graves", entre ellos librar la guerra contra Irán sin la aprobación del Congreso.

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Donald Trump Guerra civil Irán

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