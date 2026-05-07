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Internacional

La OMS confirma que cepa de hantavirus se contagia de humano a humano

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, informa que se han detectado cinco casos más de hantavirus y otros tres sospechosos de la enfermedad.
jue 07 mayo 2026 08:54 AM
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Las autoridades sanitarias realizan pruebas diagnosticas a los pasajeros del crucero en donde se detectaron los primeros casos del hantavirus. (Foto: AFP )

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó sobre los recientes hallazgos del virus hantavirus que ha dejado hasta el momento tres muertos y cinco casos confirmados.

"A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos".

"Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos", declaró desde Ginebra.

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También ya se confirmó que este tipo de cepa de hantavirus sí se transmite de humano a humano, algo que no era común, hasta ahora.

Algunos de los pasajeros de la embarcación se fueron por sus propios medios, por lo que ahora las autoridades sanitarias los buscan para hacerles las pruebas necesarias y poder detectar más casos.

Entre los evacuados del crucero MV Hondius, hay un pasajero infectado por la enfermedad, informó el hospital neerlandés que lo está tratando.

"El RIVM (Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos) ha confirmado que el paciente ingresado tiene el hantavirus. El paciente ha sido informado de ello", afirmó el hospital Radboud, Nimega.

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Tras la detección de los casos de hantavirus, la OMS espera que el brote de hantavirus sea "limitado" si se implementan medidas sanitarias.

Entre las acciones a realizar, Argentina enviará 2,500 pruebas diagnóstico a laboratorios de cinco países tras el brote detectado en un crucero en el Atlántico.

"Hemos organizado envíos de 2,500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios en cinco países", declaró a los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Será una nueva pandemia?

De acuerdo con la directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, "no es el comienzo de una epidemia".

"No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas", dijo en Ginebra.

Seguimiento a pasajeros

La OMS también ya informó a las autoridades de 12 países que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Buscan a 30 pasajeros quienes pudieron tener distintas rutas de movilidad lo que complica su rastreo para poder informales que deben realizarse pruebas y poder detectar posibles contagios.

Se trata de Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Leer más:

Esta vista aérea muestra un barco que se dirige hacia el puerto desde el crucero MV Hondius, estacionario fuera del puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026.
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¿El brote de hantavirus puede convertirse en una pandemia? Esto dice la OMS

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transmiten en roedores y animales insectívoros en todo el mundo normalmente por vía de la orina, excrementos y saliva; pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.

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¿Qué pasa con el crucero?

El Gobierno central asegura que la llegada del MV Hondius no constituye "ningún riesgo para la población canaria ni para su actividad económica", pero el Ejecutivo regional se oponía a la llegada del barco y se queja de no haber sido informado ni consultado.

"Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer" el barco, contó Cristo Álvarez, un repartidor de butano de 42 años que tomaba café en la heladería de Alicia Rodríguez.

Eso sí, como la mayoría de entrevistados, puntualizó que hay "que ayudar" a los pasajeros del barco.

"Tienen que ir a algún sitio", coincide Andy Robbins, uno de los miles de jubilados británicos que vive en las Canarias, sentado junto a su perro en el muro del paseo marítimo.

"Mi familia en Inglaterra se sorprendieron" de la llegada del barco, afirma. "Me piden que me cuide, pero todo va bien", sentencia Robbins.

El Médano vive fundamentalmente del turismo, gracias a una parte de los más de 18 millones de turistas que visitaron las Canarias en 2025.

El asunto del barco no ha espantado a los visitantes, explicó a la AFP Mayte González, directora del Hotel Médano.

"El flujo de reservas está siendo normal para la época que es. No han dejado de llegar reservas, ni hemos tenido más cancelaciones. En principio, normalidad", constató esta hotelera de 46 años, expresando su confianza en "que va a salir todo bien", afirmó a AFP.

Con información de AFP

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