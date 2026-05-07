Tras la detección de los casos de hantavirus, la OMS espera que el brote de hantavirus sea "limitado" si se implementan medidas sanitarias.

Entre las acciones a realizar, Argentina enviará 2,500 pruebas diagnóstico a laboratorios de cinco países tras el brote detectado en un crucero en el Atlántico.

"Hemos organizado envíos de 2,500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios en cinco países", declaró a los periodistas el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

¿Será una nueva pandemia?

De acuerdo con la directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, "no es el comienzo de una epidemia".

"No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas", dijo en Ginebra.

Seguimiento a pasajeros

La OMS también ya informó a las autoridades de 12 países que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril. Buscan a 30 pasajeros quienes pudieron tener distintas rutas de movilidad lo que complica su rastreo para poder informales que deben realizarse pruebas y poder detectar posibles contagios.

Se trata de Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transmiten en roedores y animales insectívoros en todo el mundo normalmente por vía de la orina, excrementos y saliva; pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.