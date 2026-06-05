Chedraui nació hace 100 años como mercería en Veracruz; hoy desafía a Walmart México y compite en EU

Chedraui es una de esas marcas que parecen haber estado siempre ahí, como si formaran parte del paisaje comercial de México desde hace generaciones. Sin embargo, como toda gran empresa, tiene un origen, y el suyo se remonta a hace más de 100 años en el puerto de Veracruz, de la mano de una familia que emigró desde Líbano, tal como ocurrió con los antepasados de empresarios como Carlos Slim y de otras familias de origen libanés que dejaron huella en el mundo de los negocios en México.
Hoy, Chedraui es la segunda cadena de supermercados más importante del país, solo por detrás del gigante internacional Walmart. Además, supera en ventas a competidores como Soriana y La Comer, una muestra del posicionamiento que ha logrado en el mercado mexicano.
El éxito del negocio también le ha permitido expandirse con fuerza en Estados Unidos, donde compite por atraer a migrantes, hijos de migrantes y consumidores latinos que viven al otro lado de la frontera y buscan productos, sabores y marcas que les recuerden a México.
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Chedraui nació como una mercería hace más de 100 años
Hoy resulta difícil imaginar a Chedraui vendiendo algo que no sean alimentos, pantallas o productos para el hogar. Sin embargo, cuando la historia de la familia empresarial comenzó, en la década de 1920, los clientes acudían a sus mostradores en busca de telas, ropa y artículos de costura, según se lee en su historia oficial .
De hecho, existe otra coincidencia con la historia de Carlos Slim . Antes de construir algunos de los mayores imperios empresariales de México, tanto la familia Chedraui como los antepasados del magnate tuvieron negocios relacionados con el comercio textil y las mercerías, actividades en las que muchas familias de origen libanés encontraron una oportunidad para abrirse camino en el país.
Los orígenes de la compañía se remontan a 1920, cuando Lázaro Chedraui Chaya y Anita Caram de Chedraui abrieron en Xalapa, Veracruz, una tienda llamada El Puerto de Beyrouth. El establecimiento vendía telas, prendas de vestir y artículos para confeccionar o reparar ropa, un negocio muy distinto al gigante comercial en que se convertiría décadas después.
La tienda prosperó rápidamente. Además de ofrecer productos con alta demanda en la región, la familia aprovechó las redes comerciales que mantenía con otros inmigrantes de origen libanés para acceder a mercancías y proveedores dentro y fuera de México.
El crecimiento fue tal que, en 1927, El Puerto de Beyrouth cambió su nombre por Casa Chedraui: La única de Confianza, la primera ocasión en que el apellido familiar apareció como marca comercial. A la postre, ese nombre se convertiría en la identidad de uno de los grupos minoristas más importantes de México.
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¿Cómo se convirtió Chedraui en una cadena de supermercados?
Durante varias décadas, el negocio de la familia Chedraui siguió creciendo en Veracruz bajo distintos formatos comerciales. Sin embargo, el cambio que terminaría transformando para siempre a la empresa no llegó sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el autoservicio comenzó a ganar terreno entre los consumidores mexicanos.
El verdadero punto de inflexión llegó en 1970. Ese año abrió en Xalapa la primera tienda Chedraui de formato multidepartamental y autoservicio, una apuesta que marcó el paso definitivo de los mostradores y dependientes a los pasillos, carritos de compra y anaqueles que hoy forman parte de la experiencia cotidiana de millones de consumidores.
La fórmula funcionó. Durante la década de 1970, la empresa se expandió a ciudades como Veracruz, Villahermosa y Coatzacoalcos, al tiempo que experimentaba con distintos formatos de autoservicio. Lo que había comenzado como un negocio familiar se estaba convirtiendo en una cadena regional.
El crecimiento fue tal que en 1985 las seis tiendas que operaban de manera independiente se fusionaron bajo una sola razón social: Tiendas Chedraui. En esos mismos años la compañía comenzó también a desarrollar centros comerciales, sentando las bases de una expansión mucho más ambiciosa.
Dos años después, en 1987, nació formalmente Grupo Comercial Chedraui, la empresa que hasta hoy controla el negocio. Aunque la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana desde 2010, el control sigue en manos de la familia Chedraui, fundadora del grupo hace más de un siglo.
Chedraui compra las tiendas de Carrefour y llega a la CDMX
Durante décadas, Chedraui había construido su fortaleza principalmente en Veracruz, el sureste y otras regiones del país. Sin embargo, su presencia en la Ciudad de México y en varios mercados clave todavía era limitada.
La compra marcó un antes y un después para el grupo. En lugar de crecer únicamente mediante la apertura de nuevas sucursales, Chedraui incorporó de golpe decenas de tiendas ya establecidas, lo que aceleró su expansión nacional y fortaleció su capacidad para competir con gigantes como Walmart y Soriana.
Para muchos consumidores de la Ciudad de México, la llegada de Chedraui estuvo ligada precisamente a esta adquisición, que ayudó a convertir a una cadena con raíces veracruzanas en un jugador con alcance nacional.
Chedraui también compite en EU
Aunque para muchos consumidores Chedraui es una marca asociada principalmente a México, la compañía lleva décadas construyendo una presencia relevante en Estados Unidos. Su incursión en ese mercado comenzó a mediados de los años noventa, cuando realizó su primera inversión en lo que hoy es Chedraui USA, entonces conocida como Bodega Latina, como se lee en su página web.
La apuesta inicial fue El Super, una cadena de supermercados enfocada en consumidores hispanos, especialmente de origen mexicano, en California. Con el paso de los años, la empresa aceleró su crecimiento mediante adquisiciones, incorporando tiendas de Gigante en 2008, establecimientos de Fiesta Foods en 2010 y unidades de Value Plus en 2012.
La expansión continuó en 2018 con la compra de Fiesta Mart, una cadena con 63 supermercados en Texas, y dio un salto aún mayor en 2021 con la adquisición de Smart & Final, una de las operaciones más importantes en la historia del grupo.
Al cierre de 2025, según el cuarto reporte trimestral del año pasado , Chedraui operaba en Estados Unidos 70 tiendas El Super, 60 tiendas Fiesta y 254 tiendas Smart & Final, una red de 384 establecimientos que le permite competir en uno de los mercados minoristas más grandes del mundo y atender a millones de consumidores hispanos al otro lado de la frontera.
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Chedraui en la actualidad
Más de un siglo después de que Lázaro Chedraui Chaya y Anita Caram de Chedraui abrieran una pequeña mercería en Veracruz, el negocio familiar se ha convertido en uno de los gigantes del comercio minorista en México.
Actualmente, Grupo Comercial Chedraui ocupa la posición 16 en el ranking 2026 de Las 500 Empresas más Importantes de México , elaborado por Expansión. Al cierre de 2025, la compañía reportó ingresos por 295,314 millones de pesos, un crecimiento anual de 4.8%, así como una utilidad neta de 15,098 millones de pesos. Además, emplea a 78,014 personas a través de sus distintos formatos de tienda en México y Estados Unidos.
En territorio mexicano, la empresa opera 700 establecimientos distribuidos en distintos formatos:
-218 tiendas Chedraui (35 Selecto)
-85 tiendas Súper Chedraui (13 Selecto)
-8 tiendas Súper Che
-335 tiendas Supercito (11 Selecto)
-37 tiendas Arteli
-17 tiendas Smart & Final México (en inversión conjunta)
La magnitud del grupo se aprecia mejor al compararlo con sus competidores. Según el mismo ranking de Expansión, Walmart de México y Centroamérica registró ingresos por 1.01 billones de pesos en 2025, mientras que Soriana reportó 177,515 millones y La Comer alcanzó 47,625 millones de pesos. Esto coloca a Chedraui como la segunda cadena de supermercados más importante de México por ingresos, solo detrás del gigante estadounidense.
Las cifras demuestran el peso que ha alcanzado la empresa dentro de la economía nacional. Lo que comenzó como una pequeña tienda de telas y artículos de costura en Xalapa terminó convirtiéndose en una compañía con operaciones a ambos lados de la frontera, cientos de establecimientos y ventas anuales cercanas a los 300,000 millones de pesos.
Y aunque hoy cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y compite con algunos de los mayores minoristas del continente, el control del grupo sigue en manos de la familia que lo fundó hace más de un siglo, una muestra de cómo un negocio impulsado por inmigrantes libaneses logró abrirse paso hasta convertirse en uno de los mayores imperios comerciales de México.