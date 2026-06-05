Chedraui nació hace 100 años como mercería en Veracruz; hoy desafía a Walmart México y compite en EU

¿Cómo se convirtió Chedraui en una cadena de supermercados?

Durante varias décadas, el negocio de la familia Chedraui siguió creciendo en Veracruz bajo distintos formatos comerciales. Sin embargo, el cambio que terminaría transformando para siempre a la empresa no llegó sino hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando el autoservicio comenzó a ganar terreno entre los consumidores mexicanos.

Para 1961, el aumento en el volumen de operaciones llevó a la compañía, entonces dirigida por Antonio Chedraui Caram, a adoptar el nombre de Almacenes Chedraui, reflejo de una empresa cada vez más grande y compleja, como se detalla en su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El verdadero punto de inflexión llegó en 1970. Ese año abrió en Xalapa la primera tienda Chedraui de formato multidepartamental y autoservicio, una apuesta que marcó el paso definitivo de los mostradores y dependientes a los pasillos, carritos de compra y anaqueles que hoy forman parte de la experiencia cotidiana de millones de consumidores.

La fórmula funcionó. Durante la década de 1970, la empresa se expandió a ciudades como Veracruz, Villahermosa y Coatzacoalcos, al tiempo que experimentaba con distintos formatos de autoservicio. Lo que había comenzado como un negocio familiar se estaba convirtiendo en una cadena regional.

El crecimiento fue tal que en 1985 las seis tiendas que operaban de manera independiente se fusionaron bajo una sola razón social: Tiendas Chedraui. En esos mismos años la compañía comenzó también a desarrollar centros comerciales, sentando las bases de una expansión mucho más ambiciosa.

Dos años después, en 1987, nació formalmente Grupo Comercial Chedraui, la empresa que hasta hoy controla el negocio. Aunque la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana desde 2010, el control sigue en manos de la familia Chedraui, fundadora del grupo hace más de un siglo.

Chedraui inició su expansión internacional en los años 90 con inversiones en Estados Unidos. (Carlos Canabal/Carlos Canabal)

Chedraui compra las tiendas de Carrefour y llega a la CDMX

Durante décadas, Chedraui había construido su fortaleza principalmente en Veracruz, el sureste y otras regiones del país. Sin embargo, su presencia en la Ciudad de México y en varios mercados clave todavía era limitada.

Eso cambió en 2005, cuando la compañía adquirió las 29 tiendas que la francesa Carrefour operaba en México. La operación le permitió ampliar su presencia de forma inmediata en la capital y en otras ciudades donde la cadena tenía poca participación.

La compra marcó un antes y un después para el grupo. En lugar de crecer únicamente mediante la apertura de nuevas sucursales, Chedraui incorporó de golpe decenas de tiendas ya establecidas, lo que aceleró su expansión nacional y fortaleció su capacidad para competir con gigantes como Walmart y Soriana.

Para muchos consumidores de la Ciudad de México, la llegada de Chedraui estuvo ligada precisamente a esta adquisición, que ayudó a convertir a una cadena con raíces veracruzanas en un jugador con alcance nacional.

Chedraui aceleró su crecimiento en 2005 con la compra de 29 tiendas de Carrefour en México (ricochet64/Getty Images)

Chedraui también compite en EU

Aunque para muchos consumidores Chedraui es una marca asociada principalmente a México, la compañía lleva décadas construyendo una presencia relevante en Estados Unidos. Su incursión en ese mercado comenzó a mediados de los años noventa, cuando realizó su primera inversión en lo que hoy es Chedraui USA, entonces conocida como Bodega Latina, como se lee en su página web.

La apuesta inicial fue El Super, una cadena de supermercados enfocada en consumidores hispanos, especialmente de origen mexicano, en California. Con el paso de los años, la empresa aceleró su crecimiento mediante adquisiciones, incorporando tiendas de Gigante en 2008, establecimientos de Fiesta Foods en 2010 y unidades de Value Plus en 2012.

La expansión continuó en 2018 con la compra de Fiesta Mart, una cadena con 63 supermercados en Texas, y dio un salto aún mayor en 2021 con la adquisición de Smart & Final, una de las operaciones más importantes en la historia del grupo.

Al cierre de 2025, según el cuarto reporte trimestral del año pasado , Chedraui operaba en Estados Unidos 70 tiendas El Super, 60 tiendas Fiesta y 254 tiendas Smart & Final, una red de 384 establecimientos que le permite competir en uno de los mercados minoristas más grandes del mundo y atender a millones de consumidores hispanos al otro lado de la frontera.