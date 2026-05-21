Montreal rechazó el Mundial por el trauma financiero de los Olímpicos de 1976

Los juegos que casi arruinan a Montreal

Los Juegos Olímpicos Montreal 1976 fueron el escenario de importantes hazañas deportivas. La rumana Nadia Comaneci sorprendió al mundo con sus ejercicios en barras asimétricas, lo que le valió convertirse en la primera gimnasta en recibir una calificación perfecta.

En atletismo, el cubano Alberto Juantorena hizo historia al conseguir el doblete de oro ganando las pruebas de 400 y 800 metros planos en la misma olimpiada, además, el estadounidense Bruce Jenner (ahora, Caitlyn Jenner) ganó la medalla de oro en decatlón, con un récord mundial.

Las hazañas de Montreal 1976 Nadia Comaneci La gimnasta de Rumania, Nadia Comaneci, alcanzó la perfección en Montreal 1976. FOTO: Don Morley/Getty Images Caitlyn (Bruce) Jenner Caitlyn Jenner (entonces Bruce Jenner) batió el récord mundial en decatlón. FOTO: Tony Duffy/Getty Images

Sin embargo, una vez apagado el fuego olímpico, la ciudad quedó con un legado poco agradable. El costo inicial proyectado de 124 millones de dólares se quedó miles de millones por debajo del costo real.

El alcalde Jean-Drapeau dijo célebremente que “los Juegos Olímpicos no pueden tener déficit, al igual que un hombre no puede tener un bebé”. Sus palabras pronto jugarían en su contra.

Los ingresos por los juegos ascendieron a 606 millones de dólares canadienses (614 millones de dólares estadounidenses) , 383 millones de dólares canadienses (388 millones de dólares estadounidenses) en gastos operativos y 1,210 millones de dólares canadienses (1,227 millones de dolares estadounidenses) en gastos de capital, es decir, la inversión destinada a la construcción de los recintos deportivos, como el ambicioso Estadio Olímpico, que no logró ser terminado antes de la realización de los juegos.

Este estadio se convertiría en el pilar de la enorme deuda que los Juegos dejaron a la ciudad. En plena inauguración, trabajadores de la construcción limpiaban escombros contrarreloj en un intento desesperado para completar la instalación a tiempo.

Las obras de construcción del Estadio Olímpico continuaban en plena inauguración de Montreal 1976. (FOTO: Express/Getty Images)

En los últimos meses antes de los Juegos, 3,000 trabajadores habían trabajado en equipos las 24 horas del día para que los Juegos Olímpicos comenzaran. Apenas lo lograron, pero sin concluir el techo retráctil que formaba parte del diseño.