Montreal rechazó el Mundial por el trauma financiero de los Olímpicos de 1976

Montreal, la segunda ciudad más poblada de Canadá, no será sede del Mundial 2026, que comenzará a celebrarse en este país, al igual que en Estados Unidos y México, en tres semanas. La razón: la enorme carga económica que representaría para la urbe.
Esta urbe de habla francesa ya tiene una experiencia dolorosa en esta materia. Los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 dejaron una crisis financiera de la que la ciudad tardó décadas en recuperarse. y cuyos fantasmas rodearon su decisión de no alojar partidos de la Copa del Mundo.
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Los juegos que casi arruinan a Montreal
Los Juegos Olímpicos Montreal 1976 fueron el escenario de importantes hazañas deportivas. La rumana Nadia Comaneci sorprendió al mundo con sus ejercicios en barras asimétricas, lo que le valió convertirse en la primera gimnasta en recibir una calificación perfecta.
En atletismo, el cubano Alberto Juantorena hizo historia al conseguir el doblete de oro ganando las pruebas de 400 y 800 metros planos en la misma olimpiada, además, el estadounidense Bruce Jenner (ahora, Caitlyn Jenner) ganó la medalla de oro en decatlón, con un récord mundial.
Las hazañas de Montreal 1976
Nadia Comaneci
La gimnasta de Rumania, Nadia Comaneci, alcanzó la perfección en Montreal 1976.
FOTO: Don Morley/Getty Images
Caitlyn (Bruce) Jenner
Caitlyn Jenner (entonces Bruce Jenner) batió el récord mundial en decatlón.
FOTO: Tony Duffy/Getty Images
Sin embargo, una vez apagado el fuego olímpico, la ciudad quedó con un legado poco agradable. El costo inicial proyectado de 124 millones de dólares se quedó miles de millones por debajo del costo real.
El alcalde Jean-Drapeau dijo célebremente que “los Juegos Olímpicos no pueden tener déficit, al igual que un hombre no puede tener un bebé”. Sus palabras pronto jugarían en su contra.
Los ingresos por los juegos ascendieron a 606 millones de dólares canadienses (614 millones de dólares estadounidenses) , 383 millones de dólares canadienses (388 millones de dólares estadounidenses)en gastos operativos y 1,210 millones de dólares canadienses (1,227 millones de dolares estadounidenses) en gastos de capital, es decir, la inversión destinada a la construcción de los recintos deportivos, como el ambicioso Estadio Olímpico, que no logró ser terminado antes de la realización de los juegos.
Este estadio se convertiría en el pilar de la enorme deuda que los Juegos dejaron a la ciudad. En plena inauguración, trabajadores de la construcción limpiaban escombros contrarreloj en un intento desesperado para completar la instalación a tiempo.
En los últimos meses antes de los Juegos, 3,000 trabajadores habían trabajado en equipos las 24 horas del día para que los Juegos Olímpicos comenzaran. Apenas lo lograron, pero sin concluir el techo retráctil que formaba parte del diseño.
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El sobrecosto dejó una deuda de 990 millones canadienses (922 millones de dólares), dividida entre la ciudad de Montreal (200 millones de dólares canadienses) y la provincia de Quebec (790 millones de dólares canadienses).
Justo después de los Juegos, el reembolso de la deuda se estructuró durante un período de 30 años a través de dos fuentes principales de ingresos. En primer lugar, la Lotería Olímpica fue ampliada por el parlamento y se convirtió en Lotto Canada, que pagó parte del déficit de los Juegos hasta finales de 1979 y desde entonces ha hecho que millones de dólares canadienses estén disponibles para el deporte amateur.
En segundo lugar, Quebec elevó un impuesto provincial sobre el tabaco como la principal vía para pagar la deuda, que se liquidó en su totalidad en 2006.
A diferencia de lo sucedido con las instalaciones deportivas hechas para otros grandes eventos, como los mundiales de Brasil y Sudáfrica, que quedaron abandonados,Montreal ha aprovechado la mayoría de las construcciones para el uso de su población. Por ejemplo, hoy en la alberca olímpica igual entrenan deportistas de alto rendimiento que personas de la tercera edad o niños pequeños.
De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, las actividades deportivas, culturales y recreativas que se llevan a cabo en el Parque Olímpico de Montreal generan ingresos de entre 20 y 25 millones de dólares canadienses al año. Los tres niveles de gobierno han asignado fondos para el desarrollo del Distrito Olímpico en los próximos años.
Sin embargo el Estadio Olímpico, conocido como The Big Owe (la gran deuda), está subutilizado desde 2004, cuando los Expo de Montreal, un equipo de la MLB, se mudó a Estados Unidos.
¿Por qué Montreal no es sede del Mundial?
La ciudad abandonó su intención de recibir el Mundial hace cinco años. Montreal dijo el 6 de julio de 2021 en un breve comunicado que tomó la decisión porque el gobierno provincial había retirado su apoyo.
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Quebec dijo que no financiaría el evento, citando los excesos de costos que habrían sido difíciles de justificar para los contribuyentes. Entre 2018 y 2021, el costo para el gobierno de Quebec para albergar el evento en Montreal se duplicó, al pasar de 50 a 103 en millones de dólares canadienses (de 40.1 a 82.7 millones de dólares estadounidenses), lo cual hizo inviable la candidatura, dijo Caroline Proulx, entonces ministra de Turismo de Quebec.
Se espera que los 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA que tendrán lugar en suelo canadiense cuesten al menos 1,000 millones de dólares canadienses (727 millones de dólares) en dinero de los contribuyentes, según el programa de investigación Enquête de Radio-Canada.
Proulx, actualmente ministra de Vivienda de la provincia de habla francesa, dijo a Enquête que existían múltiples condiciones que hacían virtualmente imposible un acuerdo con la FIFA.
Por ejemplo, no se permitirían eventos, actividades o programación en el Estadio Olímpico entre el 25 de abril y el 19 de julio de 2026. Los campos utilizados para la Copa Mundial de la FIFA tampoco podrían haberse usado para otros fines durante un período de 23 meses, desde septiembre de 2024 hasta julio de 2026. "No se permitirían eventos deportivos importantes" en Montreal en la semana anterior al último partido de la Copa del Mundo, así como la semana siguiente.
Estas condiciones habrían intervenido con eventos mayores que se organizan anualmente en Montreal, como el Gran Premio de Canadá de la F1, que se celebra este fin de semana, el festival de Jazz de Montreal, el triatlón de Montreal y el Festival de Francos de Montreal.
Proulx dijo a la cadena de radio que la FIFA estaba siendo "codiciosa" y "no había manera de que estuviera llamando a la F1 para decirles que la FIFA estaba exigiendo un apagón [de eventos deportivos]".
Montreal, casi cinco décadas más tarde, buscó no repetir la historia que casi termina con la ciudad, y decidió priorizar los eventos que forman parte de su identidad antes que integrarse a la ola mundialista.