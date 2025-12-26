Haití e Irán, los invitados incómodos de Estados Unidos en el Mundial

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el magnate republicano en redes sociales.

La lista de países con una prohibición incluye a Haití e Irán, dos países cuyas selecciones calificaron al Mundial. Después del sorteo, celebrado a inicios de mes, se confirmó que ambos cuadros disputarán encuentros de primera fase en Estados Unidos.

Los ciudadanos de Costa de Marfil y Senegal, otras dos selecciones clasificadas, enfrentarán también restricciones parciales para entrar a Estados Unidos.

El presidente estadounidense asegura que, en determinadas circunstancias, el trámite podría agilizarse, sin embargo, obtener visados puede tardar semanas o incluso meses.

Haití, un país despreciado por Trump

Haití es una de las selecciones sorpresa del próximo Mundial. A pesar de la delicada situación política y social del país caribeño, su selección clasificó de manera directa a la Copa Mundial.

El presidente estadounidense no ha ocultado su desprecio por este país, sin embargo, durante su última campaña a la presidencia, Trump aseguró sin pruebas que migrantes provenientes de Haití se comían a las mascotas de los vecinos de un pueblo en Ohio.

Más recientemente, Trump se ha referido a Haití y a países de África como “países de mierda”.