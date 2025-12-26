Haití e Irán, los invitados incómodos de Estados Unidos en el Mundial

Ya de vuelta a la Casa Blanca, el republicano ha implementado varias políticas contra los migrantes provenientes de Haití.
El 2 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitía a más de 520,000 haitianos vivir en Estados Unidos.
El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria".
El expresidente Joe Biden prorrogó el TPS para los haitianos antes de dejar el cargo, lo que les permitía residir en Estados Unidos hasta febrero de 2026. Sin embargo, la administración Trump anunció en febrero la cancelación de ese aplazamiento.
La situación en Haití "ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a sus hogares con seguridad", afirmó el Departamento de Estado en julio, cuando se anunció la medida.
Haití, el país más pobre de América, ha sufrido durante décadas inestabilidad política y, más recientemente, una creciente violencia por parte de pandillas y grupos armados.
