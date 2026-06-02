Milei sostiene que la reforma laboral, que también permite el pago en especie y limita el derecho a huelga, impulsará el empleo, la inversión privada y el trabajo registrado en un país con 43% de informalidad.

Además, Argentina ha limitado las protestas sociales contra esas medidas. Instituyó un protocolo antibloqueo para mantener “el orden público en caso de bloqueos de carreteras”, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial.

El estudio afirma que es el segundo año consecutivo en el que la calificación del país empeoró, lo que representa un descenso “brusco y sin precedentes” de la categoría 3 a 5 en solo dos años. El grupo 5 corresponde al de los países con "derechos no garantizados”.

Este retroceso obedece a la "existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.

¿En qué consiste la reforma laboral de Milei?

La reforma laboral de Milei —también llamada "ley de modernización laboral—

fue aprobada el 27 de febrero y es presentada por el gobierno del libertario como una herramienta para fomentar el empleo "blanco" (formal), facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad.

El gobierno sostiene que la norma permitirá "unificar criterios", evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.

Los sindicatos, por su parte, al considerarla "regresiva" y "anticonstitucional" organizaron protestas y buscaron detenerla ante los tribunales; sin embargo, un fallo judicial provisional del 23 de abril dio luz verde a la aplicación de legislación hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la misma.

Aquí los cuatro puntos principales de la reforma impulsada por el gobierno argentino:

1. Jornada y vacaciones

La "Ley de Modernización Laboral" modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes. Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.