4. Derecho a huelga
La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75% para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50% para un amplio número de industrias incluyendo medicamentos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electrónico.
Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.
“La restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, dijo Cremonte.
¿Cómo está México y el resto de los países de Latinoamérica?
La CSI señala que aunque hay países con un deterioro más marcado, como el caso argentino, en casi todo el mundo se observa un retroceso de los derechos de los trabajadores.
“A escala mundial, 6 de cada 10 trabajadores se enfrentan a entornos hostiles a los sindicatos, entornos caracterizados, cuanto menos, por la violación sistemática de sus derechos”, indica el índice de la CSI.
Además, Argentina, Ecuador y Panamá se encuentran entre los "10 peores países del mundo" para los derechos de los trabajadores. El grupo se completa con Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía.
En el caso de Panamá, la CSI señaló que "trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.
Sobre Ecuador, el informe apuntó que "los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”.
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con "violaciones sistemáticas de derechos”.
Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con "violaciones regulares" de derechos. Sobre México, el estudio resalta las ejecuciones extrajudiciales de líderes sindicales.
En el grupo 2 ("violaciones repetidas") aparecen España, Portugal y República Dominicana.
El único país latinoamericano en el grupo 1 ("violaciones esporádicas") es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.
El estudio pone de relieve que Uruguay constituye "una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación".