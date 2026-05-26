Un brote de gripe aviar altamente patógena (HPAI) afectó los precios de los huevos y las aves de corral. La guerra entre Rusia y Ucrania y las presiones inflacionarias en toda la economía, como los altos costos de energía, también contribuyeron a la inflación de los precios de los alimentos.

En 2023, el crecimiento de los precios de los alimentos se desaceleró a medida que los factores inflacionarios de toda la economía, los problemas de la cadena de suministro y los precios de los alimentos al por mayor disminuyeron a partir de 2022.

Los precios de los alimentos aumentaron un 2.3% en 2024, a un ritmo menor de lo que había sucedido en los años anteriores. El precio de los alimentos en casa, es decir, aquellos que se compran en tiendas de comestibles o supermercados, aumentó solo 1.2% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el huevo aún continuaba a precios tan altos que muchas personas consideraron comprar gallinas ponedoras. Esto aumentó la percepción de que el presidente Biden no había hecho un buen trabajo económico.

De acuerdo con una encuesta de salida de la cadena CNN, el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había provocado problemas en su familia, votaron por Trump.

Más de un año después de la llegada de Donald Trump a la presidencia , los precios de los alimentos continúan al alza, con una gran excepción: el huevo. En abril de 2026, los consumidores pagaban 2.3 dólares por docena, casi la mitad de lo que pagaban un año antes.

Esto sucedió gracias a la recuperación de la población de gallinas ponedoras después del brote de gripe aviar.

(Diseño: Itzel Palacios/Expansión)

A pesar de la menor cotización del huevo, el precio de los alimentos en general siguen al alza. La inflación para todos los alimentos se incrementó 0.5% de marzo de 2026 a abril de 2026.

Entre las 15 categorías de alimentos en el hogar que examina el Departamento de Agricultura, se prevé que los precios de nueve de ellas suban este año más rápido que lo que ha sido su tasa de crecimiento promedio histórica de 20 años.