La mesa de los estadounidenses se encarece a pesar de las promesas de Donald Trump
Donald Trump prometió reducir el precio de los alimentos desde el primer día de su gobierno, pero la inflación persiste y economistas advierten que algunas de sus políticas pueden estar elevando los costos.
En agosto de 2024, el entonces candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ofreció una rueda de prensa rodeado de alimentos envasados, carnes, productos agrícolas, condimentos, leche y huevos.
“Cuando gane, bajaré inmediatamente los precios, desde el primer día”, dijo Trump en ese momento. Fue una promesa que repitió en campaña varias veces y que resultó muy atractiva para muchos votantes.
En 2022, a la mitad del gobierno del demócrata Joe Biden, los precios de los alimentos aumentaron 9.9%, el incremento más rápido que en cualquier año desde 1979, de acuerdo con la Perspectiva del precio de los alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
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Un brote de gripe aviar altamente patógena (HPAI) afectó los precios de los huevos y las aves de corral. La guerra entre Rusia y Ucrania y las presiones inflacionarias en toda la economía, como los altos costos de energía, también contribuyeron a la inflación de los precios de los alimentos.
En 2023, el crecimiento de los precios de los alimentos se desaceleró a medida que los factores inflacionarios de toda la economía, los problemas de la cadena de suministro y los precios de los alimentos al por mayor disminuyeron a partir de 2022.
Los precios de los alimentos aumentaron un 2.3% en 2024, a un ritmo menor de lo que había sucedido en los años anteriores. El precio de los alimentos en casa, es decir, aquellos que se compran en tiendas de comestibles o supermercados, aumentó solo 1.2% en comparación con el año anterior.
Sin embargo, el huevo aún continuaba a precios tan altos que muchas personas consideraron comprar gallinas ponedoras. Esto aumentó la percepción de que el presidente Biden no había hecho un buen trabajo económico.
De acuerdo con una encuesta de salida de la cadena CNN, el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había provocado problemas en su familia, votaron por Trump.
Más de un año después de la llegada de Donald Trump a la presidencia, los precios de los alimentos continúan al alza, con una gran excepción: el huevo. En abril de 2026, los consumidores pagaban 2.3 dólares por docena, casi la mitad de lo que pagaban un año antes.
Esto sucedió gracias a la recuperación de la población de gallinas ponedoras después del brote de gripe aviar.
A pesar de la menor cotización del huevo, el precio de los alimentos en general siguen al alza. La inflación para todos los alimentos se incrementó 0.5% de marzo de 2026 a abril de 2026.
Entre las 15 categorías de alimentos en el hogar que examina el Departamento de Agricultura, se prevé que los precios de nueve de ellas suban este año más rápido que lo que ha sido su tasa de crecimiento promedio histórica de 20 años.
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Estos incluyen carne de res y ternera, otras carnes, pescado y mariscos, frutas frescas, verduras frescas, frutas y verduras procesadas, azúcar y dulces, bebidas no alcohólicas y otros alimentos.
¿Las medidas de Trump han aumentado el precio de los alimentos?
A pesar de las promesas de Trump, la realidad es que el presidente de Estados Unidos tiene poco control sobre el precio de los alimentos, especialmente a corto plazo, de acuerdo con economistas.
Sin embargo, algunas de las medidas de Trump sí pudieron haber tenido un impacto en los alimentos.
Diane Swonk, economista jefe de KPMG, cree que los cambios en las políticas arancelarias y de inmigración han contribuido al aumento de costos. "No cabe duda de que esos cambios están empezando a manifestarse como presiones inflacionistas", afirmó a la BBC.
Por ejemplo, las medidas de Trump pudieron afectar a la agricultura, donde se estima que hasta 40% de los trabajadores son inmigrantes.
Los agricultores y las empresas se estarían viendo obligados a subir los salarios para atraer más mano de obra, aunque en este momento no hay datos que permitan cuantificar esos impactos en términos de aumento de precios.
Al igual que como pasó en 2022, la mayor cotización de los combustibles, derivado de la guerra que Trump lanzó contra Irán el 28 de febrero, también afectan los precios de la producción de alimentos.