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La industria cultural surcoreana mueve un negocio de 38,000 millones de dólares

El regreso de BTS y su gira global reflejan cómo el K-pop, la belleza, el turismo y el entretenimiento se convirtieron en motores económicos para Corea del Sur.
vie 08 mayo 2026 05:55 AM
Ana Campos Rodríguez, una fan mexicana del grupo surcoreano de K-pop BTS, se maquilla junto a un recorte de cartón de la cantante de BTS Kim Tae-hyung, también conocida como V, en su casa de la Ciudad de México el 29 de abril de 2026.
El analista Kim Yu-hyuk, de la firma IBK Investment & Securities en Seúl, estima que una cifra "muy conservadora" para la venta de entradas y productos derivados de la gira sería de al menos 2.9 billones de wones (2,000 millones de dólares). (FOTO: CARL DE SOUZA/AFP)

La banda BTS dio una pequeña muestra de su arrastre en México el jueves. Después de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los integrantes de BTS salieron a saludar a sus fans. Más de 50,000 admiradores se reunieron en el zócalo solo para observar a sus ídolos por unos minutos.

El regreso de BTS tras una pausa de cuatro años apunta a convertirse en un negocio millonario que incluso podría superar el éxito de la gira "Eras Tour", de la estadounidense Taylor Swift. La noche del jueves, la agrupación ofreció el primero de sus tres conciertos en la Ciudad de México.

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La gira comenzó en la ciudad surcoreana de Goyang el 9 de abril. Parará en 34 ciudades, entre ellas varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Terminará en Filipinas en marzo del próximo año.

"Espero que estos efectos económicos se distribuyan en todos los países y ciudades donde se realizan las presentaciones", dijo SooCheong Jang, profesor de turismo en la Universidad Purdue, en Estados Unidos, a la agencia AFP.

Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) prevé una derrama económica por 1,861 millones de pesos (mdp) por los tres conciertos que ofrecerá la boyband en la capital del país los días 7,9 y 10 de mayo.

Debido al número de conciertos programados y a su enorme base global de seguidores, conocida como ARMY (ejército en inglés) y el deseo de verlos tras años alejados de los escenarios, "considero que este impacto superará el de 'Taylornomics'", afirmó.

El analista Kim Yu-hyuk, de la firma IBK Investment & Securities en Seúl, estima que una cifra "muy conservadora" para la venta de entradas y productos derivados de la gira sería de al menos 2.9 billones de wones (2,000 millones de dólares).

Según sus cálculos, seis millones de personas podrían acudir a los conciertos. Y el grupo podría anunciar más fechas para el próximo año.

El fenómeno podría reforzar todavía más el interés global por casi cualquier producto con sello coreano, desde cine y series hasta libros, gastronomía y cosmética. Las industrias culturales coreanas conforman en conjunto un negocio de casi 38,000 millones de dólares.

Un auge económico

El éxito de BTS y de tantos otros productos culturales surcoreanos, Desde novelas hasta películas como ‘Las guerreras k-pop’, ganadora del Oscar a Mejor Película animada este año, repercute en el turismo en el país.

La agencia de prensa local Yonhap señaló que el número de visitantes extranjeros entre el 1 y el 18 de marzo aumentó más del 30% respecto al año anterior.

HYBE, la agencia de BTS, citó datos de Hotels.com que muestran que las búsquedas desde el extranjero para viajar a Seúl aumentaron un 160% en las 48 horas posteriores al anuncio de la nueva gira. Las búsquedas por Busan, otra de las paradas del grupo, crecieron un 2,400%.

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El impacto económico del grupo se mide también "en el aumento del turismo hacia Corea del Sur, la expansión global del K-pop y los efectos en industrias como el K-drama, la belleza, la gastronomía y la moda", señaló a AFP Gi-Wook Shin, profesor de sociología en la Universidad Stanford.

Una parte cada vez más importante de la economía coreana

A pesar de la popularidad global de la cultura coreana y sus efectos de derrama en sectores como el turismo, las industrias culturales en sí mismas no fueron los principales impulsores de las exportaciones hasta hace poco.

Durante décadas, el crecimiento de las exportaciones de Corea del Sur estuvo anclado en la manufactura. Desde la década de 1980 hasta la de 1990, las industrias pesadas y químicas formaron la columna vertebral de las exportaciones. En las décadas siguientes, la fabricación de alta tecnología los reemplazó como los principales motores del crecimiento.

Los datos recientes de exportación sugieren que este patrón de larga data se encuentra en un punto de inflexión.

En 2025, las exportaciones totales de Corea del Sur aumentaron un 3.8% hasta un récord de 709,000 millones de dólares. Como se esperaba, los semiconductores aún son el mayor contribuyente, con exportaciones que subieron a 173,400 millones de dólares, mientras que las exportaciones de automóviles, el segundo sector más grande, alcanzaron un récord de 72,000 millones de dólares.

Sin embargo, lo que destaca es la escala de crecimiento en las exportaciones culturales. Las exportaciones de K-Food alcanzaron un récord de 13,620 millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.1% con respecto al año anterior y al décimo año consecutivo de crecimiento.

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Las exportaciones de productos K-Beauty crecieron aún más rápido, aumentando un 12.3% hasta los 11,400 millones de dólares.

Por primera vez, ambos sectores se ubicaron entre las diez principales categorías de exportación de Corea del Sur, ocupando el noveno y el décimo lugar, respectivamente.

Al combinarse con las exportaciones de videojuegos, música y otros contenidos culturales K alcanzaron los 37,900 millones de dólares, lo que convierte a la cultura en el cuarto sector exportador más grande del país en 2025.

Este cambio llega en un momento crítico. A pesar de las cifras récord de exportación, los sectores manufactureros de Corea del Sur ahora se enfrentan a un entorno comercial global mucho más volátil y fragmentado.

Se espera que la política comercial de los Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump afecte negativamente a nueve de los 15 principales artículos de exportación de Corea del Sur, lo que representa aproximadamente el 60% de las exportaciones totales.

El modelo de crecimiento orientado a la exportación que impulsó el ascenso de Corea del Sur se está volviendo menos confiable en un mundo moldeado por aranceles, subsidios industriales e intensificación de la rivalidad geopolítica.

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Corea del Sur BTS

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