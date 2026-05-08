La gira comenzó en la ciudad surcoreana de Goyang el 9 de abril. Parará en 34 ciudades, entre ellas varias latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo. Terminará en Filipinas en marzo del próximo año.

"Espero que estos efectos económicos se distribuyan en todos los países y ciudades donde se realizan las presentaciones", dijo SooCheong Jang, profesor de turismo en la Universidad Purdue, en Estados Unidos, a la agencia AFP.

Por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco) prevé una derrama económica por 1,861 millones de pesos (mdp) por los tres conciertos que ofrecerá la boyband en la capital del país los días 7,9 y 10 de mayo.

Debido al número de conciertos programados y a su enorme base global de seguidores, conocida como ARMY (ejército en inglés) y el deseo de verlos tras años alejados de los escenarios, "considero que este impacto superará el de 'Taylornomics'", afirmó.

El analista Kim Yu-hyuk, de la firma IBK Investment & Securities en Seúl, estima que una cifra "muy conservadora" para la venta de entradas y productos derivados de la gira sería de al menos 2.9 billones de wones (2,000 millones de dólares).

Según sus cálculos, seis millones de personas podrían acudir a los conciertos. Y el grupo podría anunciar más fechas para el próximo año.

El fenómeno podría reforzar todavía más el interés global por casi cualquier producto con sello coreano, desde cine y series hasta libros, gastronomía y cosmética. Las industrias culturales coreanas conforman en conjunto un negocio de casi 38,000 millones de dólares.

Un auge económico

El éxito de BTS y de tantos otros productos culturales surcoreanos, Desde novelas hasta películas como ‘Las guerreras k-pop’, ganadora del Oscar a Mejor Película animada este año, repercute en el turismo en el país.

La agencia de prensa local Yonhap señaló que el número de visitantes extranjeros entre el 1 y el 18 de marzo aumentó más del 30% respecto al año anterior.

HYBE, la agencia de BTS, citó datos de Hotels.com que muestran que las búsquedas desde el extranjero para viajar a Seúl aumentaron un 160% en las 48 horas posteriores al anuncio de la nueva gira. Las búsquedas por Busan, otra de las paradas del grupo, crecieron un 2,400%.