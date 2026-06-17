Cómo la fiebre por el skincare coreano llegó a México y transformó el mercado de la belleza

¿Cuánto gasta un mexicano en belleza?

México ocupa el lugar 14 entre los países con mayor consumo de productos de belleza y se ha convertido en uno de los mercados impulsores del K-Beauty, debido al creciente interés en el cuidado de la piel, de acuerdo con un informe de Global Market Insights.

Esta tendencia también se refleja en los hogares mexicanos. Según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), los consumidores destinan en promedio hasta 2 mil 191 pesos a productos de cuidado personal al mes.

Los artículos para el cuidado de la piel concentran el mayor gasto, con un promedio de 494 pesos. Les siguen las fragancias, con 386 pesos; los productos para el cuidado del cabello, con 368 pesos; y el maquillaje, con 267 pesos. Por su parte, los productos de cuidado personal para hombres representan un gasto promedio de 359 pesos.

La relevancia de esta categoría es tal que se espera que el mercado de belleza y cuidado personal en México crezca de 16.82 mil millones de dólares en 2025 a 17.64 mil millones en 2026, según estimaciones de la firma de investigación Mordor Intelligence.

Actualmente, compañías como L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y Natura & Co lideran el mercado mexicano. Sin embargo, los productos surcoreanos han ganado terreno y cada vez ocupan más espacio en los puntos de venta especializados.