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Cómo la fiebre por el skincare coreano llegó a México y transformó el mercado de la belleza

Los consumidores mexicanos destinan en promedio 494 pesos a productos para el cuidado de la piel, una categoría donde marcas de K-Beauty han fortalecido su presencia en los últimos años.
mié 17 junio 2026 07:59 PM
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La industria de belleza sigue creciendo y abre oportunidades para las empresas surcoreanas especializadas en cuidado de la piel.
El cuidado de la piel al estilo coreano impulsa nuevas tendencias de consumo y un fuerte crecimiento de las importaciones. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

El skincare coreano ha revolucionado la forma en que se consumen productos de belleza en distintas partes del mundo, y México no es la excepción. Cada vez más consumidores optan por productos de origen surcoreano frente a otras marcas internacionales.

El K-Beauty se ha convertido en un referente del cuidado de la piel gracias a su enfoque en lograr una hidratación profunda y una apariencia luminosa que permita alcanzar la llamada “piel de cristal”, además de prevenir y disimular imperfecciones.

Actualmente, marcas como TonyMoly, Yepoda, ANUA y Medicube figuran entre las principales exponentes de esta tendencia en el cuidado de la piel.

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¿Cuánto gasta un mexicano en belleza?

México ocupa el lugar 14 entre los países con mayor consumo de productos de belleza y se ha convertido en uno de los mercados impulsores del K-Beauty, debido al creciente interés en el cuidado de la piel, de acuerdo con un informe de Global Market Insights.

Esta tendencia también se refleja en los hogares mexicanos. Según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), los consumidores destinan en promedio hasta 2 mil 191 pesos a productos de cuidado personal al mes.

Los artículos para el cuidado de la piel concentran el mayor gasto, con un promedio de 494 pesos. Les siguen las fragancias, con 386 pesos; los productos para el cuidado del cabello, con 368 pesos; y el maquillaje, con 267 pesos. Por su parte, los productos de cuidado personal para hombres representan un gasto promedio de 359 pesos.

Ana Campos Rodríguez, una fan mexicana del grupo surcoreano de K-pop BTS, se maquilla junto a un recorte de cartón de la cantante de BTS Kim Tae-hyung, también conocida como V, en su casa de la Ciudad de México el 29 de abril de 2026.
Internacional

La industria cultural surcoreana mueve un negocio de 38,000 millones de dólares

La relevancia de esta categoría es tal que se espera que el mercado de belleza y cuidado personal en México crezca de 16.82 mil millones de dólares en 2025 a 17.64 mil millones en 2026, según estimaciones de la firma de investigación Mordor Intelligence.

Actualmente, compañías como L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y Natura & Co lideran el mercado mexicano. Sin embargo, los productos surcoreanos han ganado terreno y cada vez ocupan más espacio en los puntos de venta especializados.

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Importaciones de K-Beauty

El crecimiento y la influencia de esta tendencia también se reflejan en las cifras de comercio exterior. Entre 2014 y 2024, las importaciones mexicanas de productos de belleza, maquillaje, protectores solares y bronceadores procedentes de Corea del Sur se multiplicaron 38 veces, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

Hace una década, Corea del Sur representaba menos del 1% del total de las importaciones mexicanas de estos productos. Actualmente, su participación alcanza el 4.15%, consolidándose como uno de los principales proveedores asiáticos para el mercado nacional.

corea del sur maquillaje k beauty mexico
South Korean protesters wave the national flags outside the SK Olympic Handball Gymnasium, which served as a vote-counting centre, in Seoul on June 17, 2026, amid ongoing protests demanding a re-run of the June 3 local elections due to ballot paper shortages. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (JUNG YEON-JE/AFP)

Entre las compañías más relevantes del sector a nivel global destacan TonyMoly, Cosrx, Able C&C Co. Ltd., LG Household & Health Care y Amorepacific Corporation, las cuales concentraron cerca del 45% del mercado internacional del K-Beauty en 2025.

Los precios de estos productos varían según la marca y el tipo de artículo, aunque generalmente oscilan entre los 150 y los 900 pesos. Además, cada vez son más fáciles de adquirir tanto en línea como en tiendas físicas especializadas en belleza.

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¿A qué estados llegan más los productos de K-Beauty?

Aunque la compra en línea ha impulsado el acceso a estos productos en todo el país, algunas entidades concentran la mayor parte de las importaciones provenientes de Corea del Sur.

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Durante 2024, los estados que recibieron más importaciones de productos surcoreanos de belleza fueron:

  • Ciudad de México, con el 77.4% del total, equivalente a 24.5 millones de dólares.
  • Nuevo León, con el 10.1%, equivalente a 3.21 millones de dólares.
  • Estado de México, con el 5.66%, equivalente a 1.8 millones de dólares.

¿Cómo nació el K-Beauty?

En la década de 1970, durante el régimen de Park Chung-hee, en Corea del Sur se prohibió la importación de cosméticos extranjeros. Como resultado, las marcas nacionales se convirtieron en la principal opción para los consumidores.

Durante la década de 1990, los productos de lujo comenzaron a comercializarse en supermercados. Sin embargo, tras la crisis económica que afectó al país entre 1997 y 2002, las empresas surcoreanas buscaron mantener su crecimiento mediante la expansión hacia mercados internacionales, especialmente Japón y China, que hasta la fecha se mantienen entre los mayores consumidores de productos K-Beauty.

A partir de los años 2000, el auge de los dramas surcoreanos impulsó la expansión global de la llamada "ola coreana" o Hallyu, particularmente en Estados Unidos. De esta manera, los k-dramas, el k-pop y el K-Beauty crecieron, consolidando la influencia cultural y comercial de Corea del Sur en distintos mercados internacionales.

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