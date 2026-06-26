Cada vez se consumen más drogas en el mundo y las sintéticas viven un auge sin precedentes: hay nuevos tipos

Consumo de cannabis al alza

Por su parte, el mercado mundial del opio y la heroína sigue muy afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán en 2022, detalla el informe.

Esto ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas como el fentanilo.

"El abandono de los opiáceos de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que acarrean", señaló la UNODC.

El organismo de control también observó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida en gran medida en Birmania, pero también en Norteamérica, África occidental y meridional y el suroeste de Asia.

El consumo de cannabis también sigue creciendo, en parte debido a la legalización y a la despenalización: el número de consumidores aumentó un 40% entre 2014 y 2024, y casi el 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió marihuana en 2024.

La producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro durante la década analizada, y los traficantes aumentaron los suministros dirigidos tanto a los mercados ya establecidos en Europa, América y Oceanía, como a los nuevos en África y Asia, precisó la entidad de Naciones Unidas.

Aumenta el uso pese a decomisos

Una muestra del aumento del consumo de drogas pese a decomisos en distintos países se puede observar con la reciente incineración que realizaron autoridades de Birmania este viernes con decenas de toneladas de drogas decomisadas, con un valor estimado en 525 millones de dólares, y acusaron a los grupos rebeldes de alimentar el tráfico de estupefacientes en este país asiático.

La operación se llevó a cabo con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, informaron responsables de la policía en Rangún.

En una zona industrial situada en las afueras de la mayor ciudad del país, densas columnas de humo negro se elevaban de la enorme hoguera, extinguida por los bomberos tras unos treinta minutos.

Según las autoridades de este país, importante foco del comercio de opio, la cantidad de droga destinada a ser destruida en distintas ciudades fue el doble que la del año pasado.

"La metanfetamina representa la mayor parte de los decomisos. Hay más de 28 toneladas", declaró a la prensa Aung Myat Soe, agente de la brigada antidrogas.